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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:09
prodigy написав:
миг 29 и "жигули 7"-1982г (когда-то в 1983 сосед говорил, что хромированная рещетка 7ки напоминает ему мерседес (которого он тогда не видел даже на фото)
миги-это печально
так, але навіть жигулі 2005го року - це краще, ніж жигулі 82 чи 93 року.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:32
Water написав:
Хтось придатний, але нікуди не йде, бо в тому-ж Мико потрібно світло, газ, вода, тепло, вивіз сміття.
На миколаївських комунальних підприємствах повістки виписали всім М18-60. Лише на водоканалі було видано 119 повісток. Працювати лишилися тільки пенси та непридатні.
fler написав:
Таким я вважаю слід надати можливість виїзду за кордон за умови, що вони відмовляться від громадянства України та все їх майно буде націоналізовано (передано тим, чиє було розбомблено тощо). Навіщо нам такі громадяни? Обнулити їх та нехай їдуть втілювати мрію "починати з нуля".
Water написав:
У кого будете конфісковувати, починаючи з Лисичанська, чи зразу Мукачево?
У всіх, хто скиглить, що їх несправедливо не випускають за кордон.
Water написав:
Стосовно чоловіка вам вже Успіх стопіццот разів натякнув, але ваша точка зору- всі скрізь нетрадиційної сексуальної орієнтації, а мій чоловік- Д`Артаньян.
Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована. Решта - ваші фантазії.
Успіх не знає всіх подробиць і його міркування специфічне, а я ділюся особистим на форумі на свій розсуд.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:38
fler написав:
Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована
детей хоть может делать? А чё, кто то же должен если весь водоканал на фронте. По моему вопрос важный и серьезный.
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Bukka
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