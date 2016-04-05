Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
Для мужчин продолжительность жизни составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет, сообщает Госстат.
при Зеленском мужчины стали жить меньше на 1,4 года, а женьщины на 1,2 года... это нет данных за 2022
Це все одно не підтверджує того що було написано вище, що
Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків
Приклад - один чоловік прожив 90 років, два по 60 років. В середньому вони прожили по 70 років, і по статистиці в середньому всі вони 100% дожили до пенсії, в той час як дожили до пенсії в реальності тільки 33%.
BIGor написав:Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
В пірамідці є бігунець, що совається від 1989 р. Тягнете який вас р.н. цікавить і бачите як змінюється чисельність впродовж цих 32 років. Тобто, наприклад, 213 тис. 65 років станом на 01.01.22 відповідає 383 тис. 33-річних 01.01.1989, а з 181 тис. 43 річних на 01.01.1989 до 76 добрались 55 тис., з 339 тис. 47 річних на 01.01.1989 до 80 дожили 74 тис. Тобто десь до 80 років доживає кожен 5 чоловік та 2/5 жінок. Це при тому, що є ще і виїзд. Знайома у 92 поїхала в США до дітей. І я зовсім не за підняття пенс.віку з особистих позицій, але, наприклад, "вік дожиття" в українських жінок після виходу на пенсію в 55 р. був на 1 місці в світі і становив 27 років. Потрібно розуміти, що з такими замашками і при теперішній демографії і економіці, коли дітей ще до війни було втричі менше як на початку незалежності, а пенсіонерів майже так само, розраховувати на щось вельми наївно. Розподіл по статі і віку http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 01 кві, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:prodigy типова вата з ватою в голові...
на жаль до 2019р УПЦ МП тотально домінувала в країні, після отримання томасу ПЦУ ситуація почала трохи змінюватись, але не так кардинально як би нам хотілось
Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП: станом на 2020 Хмельницька область – 968 парафій; Вінницька область – 885 парафій; Житомирська область – 661 парафія; Київська область – 649 парафій; Дніпропетровська область – 641 парафія; Закарпатська область – 621 парафія; Волинська область – 618 парафій; Одеська область – 608 парафій; Чернігівська область – 561 парафія; Рівненська область – 548 парафій; Полтавська область – 486 парафій; Донецька область – 473 парафії; Черкаська область – 445 парафій; Сумська область – 393 парафії; Херсонська область – 371 парафія; Запорізька область – 370 парафій; Харківська область – 367 парафій; Кіровоградська область – 307 парафій; Окупований Крим – близько 300 парафій; Чернівецька область – 292 парафії; Миколаївська область – 285 парафій; Київ – 265 парафій; Луганська область – 179 парафій; Тернопільська область – 101 парафія; Львівська область – 59 парафій; Івано-Франківська область – 29 парафій.
За рік частка українців, які ідентифікують себе з Православною церквою України зросла з 42 до 54 відсотків, а з Українською православною церквою Московського патріархату - знизилась з 18 до чотирьох відсотків.
у мене великий сумнів у цих цифрах (опитували мабуть на вулиці, людей віком 20-45, ті на 99% не ходять до церкви, тим більше не скажуть , що до московської)
у мене в радіусі 10км -9 церков, з них 1 пцу, 1 адвентисту, 1 баптисти, 6 церков упц мп
подивиться які помпезні храми у упц і які маленькі (іноді навіть не храм , а маленька капличка 6*6)у ПЦУ (тому що бізнесмени роками жертвували московським попам), часто храми ПЦУ в процесі будівництва (стоять не добудовані, у нас вже 4 роки). настоятель придбав старий жд вагон, зробив з нього тимчасовий храм і так вже 4 роки)
Щоб українці у більшості перестали асоціювати себе з московською церквою, потрібно було називати речі своїми іменами і для цього попередня ВР прийняла відповідний закон про перейменування московської УПЦ в РПЦвУ. Та у 2019р "хтось" зупинив дію цього закону.
BIGor написав:Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
В пірамідці є бігунець, що совається від 1989 р. Тягнете який вас р.н. цікавить і бачите як змінюється чисельність впродовж цих 32 років. Тобто, наприклад, 213 тис. 65 років станом на 01.01.22 відповідає 383 тис. 33-річних 01.01.1989, а з 181 тис. 43 річних на 01.01.1989 до 76 добрались 55 тис., з 339 тис. 47 річних на 01.01.1989 до 80 дожили 74 тис. Тобто десь до 80 років доживає кожен 5 чоловік та 2/5 жінок. Це при тому, що є ще і виїзд. Знайома у 92 поїхала в США до дітей. І я зовсім не за підняття пенс.віку з особистих позицій, але, наприклад, "вік дожиття" в українських жінок після виходу на пенсію в 55 р. був на 1 місці в світі і становив 27 років. Потрібно розуміти, що з такими замашками і при теперішній демографії і економіці, коли дітей ще до війни було втричі менше як на початку незалежності, а пенсіонерів майже так само, розраховувати на щось вельми наївно. Розподіл по статі і віку http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
Раджу спочатку трохи розібратися зі статистикою - що то таке є, а потім робити висновки. Те що ви приводите - це розподіл населення по рокам. У 1980-ті був бум населення, тому зараз велика частка 40-літніх, і це зовсім не означає, що 20-літні повмирали вже, бо в 90-хх був провал народжуванності.