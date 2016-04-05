Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:30

ЛАД написав: По возможности посмотрю обязательно.

Но уничтожали не тех, кто "так не думав", а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.

По возможности посмотрю обязательно., а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.

2 июня 1989 года в зале Большого Кремлевского дворца разыгралась, по характеристике Леонида Баткина, «страшная и потрясающая сцена». Семь депутатов с трибуны назвали интервью Сахарова канадской газете «Оттава ситизен» о судьбе советских военнослужащих в Афганистане, в котором Сахаров заявил, что «во время войны в Афганистане с советских вертолетов расстреливали советских солдат, попавших в окружение, чтобы те не могли сдаться в плен» (уточнив, что ему об этом известно из передач зарубежного радио), — «провокационной выходкой», целью которой было «унижение чести, достоинства и памяти сыновей своей Родины».

ЛАД, простите, но вы реальный долбаеб...при том очень малограмотный, впрочем как и большинство россиян. То, чего вы не прочли в центральных газетах, для вас не существуетв СССР уничтожали не только инакомыслящих, но также и тех , кто потенциально мог быть опасен. В 1939г после "освободительного" похода и оккупации Западной Украины, Белоруси и стран Балтии органы нквд стали составлять списки всех потенциальных жерт (туда вошли практически большинство людей не только с высшим образованием, но даже закончившие гимназию, практически все священнослущители (католики, греко-католики, лютеране).Вы враг Украины, враг нашего будущего. продолжаете жить в СССР (при том в его иллюзорной части, т.е. то, чего не было)вот вам факты из важей молодости -Горбачев и Сахаров (который умер в 1989г), по факту -"демократия" в ссср (и потом в рф) продлилась с 1990г по октябрь 1993 (когда Елцин расстрелял парламент)-т.е. всего 3 годаа сегодня уже никто не удивляется когда орки ставят заградотряды, но то, что это применялось в ссср (не во второй мировой, а практически везьде) ЛАД не знает ничего