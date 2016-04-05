Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:45

vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав: Shaman у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал. у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.

намагаюся створювати контент



що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював



чи це така іронія? намагаюся створювати контентщо саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлювавчи це така іронія?

Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?



Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать

Китай дуже цікава країна. останні 30 років розвиток всього світу проходив в першу чергу під знаком індустріалізації Китаю. й Китай дуже розвинувся за ці 30 років. тільки приклад металургії вражає.але при цьому ці 30 років діяла та сама цікава модель ротації влади - раз на 10 років. й як я розумію, щоб потрапити в той перелік наступних керівників, треба було поборотися - тобто реальні вибори, просто виборців менше. Сі поламав модель, не пройшов мідні труби. особисто я вважаю, що авторитаризм - це завжди путь в нікуди через недоліки, присутні в цій системі.плюс вирішив, що Китай достатньо вже підріс, щоб кинути виклик Штатам. знову ж таки моя думка, що світ вже увійшов у етап глобалізації, де спільно розвиватися більш вигідно, ніж конфліктувати. тому цей виклик призведе до значної просадки Китаю, особливо в ситуації, коли не можна змінити курс країни, не змінивши владу.якийсь різкий вихід із долара для Китаю неможливий хоча б потому, що зараз у нього ЗВР 3 трлн дол. Обрушить Китай дол, в США введуть амеро - а у Китая вже немає ЗВР. а от збільшити долю юаня в світі - можливо, що він й намагається робити.та й у Китая багато своїх внутрішніх проблем. Капіталізм - це циклічні кризи. Зараз Китай почне вивчати це на своєму досвіді.Але головний ризик - коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем. а у світі дуже багато автократів-популістів - Китай, Раша, Турція, Іран, навіть Трамп в Штатах - теж офіс простих рішень.дуже цікавий час. але нам не пощастило, що як я писав, війна, яка могла вибухнути в різних місцях, почалася в нас. Тому у нас свої випробування.А Пу напав на нас по своїх божевільних причинах, але те, що Китай це використовує собі на користь й на ослаблення США та Європи - це факт.подивимосьвже колонку можна вести