ЛАД написав:По возможности посмотрю обязательно. Но уничтожали не тех, кто "так не думав", а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.
ЛАД, простите, но вы реальный долбаеб...при том очень малограмотный, впрочем как и большинство россиян. То, чего вы не прочли в центральных газетах, для вас не существует
в СССР уничтожали не только инакомыслящих, но также и тех , кто потенциально мог быть опасен. В 1939г после "освободительного" похода и оккупации Западной Украины, Белоруси и стран Балтии органы нквд стали составлять списки всех потенциальных жерт (туда вошли практически большинство людей не только с высшим образованием, но даже закончившие гимназию, практически все священнослущители (католики, греко-католики, лютеране). Вы враг Украины, враг нашего будущего. продолжаете жить в СССР (при том в его иллюзорной части, т.е. то, чего не было) вот вам факты из важей молодости -Горбачев и Сахаров (который умер в 1989г), по факту -"демократия" в ссср (и потом в рф) продлилась с 1990г по октябрь 1993 (когда Елцин расстрелял парламент)-т.е. всего 3 года
2 июня 1989 года в зале Большого Кремлевского дворца разыгралась, по характеристике Леонида Баткина, «страшная и потрясающая сцена». Семь депутатов с трибуны назвали интервью Сахарова канадской газете «Оттава ситизен» о судьбе советских военнослужащих в Афганистане, в котором Сахаров заявил, что «во время войны в Афганистане с советских вертолетов расстреливали советских солдат, попавших в окружение, чтобы те не могли сдаться в плен» (уточнив, что ему об этом известно из передач зарубежного радио), — «провокационной выходкой», целью которой было «унижение чести, достоинства и памяти сыновей своей Родины».
Kudrjavuy написав:И сколько лет, перед Вами ложу расклад? Мондер уже не выдерживает.
когда было времяя увлекался чужими мемуарами и кажется деникина в некоторых цитатах вам сюда скидывал. Пишите и вы свои. На пенсии почитаю. Как ваше зрение?
У модера на меня ... - усё удаляет.(вероятно изначально красным отмечен - оно и правильно) Даже если бы и не удалил, то со временем "кто-то" стал читать "вещие предсказания" Бл.... - половину параллельной ветки годы спустя оскопили... Чужими словами, если поймёте:
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...
Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.
Секрета в этом НЕТ! 2011 году Государство Украина - Ворами было ликвидировано "новой трактовкой ст.ст. №1 Конституции Украины".(20 страниц посвятил только этой фразе на параллельной ветке - с Законами и их вправадженням)
Не очень. на носу обломанные очки. по другому не вижу. С того времени, что-бы не далалось в Украине - приходит только тотальный ппц.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 31 бер, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:ЛАД, простите, но вы реальный долбаеб...при том очень малограмотный, впрочем как и большинство россиян
Меня крайне удивляет, когда с высоких трибун у нас говорят - где вы видели у нас фашизм?Да вот он.Матюками обзывать человека, имеющего отличающееся мнение, который ещё и старше.Модеры, вы кроме удаления моего поста позаботьтесь о своей совести, и окажите хоть какую реакцию на нарушение правил форума.Этот взрощенный на видеороликах и интернетстатьях "знаток истории" ведёт себя недостойно.
Shaman написав:....... й вже мовчу про ці срсрські висери, що головне, це виробляти, а дорогу до споживача продукція сама знайде. в СРСР так й було, що товарів для населення виробляли так мало, що його починали красти вже на заводі. а зараз весь світ побудован, що виробляти є багато бажаючих, але зараз головне логістика, як це продати споживачеві (а торгівля - це частина логістика). Чому такий успіх у Amazon, Aliexpress та іншої дрібноти. кому в Китаї потрібно все, що він виробляє??? вибачте, відволікся на основи економіки
сила в єдності - а єдність - це повага один до одного, незважаючи хто чим займається мова не йде про різних панікерів та провокаторів.
1. Я ваши висловлювання "висерами" не называл ни разу.
за висери вибачте, некоректно, згоден
ЛАД написав:2. Логика у Вас слабая. Вы сами пишете, что в Союзе "товарів для населення виробляли так мало", т.е. причина в низком производстве, а не в нехватке магазинов. "Зараз головне логістика", потому что с ростом производительности труда нужное количество товара производится гораздо меньшим количеством работников, чем раньше, даже 50 лет назад. Т.е. потребность в рабочей силе резко упала, а людей надо чем-то занять. Отсюда и резкий рост торговли и сферы услуг.
але ці таки радянські (соціалістичні) погляди вже втомили. розвиток логістики й торгівлі викликан тим, що виробляють зараз багато в Азії, а споживають по всьому світу. й умовний Петро через Аліекпрес може замовити щось у умовного Вань. раніше це було неможливо.
програмістів стало набагато більше не того, що їм нема де за станком працювати, а тому що потреба в програмах. після розповсюдження смартфонів взагалі якась лавина. а це вже взагалі четвертинний сектор економіки - хоча ви спинились на трьох.
й ще приклад. в Харкові був дуже розвинений пошив одягу (може це було не так помітно, бо багато вчорну). а чому? а тому що був Барабан. зараз Барабан вже не той - й все виробництво, згорнулось. так що первинно - виробництво чи збут? ще раз повторю постулат, який зараз діє, але багато хто це досі не розуміє, виробляти щось зараз взагалі не проблема - проблема, щоб купували - а без торгівлі це неможливо. тому подобається вам чи ні, але Wallmart чи АТБ диктують правила - можеш продавати в АТБ, значить можеш виробляти, не бажаєш продавати АТБ - а чи зможеш продати по-іншому?
а низькокваліфікованої праці дійсно все менше - чому розвинені країни вже думають про мінімальний дохід. на сучасні станки потрібні люди з вищою освітою.
ЛАД написав:3. "вибачте, відволікся на основи економіки" - с основами экономики у Вас плоховато. И вместо того, чтобы возразить мне, Вы, видимо, предпочли пожаловаться на мой пост, в котором не было абсолютно никаких "срсрськів висерів", а были абсолютно нейтральные и общеизвестные экономические истины, что материальные богатства создаются в производительной сфере, а не в сфере распределения.
давайте обережніше з оцінками моїх пізнань в економіці. якщо доходить до конкретики, більшість опонентів часто відходять від теми. не тому що такий розумний, але якщо вже вступаю в дискусію, то по темам, де трохи розбираюсь.
"общеизвестные" - це по Капіталу? нагадаю, це тільки одна з теорій, яка все більш неактуальна. не читав, бо є ще багато інших авторів.
й нагадаю, що зараз все більше акцент на нематеріальному виробництві, бо як зробити сталь більш-менш відомо. ось як зробити процесор, в теорії може й відомо, а на практиці - ні. не поставили в Китай найсучасніші станки - й не може Китай виробляти найсучасніші процесори - й в найближчі десятиріччя не зможе сам
ЛАД написав: Никак не ожидал, что этот пост будет удалён и не сохранял его, а восстанавливать лень. И вообще писал его только к тому, что ларёчникам и торговцам не стоит хвастать большими налогами, которые они платят и за которые якобы содержат армию. Эти налоги фактически зарабатываются в производительной сфере, а торговля практически выполняет роль налоговых агентов. При этом совсем не хочу сказать, что торговцы не нужны. Нужны, они выполняют необходимую общественную функцию. Но в условиях войны их могло бы быть намного меньше. Тем более, что и производство упало, и народу стало меньше. А вот в армии нужно больше людей. И на производстве тоже нужно было бы больше, чтобы делать больше оружия. Но этого, к сожалению, не происходит.
зрозумів ваш натяк про скаргу - ні, не скаржився - робив це пару разів, на якусь явну дурню.
якщо ви про повагу, то давайте зневажливими термінами не оперувати. ось ви ким працюєте, чим займаєтесь? щоб форумчани теж могли казати, що "..." не треба свого носа пхати правильну назву ми придумаємо
знову простиня не по темі - ознака того, що всі чекають контрнаступу, а зараз події сповільнились, й нема про що писати. тому поки пишемо про ЛАДа та Успіха
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 31 бер, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Не следил за вами но не припомню что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?