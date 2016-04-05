Машину Євгенії Бобрик розстріляли у Бучі при спробі евакуації. Просидівши певний час у підвалі, Євгенія, її чоловік та дочка разом з сусідами виїхали на двох машинах. Однак росіяни відкрили по автівках вогонь. Одну з жінок поранили. Люди дивом вижили, повернулися назад у підвал, поранену відвіз у лікарню боєць тероборони. Потім жінкам все ж таки вдалося евакуюватися і виїхати у Польщу.



У машині, яка була обстріляна і загорілася, лишилися документи Євгенії. За кордон вона виїхала, показавши прикордонникам фото свого паспорта у телефоні.



За рік відновити документи жінці ще не вдалося, однак на днях вона сподівається отримати паспорт. Через відсутність документів у неї виникли проблеми у Польщі, тому довелося взяти участь у британській програмі тимчасового захисту для біженців.



"Два місяці чекали візу. Це були папірці з нашими з дочкою фото і написом, що нас чекають у Британії. Ми виїхали у Бельгію до друзів, куди за нами приїхав спонсор з Британії. З нас трьох паспорт був лише у собаки. Утім, це не допомогло. Правила перетину кордону з тваринами- не прості. Ми стояли на кордоні 5 годин і плакали. Нам нарешті дозволили забрати собаку, однак з умовою двотижневого карантину для неї", – розповідає Євгенія.