В СБУ опублікували фрагменти особистих розмов одіозного митрополита Павла, які підтверджують висунуті йому звинувачення. В одній з розмов Павло радіє окупації Херсона, а вторгнення РФ називає "війною Америки і Росії до останнього українця".



"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться (російські окупанти - УНІАН). Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит неназваному співрозмовнику.



У ще одній розмові, опублікованій СБУ, Павло каже, що Україна винна у тому, що РФ розпочала війну, бо нібито "спровокувала Москву".



"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни - УНІАН), а ці ж провокують (українці - УНІАН)", - заявив Павло.



У ще одному перехопленні одіозний митрополит заявив, що у західних регіонах "нема українців". За його божевільною версією, все це "Польща та Угорщина", а "Україною там ніхто не дихає".



Крім того, під час розмови з неназваною жінкою митрополит називає терроборону "ублюдками" (українською "виродками" - УНІАН).



В окремих перехопленнях митрополит не приховує, що підтримує зв'язок з Москвою, попри вторгнення РФ, а також просить молитися за московського патріарха.



Окрім персональних розмов, митрополит у публічних зверненнях розпалював міжрелігійну ворожнечу. Фрагмент його скандальних звернень також опублікували в СБУ.