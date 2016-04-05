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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3898389939003901>
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:39

prodigy типова вата з ватою в голові...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:04

  Успіх написав:
  fler написав:По 1 питаню: мотивувати можна не лише грошима, а й підвищенням по кар'єрній драбині, відпустками, нагородами.
По 2 питанню: "пішли воювати" не = "пішли на завод".

1. Думки/розмови побратимів довкола мене - то цінність лише у відпустках і грошах(а найбільше - це знати, коли дембель!) - а от кар'єрний ріст і нагороди - пусте місце як для побратимів, так і для мене!
2. Ну підставте "пішли на фронт" = "пішли на роботу/попливли у відкритий північно-льодовитий океан ловити рибу у небезпечну/штормовиту ділянку океану ;) - а суть питання залишається - платили зразу Х грошей, а через рік стали платити .уй грошей)) - реакція? ;)
ну й яка реакція? Сидимо на попі рівно. )
Нема смислу платити якшо можно не платити. То була замануха для мобілізації. Зараз вже набрали достатньо. Вернуть хіба після анонсованого контрнаступу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:09

  prodigy написав:якщо Рада проголосує про підвищення пенсіонного віку до 65років , до пенсії до живуть менше 20% чоловіків.
вважаю, що пенсіонерів в країні через 10 років буде у двічі менше ніж сьогодні
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають

Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php
Чого би 5 років роботи втричі знизили? У ворогів рб і рф пенсійний у чоловіків вже 63 і 65. І там доживає явно понад 20%. Причому, якщо пенсіонер працює, то пенсію отримує половину в соціалістичній рб. В нас далеко не всюди пенсіонери працюють за копійки. Наприклад, в освіті в деяких школах пенсіонерів близько половини, в ЗВО також, в НАНУ ще більше. Є пенсіонери прокурори і різні топи. Можна ставити якусь сумарну планку - якщо перевищує скількись прожиткових мінімумів, то відповідно обрізати. Взагалі є досвід того ж ЄС і по співвідношенню і як назбирувати на пенсію.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:30

  sashaqbl написав:Сі - 70 років. Я не ейджист, але досвід мені підказує, що в 70 мало хто може похвалититися тою ж якістю мислення, що і в 40.

Ден Сяопін, 1904 року народження, захопив владу і розпочав вдалу модернізацію Китая в 1977-1980 роках, тобто, коли йому було вже більше 70 років.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:31

  sashaqbl написав:prodigy типова вата з ватою в голові...


на жаль до 2019р УПЦ МП тотально домінувала в країні, після отримання томасу ПЦУ
ситуація почала трохи змінюватись, але не так кардинально як би нам хотілось

Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП:
станом на 2020
Хмельницька область – 968 парафій;
Вінницька область – 885 парафій;
Житомирська область – 661 парафія;
Київська область – 649 парафій;
Дніпропетровська область – 641 парафія;
Закарпатська область – 621 парафія;
Волинська область – 618 парафій;
Одеська область – 608 парафій;
Чернігівська область – 561 парафія;
Рівненська область – 548 парафій;
Полтавська область – 486 парафій;
Донецька область – 473 парафії;
Черкаська область – 445 парафій;
Сумська область – 393 парафії;
Херсонська область – 371 парафія;
Запорізька область – 370 парафій;
Харківська область – 367 парафій;
Кіровоградська область – 307 парафій;
Окупований Крим – близько 300 парафій;
Чернівецька область – 292 парафії;
Миколаївська область – 285 парафій;
Київ – 265 парафій;
Луганська область – 179 парафій;
Тернопільська область – 101 парафія;
Львівська область – 59 парафій;
Івано-Франківська область – 29 парафій.


За рік частка українців, які ідентифікують себе з Православною церквою України зросла з 42 до 54 відсотків, а з Українською православною церквою Московського патріархату - знизилась з 18 до чотирьох відсотків.

у мене великий сумнів у цих цифрах (опитували мабуть на вулиці, людей віком 20-45, ті на 99% не ходять до церкви, тим більше не скажуть , що до московської)

у мене в радіусі 10км -9 церков, з них 1 пцу, 1 адвентисту, 1 баптисти, 6 церков упц мп

Одеська епархія упц мп
Парафій 289

Одеська епархія ПЦУ
Парафій 132

https://eparhia.od.ua/parishes/odeske-miske

подивиться які помпезні храми у упц і які маленькі (іноді навіть не храм , а маленька капличка 6*6)у ПЦУ (тому що бізнесмени роками жертвували московським попам), часто храми ПЦУ в процесі будівництва (стоять не добудовані, у нас вже 4 роки).
настоятель придбав старий жд вагон, зробив з нього тимчасовий храм і так вже 4 роки)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:42

Ой+ написав, що через 10 років пенсіонерів буде у двічі менше, додам ще
населення буде не більше 25-27млн
стосовно пенсіонерів у освіті і медицині-це дуже сумна перспектива (у мене сестра , переселенець з Херсонської області, у січні 2023 вийшла не пенсію, майже рік (з квітня 2022) працює вчителем дистанційно.

я майже 10 років не був в поліклініці -цього місяця пройшов з батьком багато спеціалістів -вирок сумний (лікарі 55-75, медсестрі 40-60, санітарки 63-70),
і це опорна лікарня, якщо в сільську лікарню (взагалі таких немає-тільки медпункт, де обмаль спеціалістів) -там взагалі швах
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:42

  Ой+ написав:Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:47

  BIGor написав:
  Ой+ написав:Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.


По данным Государственной службы статистики Украины, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет.

Для мужчин продолжительность жизни составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет, сообщает Госстат.

Согласно статистическим данным продолжительность жизни украинцев сократилась по сравнению с 2019 годом. Она составляла 72,01 года, а именно: для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.


Средняя продолжительность жизни украинского населения в 2018 году составила 72,4 года, мужская продолжительность жизни 67,7 года, женская — 77,4 года.


при Зеленском мужчины стали жить меньше на 1,4 года, а женьщины на 1,2 года...
это нет данных за 2022
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:56

  prodigy написав:
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають

Це взагалі не проблема. Навіть більше - це плюс.
Якщо подивитись на новітню історію України(після совка) то Україна завжди страждала від надлишку робочої сили. На заводах совка працювала величезна кількість робочої сили, які працювали фактично на весь великий Союз. Заводи з часом "порізали", а робоча сила залишалась і це вилилось в наднизьку заробітну плату. Сьогодні надлишку робочої сили вже немає, але і нестачі(як в усіх європейських країн) її також немає.
Скоріш за все буде нестача робочої сили після війни і це вилиється в ріст зарплат в кінці-кінців.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:00

  fler написав:Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована. Решта - ваші фантазії.
Успіх не знає всіх подробиць і його міркування специфічне, а я ділюся особистим на форумі на свій розсуд.



Дарма ви підняли цю тему, зараз мабуть більшість жінок в Україні можуть сказати про своїх чоловіків, що ті "непридатні" воювати(звісно якщо їм не пох на свою половинку), і в кожної з них знайдеться якесь обгрунтування. Ймовірно і дружина Долярчика теж би знайшла що сказати з цього приводу. От тільки у воєнкомів свій погляд на все те.
drevlyanin
 
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