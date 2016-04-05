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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3898389939003901
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:00

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.


Для мужчин продолжительность жизни составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет, сообщает Госстат.


при Зеленском мужчины стали жить меньше на 1,4 года, а женьщины на 1,2 года...
это нет данных за 2022

Це все одно не підтверджує того що було написано вище, що
Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків

Приклад - один чоловік прожив 90 років, два по 60 років. В середньому вони прожили по 70 років, і по статистиці в середньому всі вони 100% дожили до пенсії, в той час як дожили до пенсії в реальності тільки 33%.
BIGor
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  #<1 ... 3898389939003901
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