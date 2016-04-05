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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:09
prodigy написав:
миг 29 и "жигули 7"-1982г (когда-то в 1983 сосед говорил, что хромированная рещетка 7ки напоминает ему мерседес (которого он тогда не видел даже на фото)
миги-это печально
так, але навіть жигулі 2005го року - це краще, ніж жигулі 82 чи 93 року.
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sashaqbl
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:32
Water написав:
Хтось придатний, але нікуди не йде, бо в тому-ж Мико потрібно світло, газ, вода, тепло, вивіз сміття.
На миколаївських комунальних підприємствах повістки виписали всім М18-60. Лише на водоканалі було видано 119 повісток. Працювати лишилися тільки пенси та непридатні.
fler написав:
Таким я вважаю слід надати можливість виїзду за кордон за умови, що вони відмовляться від громадянства України та все їх майно буде націоналізовано (передано тим, чиє було розбомблено тощо). Навіщо нам такі громадяни? Обнулити їх та нехай їдуть втілювати мрію "починати з нуля".
Water написав:
У кого будете конфісковувати, починаючи з Лисичанська, чи зразу Мукачево?
У всіх, хто скиглить, що їх несправедливо не випускають за кордон.
Water написав:
Стосовно чоловіка вам вже Успіх стопіццот разів натякнув, але ваша точка зору- всі скрізь нетрадиційної сексуальної орієнтації, а мій чоловік- Д`Артаньян.
Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована. Решта - ваші фантазії.
Успіх не знає всіх подробиць і його міркування специфічне, а я ділюся особистим на форумі на свій розсуд.
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fler
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:38
fler написав:
Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована
детей хоть может делать? А чё, кто то же должен если весь водоканал на фронте. По моему вопрос важный и серьезный.
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vitaliian
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:17
vitaliian написав: fler написав:
Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована
детей хоть может делать? А чё, кто то же должен если весь водоканал на фронте. По моему вопрос важный и серьезный.
Щиро вам співчуваю, розумію вашу проблему, але гілка не про те "в кого що болить".
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fler
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:19
Shaman написав: Kudrjavuy написав:
https://news.obozrevatel.com/tv/avdiivka-mp43.htm
Оккупанты убили в Авдеевке 5-месячного младенца, мать которого не хотела эвакуироваться
Куда бы она делася из собственного дома?
Повторить историю киевской(из Печерського района) у которой отобрали дитя?
не несите бред - уехала бы в Европу - там бы мать с ребенком обеспечили...
какую вы херню несете в своей неприязни к Украине...
И всё же о беженцах попробуем сформировать категории:
1. Те, кто выехал в РФ до 2010 года: В Украину практически никто не вернулся - Польша, Турция, Германия, Чехия, Китай, Венгрия,....(с получением гражданства)
2. Те, кто выехал в РФ после 14го - интересно, через пол года перестали общаться даже со своими близкими.
3. Те, кто есть(были) "хребет Украины" - после 14го года выехали недалеко с верой, что скоро будет наведён порядок (сюда вошли и АТОшники с семьями) - большая часть выехала с Украины, с семьями. Но много и до последнего ... отъезжают от линии фронта, с детьми, нехитрым сохранённым скарбом.
4. Те, кто переселился сразу с детьми в центральные частя Украины. (стоит вой - "попали")
5. Те, кто выехал сразу из ... на Закарпатье и Западну с работой, по большому счёту всё нормально, только Жизнь по сути вынуждены начинать с начало, быть там по сути чужими, с надеждой вернуться домой. Большинство возвращаются, даже под обстрел(від родичів) - "Дома рідна постіль"
6. Те, кто выехал в США(и дальше) до 2014го - возвращаются в ... Краснодарский край.
7. Те, кто бежал второй раз в 2022м году - сразу подальше, с пониманием, что в этой стране делать уже нех...й - уже нормально адаптировались, работа, бизнес,... НО им и их детям в лицо, популярно объяснили, что никаких претензий на гражданство!
8. С грудничками... - может просто со страной принимающей повезло, но ... они практически хорошо обустроены, правда мамки, бабушки, ... - все там, "создают домашний уют".
- Это то, с чем хорошо знаком лично.
(пару пунктов сознательно упустил)
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:35
Ничего личного:
Машину Євгенії Бобрик розстріляли у Бучі при спробі евакуації. Просидівши певний час у підвалі, Євгенія, її чоловік та дочка разом з сусідами виїхали на двох машинах. Однак росіяни відкрили по автівках вогонь. Одну з жінок поранили. Люди дивом вижили, повернулися назад у підвал, поранену відвіз у лікарню боєць тероборони. Потім жінкам все ж таки вдалося евакуюватися і виїхати у Польщу.
У машині, яка була обстріляна і загорілася, лишилися документи Євгенії. За кордон вона виїхала, показавши прикордонникам фото свого паспорта у телефоні.
За рік відновити документи жінці ще не вдалося, однак на днях вона сподівається отримати паспорт. Через відсутність документів у неї виникли проблеми у Польщі, тому довелося взяти участь у британській програмі тимчасового захисту для біженців.
"Два місяці чекали візу. Це були папірці з нашими з дочкою фото і написом, що нас чекають у Британії. Ми виїхали у Бельгію до друзів, куди за нами приїхав спонсор з Британії. З нас трьох паспорт був лише у собаки. Утім, це не допомогло. Правила перетину кордону з тваринами- не прості. Ми стояли на кордоні 5 годин і плакали. Нам нарешті дозволили забрати собаку, однак з умовою двотижневого карантину для неї", – розповідає Євгенія.
Даю "наводку" єто Киевщина, а кто нибудь представляет состояние дел на переферии?
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 01 кві, 2023 12:02
До війни та ковіду 1-го квітня було веселіше. Пів Мико виїжджало до Одеси на святкування...
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fler
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Додано: Суб 01 кві, 2023 12:08
fler написав:
До війни та ковіду 1-го квітня було веселіше. Пів Мико виїжджало до Одеси на святкування...
Говорят одесские военкомы самые злые
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vitaliian
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Додано: Суб 01 кві, 2023 12:37
В СБУ опублікували фрагменти особистих розмов одіозного митрополита Павла, які підтверджують висунуті йому звинувачення. В одній з розмов Павло радіє окупації Херсона, а вторгнення РФ називає "війною Америки і Росії до останнього українця".
"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться (російські окупанти - УНІАН). Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит неназваному співрозмовнику.
У ще одній розмові, опублікованій СБУ, Павло каже, що Україна винна у тому, що РФ розпочала війну, бо нібито "спровокувала Москву".
"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни - УНІАН), а ці ж провокують (українці - УНІАН)", - заявив Павло.
У ще одному перехопленні одіозний митрополит заявив, що у західних регіонах "нема українців". За його божевільною версією, все це "Польща та Угорщина", а "Україною там ніхто не дихає".
Крім того, під час розмови з неназваною жінкою митрополит називає терроборону "ублюдками" (українською "виродками" - УНІАН).
В окремих перехопленнях митрополит не приховує, що підтримує зв'язок з Москвою, попри вторгнення РФ, а також просить молитися за московського патріарха.
Окрім персональних розмов, митрополит у публічних зверненнях розпалював міжрелігійну ворожнечу. Фрагмент його скандальних звернень також опублікували в СБУ.
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