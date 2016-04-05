Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:14

Shaman написав: vitaliian написав: Shaman у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал. у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.

намагаюся створювати контент



що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював



чи це така іронія? намагаюся створювати контентщо саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлювавчи це така іронія?

Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий при 9тыс км своих? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать. Не зря Си поехал в МСК как сигнал Байдену, что Китай готов включиться в конфликт на стороне РФ. Это моя личная точка зрения. Никакие генералы СВР про такую готовность не писали.Логично что Си хочет получить от конфликта максимум выгоды. И вероятно взвешивает, что выгоднее дать РФ оружие или не давать.