Зовсім не принципово.
Та й він би тут не ремонтував на нулі, а за 15-20км від лінії фронту (якщо б пішов на фронт) - що я і намагаюся Вам донести
Як і те, що він тут був би ДУЖЕ затребуваний!!!
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зовсім не принципово.
Та й він би тут не ремонтував на нулі, а за 15-20км від лінії фронту (якщо б пішов на фронт) - що я і намагаюся Вам донести
Як і те, що він тут був би ДУЖЕ затребуваний!!!
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Думки/розмови побратимів довкола мене - то цінність лише у відпустках і грошах(а найбільше - це знати, коли дембель!) - а от кар'єрний ріст і нагороди - пусте місце як для побратимів, так і для мене!
2. Ну підставте "пішли на фронт" = "пішли на роботу/попливли у відкритий північно-льодовитий океан ловити рибу у небезпечну/штормовиту ділянку океану - а суть питання залишається - платили зразу Х грошей, а через рік стали платити .уй грошей)) - реакція?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:48
buratinyo
процесори - це дуже цікаво. будемо вважати, що трохи недільного офтопу можна.
проц то матеріален, але ви розумієте рівень технологій, який потрібен щоб їх виготовляти?
Китай не виготовляє процесори по технології 5-7 нм тому що йому відмовились поставляти літографи, які працюють по технології Extreme ultraviolet lithography. поки що такі літографи виготовляє лише компанія ASML, Нідерланди. але вона умовно голландська, бо там дійсно зібрані світові технології. наскільки я знаю, навіть японці ще не змогли це відтворити.
тому Intel може роби такі процесори, Samsung та TSMC - теж, а інші тільки дивляться. може тому в Китаї загострення по Тайваню? хоча вони думають, що як захоплять Тайвань, то автоматично захоплять технології?..
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51
Shaman у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:58
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
недавно пересматривал видео про протесты в Польше 1981—1983 (Лех Валенса). У них это раньше началось, Украина при Щербицком была глубоко коммунистической.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Здесь, на форуме, я выставлял, для Вас(лично) опубликованный в Апострофе "порядок начисления", где то с недельку.
выставлял чисто ссылку.
Вы, с ним знакомились?
Другим показывали?
Сами пробовали произвести расчёт?
С начисляющим консультировались?
.......................................
"В тылу" - разные случаи бывают, по этому каждый случай, можно рассматривать только конкретно, что уже не для полей форума.
- Это моё видение.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:14
Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?
Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий при 9тыс км своих? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 бер, 2023 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:24
У нас, тогда, был "Чернобыль", за тем Руст,....
А события в Польше, я хорошо помню по колонам АН-125, каждую ночь, до десятка самолётов с интервалом до 5ти минут.
Везли туда ВСЁ, что называется ВСЁ.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:24
Причин виїзду за кондон вагон та невеличка тєлєжка. Хтось прокинувся 24 лютого вже в окупації, хтось там був до початку війни. Хтось придатний, але нікуди не йде, бо в тому-ж Мико потрібно світло, газ, вода, тепло, вивіз сміття.
У кого будете конфісковувати, починаючи з Лисичанська, чи зразу Мукачево?
Стосовно чоловіка вам вже Успіх стопіццот разів натякнув, але ваша точка зору- всі скрізь нетрадиційної сексуальної орієнтації, а мій чоловік- Д`Артаньян.
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