fler написав:По 1 питаню: мотивувати можна не лише грошима, а й підвищенням по кар'єрній драбині, відпустками, нагородами. По 2 питанню: "пішли воювати" не = "пішли на завод".
1. Думки/розмови побратимів довкола мене - то цінність лише у відпустках і грошах(а найбільше - це знати, коли дембель!) - а от кар'єрний ріст і нагороди - пусте місце як для побратимів, так і для мене! 2. Ну підставте "пішли на фронт" = "пішли на роботу/попливли у відкритий північно-льодовитий океан ловити рибу у небезпечну/штормовиту ділянку океану - а суть питання залишається - платили зразу Х грошей, а через рік стали платити .уй грошей)) - реакція?
ну й яка реакція? Сидимо на попі рівно. ) Нема смислу платити якшо можно не платити. То була замануха для мобілізації. Зараз вже набрали достатньо. Вернуть хіба після анонсованого контрнаступу.
prodigy написав:якщо Рада проголосує про підвищення пенсіонного віку до 65років , до пенсії до живуть менше 20% чоловіків. вважаю, що пенсіонерів в країні через 10 років буде у двічі менше ніж сьогодні
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php Чого би 5 років роботи втричі знизили? У ворогів рб і рф пенсійний у чоловіків вже 63 і 65. І там доживає явно понад 20%. Причому, якщо пенсіонер працює, то пенсію отримує половину в соціалістичній рб. В нас далеко не всюди пенсіонери працюють за копійки. Наприклад, в освіті в деяких школах пенсіонерів близько половини, в ЗВО також, в НАНУ ще більше. Є пенсіонери прокурори і різні топи. Можна ставити якусь сумарну планку - якщо перевищує скількись прожиткових мінімумів, то відповідно обрізати. Взагалі є досвід того ж ЄС і по співвідношенню і як назбирувати на пенсію.
sashaqbl написав:prodigy типова вата з ватою в голові...
на жаль до 2019р УПЦ МП тотально домінувала в країні, після отримання томасу ПЦУ ситуація почала трохи змінюватись, але не так кардинально як би нам хотілось
Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП: станом на 2020 Хмельницька область – 968 парафій; Вінницька область – 885 парафій; Житомирська область – 661 парафія; Київська область – 649 парафій; Дніпропетровська область – 641 парафія; Закарпатська область – 621 парафія; Волинська область – 618 парафій; Одеська область – 608 парафій; Чернігівська область – 561 парафія; Рівненська область – 548 парафій; Полтавська область – 486 парафій; Донецька область – 473 парафії; Черкаська область – 445 парафій; Сумська область – 393 парафії; Херсонська область – 371 парафія; Запорізька область – 370 парафій; Харківська область – 367 парафій; Кіровоградська область – 307 парафій; Окупований Крим – близько 300 парафій; Чернівецька область – 292 парафії; Миколаївська область – 285 парафій; Київ – 265 парафій; Луганська область – 179 парафій; Тернопільська область – 101 парафія; Львівська область – 59 парафій; Івано-Франківська область – 29 парафій.
За рік частка українців, які ідентифікують себе з Православною церквою України зросла з 42 до 54 відсотків, а з Українською православною церквою Московського патріархату - знизилась з 18 до чотирьох відсотків.
у мене великий сумнів у цих цифрах (опитували мабуть на вулиці, людей віком 20-45, ті на 99% не ходять до церкви, тим більше не скажуть , що до московської)
у мене в радіусі 10км -9 церков, з них 1 пцу, 1 адвентисту, 1 баптисти, 6 церков упц мп
подивиться які помпезні храми у упц і які маленькі (іноді навіть не храм , а маленька капличка 6*6)у ПЦУ (тому що бізнесмени роками жертвували московським попам), часто храми ПЦУ в процесі будівництва (стоять не добудовані, у нас вже 4 роки). настоятель придбав старий жд вагон, зробив з нього тимчасовий храм і так вже 4 роки)
Ой+ написав, що через 10 років пенсіонерів буде у двічі менше, додам ще населення буде не більше 25-27млн стосовно пенсіонерів у освіті і медицині-це дуже сумна перспектива (у мене сестра , переселенець з Херсонської області, у січні 2023 вийшла не пенсію, майже рік (з квітня 2022) працює вчителем дистанційно.
я майже 10 років не був в поліклініці -цього місяця пройшов з батьком багато спеціалістів -вирок сумний (лікарі 55-75, медсестрі 40-60, санітарки 63-70), і це опорна лікарня, якщо в сільську лікарню (взагалі таких немає-тільки медпункт, де обмаль спеціалістів) -там взагалі швах
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
Це взагалі не проблема. Навіть більше - це плюс. Якщо подивитись на новітню історію України(після совка) то Україна завжди страждала від надлишку робочої сили. На заводах совка працювала величезна кількість робочої сили, які працювали фактично на весь великий Союз. Заводи з часом "порізали", а робоча сила залишалась і це вилилось в наднизьку заробітну плату. Сьогодні надлишку робочої сили вже немає, але і нестачі(як в усіх європейських країн) її також немає. Скоріш за все буде нестача робочої сили після війни і це вилиється в ріст зарплат в кінці-кінців.
fler написав:Моя точка зору - "непридатний" і вона обгрунтована. Решта - ваші фантазії. Успіх не знає всіх подробиць і його міркування специфічне, а я ділюся особистим на форумі на свій розсуд.
Дарма ви підняли цю тему, зараз мабуть більшість жінок в Україні можуть сказати про своїх чоловіків, що ті "непридатні" воювати(звісно якщо їм не пох на свою половинку), і в кожної з них знайдеться якесь обгрунтування. Ймовірно і дружина Долярчика теж би знайшла що сказати з цього приводу. От тільки у воєнкомів свій погляд на все те.