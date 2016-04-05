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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:41
Vadim_ написав: Hotab написав:
З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь
період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати
десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или начале июня.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:45
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
З. І. згадалось. Просто до відома. Влітку 2014 був якийсь
період, коли за день участі у БД платили 100 баксів (1000 грн при курсі близько 10 тоді) . Місяць-два протрималось. Бо зрозуміли , що грошей не вистачить. Доречі відміна тоді була сприйнята нормально. Не було скиглення долярчиків. Я тоді теж встиг отримати
десяток-другий тисяч призових. Платили дише за дні бойових вильотів.
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или
начале июня.
В военнике это не фиксят?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:46
Kudrjavuy написав:
С того времени, что-бы не далалось в Украине - приходит только тотальный ппц
впервые я с вами согласен. Но на то есть причина, слишком многие хотят вместо капитализма феодализм. Это менталитет должно смениться больше поколений. Чтобы чивокуня понял лучше быть демократическим и открытым чиновником, чем позорно сбегать в Ростов от своего же народа. Кто то ж его выбрал? Так в ком причина.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:49
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
Не следил за вами но не припомню
что бы вы писали об этом здесь, вы вроде бы были в каком то миротворческом контингенте, с ваших слов , тогда ?
Не помнить это не страшно. Возраст не щадит никого. Вы не исключение.
Можете пробежаться по моим сообщениям от 14 года.
Вернулся из контингента в конце мая 14-го. Или
начале июня.
В военнике это не фиксят?
В личном деле только. Как ориентир у меня день плена ипанашки надюхи Савченко. В тот день было 3 боевых в тот район, где ее взяли.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 бер, 2023 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:50
Успіх написав:
щоб записував короткі ролики з емоційним висловленням і їх викладав на ютуб - то Гордон би нервово закурив би в стороні!)))
вы же не Олег Ляшко. Мужчине много эмоций не к лицу. Но стучаться надо. Иначе не сломать систему.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:50
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
С того времени, что-бы не далалось в Украине - приходит только тотальный ппц
впервые я с вами согласен. Но на то есть причина, слишком многие хотят вместо капитализма феодализм. Это менталитет должно смениться больше поколений. Чтобы чивокуня понял лучше быть демократическим и открытым чиновником, чем позорно сбегать в Ростов от своего же народа. Кто то ж его выбрал?
Так в ком причина.
Типа , ловкость рук?...
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 31 бер, 2023 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:59
vitaliian написав:
Но стучаться надо. Иначе не сломать систему
Нажаль, вже 100500раз переконався, що ОДНОМУ "стіну не пробити"!
А підключити/організувати однодумців - ох і паскудна/невдячна праця!
Тому - я й не дуже засуджую тих, хто втікає і втікав(ще до війни) за кордон.
Якщо там "образять"/чи взагалі пошлють нах - то хоч не так боляче, бо ти там серед чужих!
А от якщо тут таке... - а тут таке чуть лиш не на кожному кроці!
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:08
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
С того времени, что-бы не далалось в Украине - приходит только тотальный ппц
впервые я с вами согласен. Но на то есть причина, слишком многие хотят вместо капитализма феодализм. Это менталитет должно смениться больше поколений. Чтобы чивокуня понял лучше быть демократическим и открытым чиновником, чем позорно сбегать в Ростов от своего же народа. Кто то ж его выбрал? Так в ком причина.
Речь, конкретно, о ТОМ, ЧТО Украина - с 2011 года НЕ ЯВЛЯЕТСЯ "Государством", несущим свои обязанности перед всеми, вернее "населением"(законодательно Конституционно).
- Это группа организованного криминала, что "пасёт кроликов", стрижет купоны,.....
Воотчию это можно увидать в Дубае, на Кипре, В Италии, Лондоне, Испании, Таиланде, Вене, Баден Бадене, Панаме, Новой Зеландии, ... .
- Понять возможно только не каждому.
Для этого стоит вносить коэффициент отношения "лиц" к потрошению Государства Украина или наоборот - степень влияния действия данных лиц в государственной службе Украины.
Что интересно, именно московитяне хорошо в этом разбираются, влияя на наш "бомонд"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 31 бер, 2023 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:13
Успіх написав: Успіх написав:
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!Як їх(НЕ МЕНЕ)тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу
, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце,
чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
Успіх написав:
От уявіть - Ви пішли на завод без жодного досвіду(а багато хто - і без теорії роботи) - і вас Не поспішаючи, почали вчити, на зварювальника... і вам дали за перший місяць 30К, а далі почали платити 100К щомісяця!
І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним) - а Вам раз і знову почали платити за Вашу роботу(яку ви вже добре знаєте і вмієте робити - а рік тому, то і зеленого поняття не мали) - знову 30К!То яка буде реакція на таке?
Який буде стимул/бажання далі якісно виконувати свою роботу?
Ну і третє питання мушу знову писати, так як видалили....
Про чоловіка Флер, який "механік від Бога"(ремонт автівок), але в тилу... - бо "непридатний"... з якого, по словам Флер - на фронті буде толку "нуль"!
Серйозно???
Успіх, рука-обличчя...
По 1 питаню: мотивувати можна не лише грошима, а й підвищенням по кар'єрній драбині, відпустками, нагородами.
По 2 питанню: "пішли воювати" не = "пішли на завод".
По 3 питанню: "ремотує автівки" ще не означає "механік від Бога"
. Це його робота зараз, тому що поки немає сенсу працювати там, де він був до війни. Час покаже, що йому робити далі. Мико недалеко від фронту, правда? Чи для вас принципово, щоб мій чоловік ремонтував автівки саме на нулі?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:15
Вчера шел, целые сутки снег.
До этого +20 - абрикосы выбросили листву.
Ночью мороз - снега до сих пор по пояс.
И медленно таит... - погода мезрость.
Оркам степь Донецкая даёт прикурить по полной.
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