Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
Для мужчин продолжительность жизни составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет, сообщает Госстат.
при Зеленском мужчины стали жить меньше на 1,4 года, а женьщины на 1,2 года... это нет данных за 2022
Це все одно не підтверджує того що було написано вище, що
Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків
Приклад - один чоловік прожив 90 років, два по 60 років. В середньому вони прожили по 70 років, і по статистиці в середньому всі вони 100% дожили до пенсії, в той час як дожили до пенсії в реальності тільки 33%.