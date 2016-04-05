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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:19
vitaliian написав:
Пишите
Так, Ви праві на рахунок "дії форума" на простого/пересічного)))
Бо:
✓Ти їм одне пишеш з РЕАЛІЙ ФРОНТУ (так як усе бачиш/чуєш навколо себе) - а вони тобі далі теревенять своє з "бойового дивану"🤮
✓Ти їм говориш, що інші думають/говорять навколо тебе тут - на фронті! А вони далі торочать, що то лише мої думки/хотєлки!
Просто якийсь "форумний абсурд"!
п.с.
А головне, на ті речі, що хоч якийсь коментар хочеш почути - так взагалі, ігнорують!
То я зараз позбираю деякі свої питання і ще раз продублюю - може хоч хтось таки насмілиться прокоментувати по суті, а не знову на мою персону переведутт стрілки))
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:20
Успіх написав:
...
То я зараз позбираю деякі свої питання і ще раз продублюю - може хоч хтось таки насмілиться прокоментувати по суті, а не знову на мою персону переведутт стрілки))
Ви зірка, як Вас можна оминути
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:30
Успіх написав: vitaliian написав:
Пишите
Так, Ви праві на рахунок "дії форума" на простого/пересічного)))
Бо:
✓Ти їм одне пишеш з РЕАЛІЙ ФРОНТУ (так як усе бачиш/чуєш навколо себе) - а вони тобі далі теревенять своє з "бойового дивану"🤮
✓Ти їм говориш, що інші думають/говорять навколо тебе тут - на фронті! А вони далі торочать, що то лише мої думки/хотєлки!
Просто якийсь "форумний абсурд"!
п.с.
А головне, на ті речі, що хоч якийсь коментар хочеш почути - так взагалі, ігнорують!
То я зараз позбираю деякі свої питання і ще раз продублюю - може хоч хтось таки насмілиться прокоментувати по суті, а не знову на мою персону переведутт стрілки))
Умные люди действия властей во время войны комментировать не будут. А вот после войны каждое слово Президента получит оценку. И шашлыки и всё остальное, хорошее и не очень, правильное и ошибочное,
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:33
Успіх написав:
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!Як їх(НЕ МЕНЕ)тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу
, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце,
чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
Успіх написав:
От уявіть - Ви пішли на завод без жодного досвіду(а багато хто - і без теорії роботи) - і вас Не поспішаючи, почали вчити, на зварювальника... і вам дали за перший місяць 30К, а далі почали платити 100К щомісяця!
І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним) - а Вам раз і знову почали платити за Вашу роботу(яку ви вже добре знаєте і вмієте робити - а рік тому, то і зеленого поняття не мали) - знову 30К!То яка буде реакція на таке?
Який буде стимул/бажання далі якісно виконувати свою роботу?
Ну і третє питання мушу знову писати, так як видалили....
Про чоловіка Флер, який "механік від Бога"(ремонт автівок), але в тилу... - бо "непридатний"... з якого, по словам Флер - на фронті буде толку "нуль"!
Серйозно???
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:40
Shaman написав:
Ви зірка, як Вас можна оминути
Я щоб записував короткі ролики з емоційним висловленням і їх викладав на ютуб - то Гордон би нервово закурив би в стороні!)))
Але, нажаль, немає(як і 2000р тому) свободи слова! А головне - 100% безпеки за будь-яке висказування!
Тому.... форум все стерпить)))))))
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:41
Vadim_ написав: Hotab написав:
З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь
період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати
десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или начале июня.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:45
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь
період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати
десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или
начале июня.
В военнике это не фиксят?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:46
Kudrjavuy написав:
С того времени, что-бы не далалось в Украине - приходит только тотальный ппц
впервые я с вами согласен. Но на то есть причина, слишком многие хотят вместо капитализма феодализм. Это менталитет должно смениться больше поколений. Чтобы чивокуня понял лучше быть демократическим и открытым чиновником, чем позорно сбегать в Ростов от своего же народа. Кто то ж его выбрал? Так в ком причина.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:49
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или
начале июня.
В военнике это не фиксят?
В личном деле только. Как ориентир у меня день плена ипанашки надюхи Савченко. В тот день было 3 боевых в тот район, где ее взяли.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 бер, 2023 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:50
Успіх написав:
щоб записував короткі ролики з емоційним висловленням і їх викладав на ютуб - то Гордон би нервово закурив би в стороні!)))
вы же не Олег Ляшко. Мужчине много эмоций не к лицу. Но стучаться надо. Иначе не сломать систему.
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