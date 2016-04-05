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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:48
buratinyo
процесори - це дуже цікаво. будемо вважати, що трохи недільного офтопу можна.
проц то матеріален, але ви розумієте рівень технологій, який потрібен щоб їх виготовляти?
Китай не виготовляє процесори по технології 5-7 нм тому що йому відмовились поставляти літографи, які працюють по технології Extreme ultraviolet lithography. поки що такі літографи виготовляє лише компанія ASML, Нідерланди. але вона умовно голландська, бо там дійсно зібрані світові технології. наскільки я знаю, навіть японці ще не змогли це відтворити.
тому Intel може роби такі процесори, Samsung та TSMC - теж, а інші тільки дивляться. може тому в Китаї загострення по Тайваню? хоча вони думають, що як захоплять Тайвань, то автоматично захоплять технології?..
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Shaman
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51
Shaman у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:58
vitaliian написав:Shaman
у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
намагаюся створювати контент
що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював
чи це така іронія?
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Shaman
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
Kudrjavuy написав:
Поймите, что мы, с этой "подводной лодки" никуда не денемся.
А твари, что её распотрошили(и потрошат) - хорошо себя чувствуют и там(с уверенностью в завтрашнем дне
недавно пересматривал видео про протесты в Польше 1981—1983 (Лех Валенса). У них это раньше началось, Украина при Щербицком была глубоко коммунистической.
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
Успіх написав:
Реально - якась "паралельна реальність" - інший вимір...
Здесь, на форуме, я выставлял, для Вас(лично) опубликованный в Апострофе "порядок начисления", где то с недельку.
выставлял чисто ссылку.
Вы, с ним знакомились?
Другим показывали?
Сами пробовали произвести расчёт?
С начисляющим консультировались?
.......................................
"В тылу" - разные случаи бывают, по этому каждый случай, можно рассматривать только конкретно, что уже не для полей форума.
- Это моё видение.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:14
Shaman написав: vitaliian написав:Shaman
у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
намагаюся створювати контент
що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював
чи це така іронія?
Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?
Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий при 9тыс км своих? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать. Не зря Си поехал в МСК как сигнал Байдену, что Китай готов включиться в конфликт на стороне РФ. Это моя личная точка зрения. Никакие генералы СВР про такую готовность не писали.
Логично что Си хочет получить от конфликта максимум выгоды. И вероятно взвешивает, что выгоднее дать РФ оружие или не давать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 31 бер, 2023 21:31, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:24
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
Поймите, что мы, с этой "подводной лодки" никуда не денемся.
А твари, что её распотрошили(и потрошат) - хорошо себя чувствуют и там(с уверенностью в завтрашнем дне
недавно пересматривал видео про протесты в Польше 1981—1983 (Лех Валенса). У них это раньше началось, Украина при Щербицком была глубоко коммунистической.
У нас, тогда, был "Чернобыль", за тем Руст,....
А события в Польше, я хорошо помню по колонам АН-125, каждую ночь, до десятка самолётов с интервалом до 5ти минут.
Везли туда ВСЁ, что называется ВСЁ.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:24
fler написав:
У мене конкретні претензії до конкретних груп людей - як із ЗУ, так і з інших регіонів. І ці претензії політично чи мовно-культурно не вмотивовані.
Причин виїзду за кондон вагон та невеличка тєлєжка. Хтось прокинувся 24 лютого вже в окупації, хтось там був до початку війни. Хтось придатний, але нікуди не йде, бо в тому-ж Мико потрібно світло, газ, вода, тепло, вивіз сміття.
fler написав:
Таким я вважаю слід надати можливість виїзду за кордон за умови, що вони відмовляться від громадянства України та все їх майно буде націоналізовано (передано тим, чиє було розбомблено тощо). Навіщо нам такі громадяни? Обнулити їх та нехай їдуть втілювати мрію "починати з нуля".
У кого будете конфісковувати, починаючи з Лисичанська, чи зразу Мукачево?
Стосовно чоловіка вам вже Успіх стопіццот разів натякнув, але ваша точка зору- всі скрізь нетрадиційної сексуальної орієнтації, а мій чоловік- Д`Артаньян.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:34
Я, бы Китай не стал бы трогать.
Европа, за счёт технологического переформатирования - уйдёт.
Остаётся США.
Китай в таком случае окажется неизвестно где и с "Шелковым Путём".
В то же время, сейчас загудел передел Азии.
С весны орки стимулируют протестные движения по Европе - под предлогом понижения доходов в развитых странах, от дистанцирования работы с РФ.
Для Китая сейчас слишком непростые времена, а если раздуть происхождения ковида, и ранних версий гриппа, то.....
К тому же Все странным образом упускают ключевой фактор РЕЗКОГО РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:38
Kudrjavuy написав:
Для Китая сейчас слишком непростые времена, а если раздуть происхождения ковида, и ранних версий гриппа
как раз в непростые времена и лезут в разные авантюры.
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vitaliian
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