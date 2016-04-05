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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:45
vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав:Shaman
у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
намагаюся створювати контент
що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював
чи це така іронія?
Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?
Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать
Китай дуже цікава країна. останні 30 років розвиток всього світу проходив в першу чергу під знаком індустріалізації Китаю. й Китай дуже розвинувся за ці 30 років. тільки приклад металургії вражає.
але при цьому ці 30 років діяла та сама цікава модель ротації влади - раз на 10 років. й як я розумію, щоб потрапити в той перелік наступних керівників, треба було поборотися - тобто реальні вибори, просто виборців менше. Сі поламав модель, не пройшов мідні труби. особисто я вважаю, що авторитаризм - це завжди путь в нікуди через недоліки, присутні в цій системі.
плюс вирішив, що Китай достатньо вже підріс, щоб кинути виклик Штатам. знову ж таки моя думка, що світ вже увійшов у етап глобалізації, де спільно розвиватися більш вигідно, ніж конфліктувати. тому цей виклик призведе до значної просадки Китаю, особливо в ситуації, коли не можна змінити курс країни, не змінивши владу.
якийсь різкий вихід із долара для Китаю неможливий хоча б потому, що зараз у нього ЗВР 3 трлн дол. Обрушить Китай дол, в США введуть амеро - а у Китая вже немає ЗВР. а от збільшити долю юаня в світі - можливо, що він й намагається робити.
та й у Китая багато своїх внутрішніх проблем. Капіталізм - це циклічні кризи. Зараз Китай почне вивчати це на своєму досвіді.
Але головний ризик - коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем. а у світі дуже багато автократів-популістів - Китай, Раша, Турція, Іран, навіть Трамп в Штатах - теж офіс простих рішень.
дуже цікавий час. але нам не пощастило, що як я писав, війна, яка могла вибухнути в різних місцях, почалася в нас. Тому у нас свої випробування.
А Пу напав на нас по своїх божевільних причинах, але те, що Китай це використовує собі на користь й на ослаблення США та Європи - це факт.
подивимось
вже колонку можна вести
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:47
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
Для Китая сейчас слишком непростые времена, а если раздуть происхождения ковида, и ранних версий гриппа
как раз в непростые времена и лезут в разные авантюры.
Задача Си не повторить историю бульбофюрера.
(это, если Вы знакомы с Историей после Союза)
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:00
Kudrjavuy написав:
https://news.obozrevatel.com/tv/avdiivka-mp43.htm
Оккупанты убили в Авдеевке 5-месячного младенца, мать которого не хотела эвакуироваться
Куда бы она делася из собственного дома?
Повторить историю киевской(из Печерського района) у которой отобрали дитя?
не несите бред - уехала бы в Европу - там бы мать с ребенком обеспечили...
какую вы херню несете в своей неприязни к Украине...
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:02
Shaman написав:
у етап глобалізації, де спільно розвиватися більш вигідно, ніж конфліктувати.
Shaman написав:
коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем
немного противоречие. Китай часть глобальной экономики (2я кажется экономика мира). Военные конфликты тоже цикличны, потому что это хвост разницы в скоростях развития технологий и общества (технологии развиваются быстрее). Война по идее устраняет этот дисбаланс. По этой причине ФРГ не стала страной изгоем после 2мв, более того, смогла стать финансовым и политическим центром Евросоюза. Их общество наелось Вильгельмов и Адольфов.
По этой же причине (цикличности) не было войны между СССР и США, потому что "военный цикл" 1914-1945 закончился в 1945. А дурака Хрущева, который хотел померяться ракетами быстро сняли. Даже тоталитарное общество, после деспота Сталина оказалось морально не готово к новой войне, что говорит о качественном сдвиге в его развитии.
Технологии с того времени сделали большой рывок вперёд - беспилотными, gps позиционирование, спутниковые фотографии, старлинки, активная бронезащита, термобарические боеприпасы. Много чего ещё, я не военный, но рывок технологий вижу. если ковырнуть глубже можно увидеть противоречие развития китайского общества и развитие технологий. Они готовы к новому МАО. как раз тот дисбаланс о котором я говорил выше. Миллиард обезьян с гранатами.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 31 бер, 2023 22:42, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:17
fler написав:
По 1 питаню: мотивувати можна не лише грошима, а й підвищенням по кар'єрній драбині, відпустками, нагородами.
підвищення по кар'єрній драбині у військовий час-не дуже хороша мотивація.
державні нагороди дають тим, хто побував в серйозному піздорезі і там добре себе проявив - така собі мотивація
гроші-теж такий собі мотиватор, щодо сотки, так об'єктивно перші 10 місяців війни прилітало дуже багато чого. Зараз прилітає до 10 разів менше.
fler написав:
По 3 питанню: "ремотує автівки" ще не означає "механік від Бога" . Це його робота зараз, тому що поки немає сенсу працювати там, де він був до війни. Час покаже, що йому робити далі. Мико недалеко від фронту, правда? Чи для вас принципово, щоб мій чоловік ремонтував автівки саме на нулі?
Миколаїв далеко від фронту. На 0 ніхто нічого не ремонтує. По можливості евакуюють у тиловий ремонтний підрозділ.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:29
Hotab написав:ЛАД
,
а тех, кто брался за оружие, чтобы это доказать и отколоться от Союза. Свою целостность защищает любое государство.
«мы не воюем с украинским народом, мы воюем с теми вооружениями националистами…»
если не смотрели, посмотрите его фильмы «В бой идут одни „старики“»
Наизусть. А в курсе, что уже убирают эпизоды, где про Украину речь??
несмотря на всю любовь Леонида Быкова к Украине фильм "В бой идут одни старики" является качественно сделанной пропогандистской агиткой (про то, как деды все вместе воевали), а авиации действительно было "полегче" (если так можно выразиться) воевать, потому что хоть там не было заградотрядов, и замполиты в эскадрилье тоже летали на задание вместе со всеми...но ничего другого Быков не мог показать в 1973г
"Аты-Баты" це про реальных а не міфічніх панфіловців
Описаний у фільмі бій мав місце під Харковом у 1943 році. Взвод винищувачів танків під командуванням лейтенанта Петра Широніна (як і «Суслик», щойно з піхотного училища) стримував поблизу села Таранівка Зміївського району Харківської області броньовану групу німецьких військ. У взводі, як і у фільмі, було 25 бійців. Починаючи з ранку 2 березня до полудня 6-го взвод «широнінців» стримував атаки противника, знищивши 16 танків, 10 бронеавтомобілів і більше сотні ворожих солдатів. Найзапеклішим видався бій 5 березня, в якому і загинуло дев'ятнадцять «широнінців», прозваних згодом українськими «панфіловцями». Всі вони були поховані 8 березня 1943 року в братській могилі в Таранівці.
але є питання -як солдат Глебов (який пахав на німців в окупації) так швидко потрапив у армію після фільтраційного лагеря смерш?
тобто Биков зробив ще більше драматичну агітку ніж "В бій ідуть", але навіть ці два чудових фільма (100% просоветскі) визивали питання і були під загрозою бану на роки.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:41
Kudrjavuy написав:
продавать следующим будет что или кого
самая большая ценность государства это люди. Для экономики - работающие люди. Для Украины - работающие за копейки люди. Я дал вам направление, мыслите туда.
Украденные 100 карбованцев неприятно, но не смертельно, деньги это бумажки, напечатают ещё и дадут кредитов.
Так же не смертельно украсть завод, чтобы он работал украсть мало, надо в него вложить, иногда сумму превышающую стоимость цехов и оборудования. Так что скорее клише, чем правда. Исключение если завод украли чтобы обанкротить. Это уголовное преступление.
Но если некому будет отдавать кредиты то их не дадут. Сейчас самый большой риск -демография, выпустить заграницу 7 млн украинцев (это оценка, точные цифры публично недоступны) большая ошибка.
У меня выехало примерно половина моего круга общения. Это экономически активные люди, семейные, с детьми. Вернутся или нет непонятно, они и сами не знают, все зависит от условий легализации и работы, которую они там получат.
С одной стороны нельзя ограничивать права и свободы, с другой люди поддались панике, выехали например из Киева, под шумок, где боевых действий нет. Уже устроили детей в европейские школы, ищут возможности там остаться. А вы там разбирайтесь с войной и экономикой сами. Типа такая родина нам не нужна. Это как кинуть в одиночестве больного родителя.
Моральных оценок не даю, потому что у некоторых это вызовет агрессию.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 01 кві, 2023 08:58, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:42
Shaman написав:
якийсь різкий вихід із долара для Китаю неможливий хоча б потому, що зараз у нього ЗВР 3 трлн дол. Обрушить Китай дол, в США введуть амеро - а у Китая вже немає ЗВР. а от збільшити долю юаня в світі - можливо, що він й намагається робити.
та й у Китая багато своїх внутрішніх проблем. Капіталізм - це циклічні кризи. Зараз Китай почне вивчати це на своєму досвіді.
Але головний ризик - коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем. а у світі дуже багато автократів-популістів - Китай, Раша, Турція, Іран, навіть Трамп в Штатах - теж офіс простих рішень.
дуже цікавий час. але нам не пощастило, що як я писав, війна, яка могла вибухнути в різних місцях, почалася в нас. Тому у нас свої випробування.
А Пу напав на нас по своїх божевільних причинах, але те, що Китай це використовує собі на користь й на ослаблення США та Європи - це факт.
користь від війни для Китаю може бути тільки тимчасова, дешеві ціни не вирішують багатьох проблем. на днях про це гарно обґрунтував Козирев (з finance.ua)
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:51
vitaliian написав:
Пожилых людей как то не очень кредитуют.
якщо Рада проголосує про підвищення пенсіонного віку до 65років , до пенсії до живуть менше 20% чоловіків.
вважаю, що пенсіонерів в країні через 10 років буде у двічі менше ніж сьогодні
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:07
Shaman написав:
але при цьому ці 30 років діяла та сама цікава модель ротації влади - раз на 10 років. й як я розумію, щоб потрапити в той перелік наступних керівників, треба було поборотися - тобто реальні вибори, просто виборців менше. Сі поламав модель, не пройшов мідні труби. особисто я вважаю, що авторитаризм - це завжди путь в нікуди через недоліки, присутні в цій системі.
Сі - 70 років. Я не ейджист, але досвід мені підказує, що в 70 мало хто може похвалититися тою ж якістю мислення, що і в 40.
Сі ламає не тільки виборчу модель компартії, а й економічну модель. Дуже показовою є історія з Джеком Ма.
+ нарощування війсткових витрат.
ІМХО, зараз Китай ще не може тягатися зі США військовою силою. А через 10 років Китаю буде важко спровокувати війну. Запрацюють заводи TCMS в США, Intel'a в Європі, значну частину збірок перенесуть до Індії та Вєтнаму. І спроба захопити Тайвань закінчиться як спроба захопити Україну для хуйла - десятиліттями стагнації. При чому, незалежно від результату війни.
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