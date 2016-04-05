Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
Для мужчин продолжительность жизни составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет, сообщает Госстат.
при Зеленском мужчины стали жить меньше на 1,4 года, а женьщины на 1,2 года... это нет данных за 2022
Це все одно не підтверджує того що було написано вище, що
Зараз до 65 р. доживає +70% чоловіків
Приклад - один чоловік прожив 90 років, два по 60 років. В середньому вони прожили по 70 років, і по статистиці в середньому всі вони 100% дожили до пенсії, в той час як дожили до пенсії в реальності тільки 33%.
BIGor написав:Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
В пірамідці є бігунець, що совається від 1989 р. Тягнете який вас р.н. цікавить і бачите як змінюється чисельність впродовж цих 32 років. Тобто, наприклад, 213 тис. 65 років станом на 01.01.22 відповідає 383 тис. 33-річних 01.01.1989, а з 181 тис. 43 річних на 01.01.1989 до 76 добрались 55 тис., з 339 тис. 47 річних на 01.01.1989 до 80 дожили 74 тис. Тобто десь до 80 років доживає кожен 5 чоловік та 2/5 жінок. Це при тому, що є ще і виїзд. Знайома у 92 поїхала в США до дітей. І я зовсім не за підняття пенс.віку з особистих позицій, але, наприклад, "вік дожиття" в українських жінок після виходу на пенсію в 55 р. був на 1 місці в світі і становив 27 років. Потрібно розуміти, що з такими замашками і при теперішній демографії і економіці, коли дітей ще до війни було втричі менше як на початку незалежності, а пенсіонерів майже так само, розраховувати на щось вельми наївно. Розподіл по статі і віку http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 01 кві, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:prodigy типова вата з ватою в голові...
на жаль до 2019р УПЦ МП тотально домінувала в країні, після отримання томасу ПЦУ ситуація почала трохи змінюватись, але не так кардинально як би нам хотілось
Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП: станом на 2020 Хмельницька область – 968 парафій; Вінницька область – 885 парафій; Житомирська область – 661 парафія; Київська область – 649 парафій; Дніпропетровська область – 641 парафія; Закарпатська область – 621 парафія; Волинська область – 618 парафій; Одеська область – 608 парафій; Чернігівська область – 561 парафія; Рівненська область – 548 парафій; Полтавська область – 486 парафій; Донецька область – 473 парафії; Черкаська область – 445 парафій; Сумська область – 393 парафії; Херсонська область – 371 парафія; Запорізька область – 370 парафій; Харківська область – 367 парафій; Кіровоградська область – 307 парафій; Окупований Крим – близько 300 парафій; Чернівецька область – 292 парафії; Миколаївська область – 285 парафій; Київ – 265 парафій; Луганська область – 179 парафій; Тернопільська область – 101 парафія; Львівська область – 59 парафій; Івано-Франківська область – 29 парафій.
За рік частка українців, які ідентифікують себе з Православною церквою України зросла з 42 до 54 відсотків, а з Українською православною церквою Московського патріархату - знизилась з 18 до чотирьох відсотків.
у мене великий сумнів у цих цифрах (опитували мабуть на вулиці, людей віком 20-45, ті на 99% не ходять до церкви, тим більше не скажуть , що до московської)
у мене в радіусі 10км -9 церков, з них 1 пцу, 1 адвентисту, 1 баптисти, 6 церков упц мп
подивиться які помпезні храми у упц і які маленькі (іноді навіть не храм , а маленька капличка 6*6)у ПЦУ (тому що бізнесмени роками жертвували московським попам), часто храми ПЦУ в процесі будівництва (стоять не добудовані, у нас вже 4 роки). настоятель придбав старий жд вагон, зробив з нього тимчасовий храм і так вже 4 роки)
Щоб українці у більшості перестали асоціювати себе з московською церквою, потрібно було називати речі своїми іменами і для цього попередня ВР прийняла відповідний закон про перейменування московської УПЦ в РПЦвУ. Та у 2019р "хтось" зупинив дію цього закону.
BIGor написав:Звідки такі дані? Може підтвердите якимось-пруфом? Не пірамідкою, яка показує співвідношення.
В пірамідці є бігунець, що совається від 1989 р. Тягнете який вас р.н. цікавить і бачите як змінюється чисельність впродовж цих 32 років. Тобто, наприклад, 213 тис. 65 років станом на 01.01.22 відповідає 383 тис. 33-річних 01.01.1989, а з 181 тис. 43 річних на 01.01.1989 до 76 добрались 55 тис., з 339 тис. 47 річних на 01.01.1989 до 80 дожили 74 тис. Тобто десь до 80 років доживає кожен 5 чоловік та 2/5 жінок. Це при тому, що є ще і виїзд. Знайома у 92 поїхала в США до дітей. І я зовсім не за підняття пенс.віку з особистих позицій, але, наприклад, "вік дожиття" в українських жінок після виходу на пенсію в 55 р. був на 1 місці в світі і становив 27 років. Потрібно розуміти, що з такими замашками і при теперішній демографії і економіці, коли дітей ще до війни було втричі менше як на початку незалежності, а пенсіонерів майже так само, розраховувати на щось вельми наївно. Розподіл по статі і віку http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
Раджу спочатку трохи розібратися зі статистикою - що то таке є, а потім робити висновки. Те що ви приводите - це розподіл населення по рокам. У 1980-ті був бум населення, тому зараз велика частка 40-літніх, і це зовсім не означає, що 20-літні повмирали вже, бо в 90-хх був провал народжуванності.
BIGor написав:Раджу спочатку трохи розібратися зі статистикою - що то таке є, а потім робити висновки. Те що ви приводите - це розподіл населення по рокам. У 1980-ті був бум населення, тому зараз велика частка 40-літніх, і це зовсім не означає, що 20-літні повмирали вже, бо в 90-хх був провал народжуванності.
Крутий висновок. Якщо натиснинете лівою кнопкою бігунець на http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php і потягаєте туди-сюди, то побачите, що найбільше 1936 р.н. (формула для розрахунку рік на осі абсцис мінус вік, що цікавить на осі ординат). І з 1987 року народжуваність весь час вниз до 2001 р. Потім до 2013 ріст, а з 2014 знову ще серйозніше падіння. Вище розписав пару прикладів, скільки чоловічого населення якого року народження було станом на 1989 і скільки з них залишилось до наступних віх:
Ой+ написав:Тобто, наприклад, 213 тис. 65 років станом на 01.01.22 відповідає 383 тис. 33-річних 01.01.1989, а з 181 тис. 43 річних на 01.01.1989 до 76 добрались 55 тис., з 339 тис. 47 річних на 01.01.1989 до 80 дожили 74 тис.
А 60 річних найближчі 7 років буде все менше ну і вимоги до стажу також зменшать можливості виходу на пенсію. З другого боку, якщо реалізують всі обіцяні пільги УБД, то це може збільшити к-ть потенційних пенсіонерів. Єдине, що невідомо це міграційний рух. Припускаю, що не все зменшення припадає на смерть, а багато виїхали.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 01 кві, 2023 16:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:На миколаївських комунальних підприємствах повістки виписали всім М18-60. Лише на водоканалі було видано 119 повісток. Працювати лишилися тільки пенси та непридатні.
Припустимо загальна кількість працюючих 1200, з них 50% чоловіки, то з них 481 пенсіонер чи непридатний? Фактично усі 119 не підуть до війська.
fler написав:У всіх, хто скиглить, що їх несправедливо не випускають за кордон.
Це справа така... Бувають контракти за кордоном. Деякі не хочуть повертатись, бо їх знов не випустять, тіж студенти. Деякі миколаївці поїхали біженцями до Європи, а хати поздавали сім`ям військових за дурні гроші. Ще є колаборанти, які позмивались до раші та звідти вєщают як їх бендеровци чуть не з`їли.
Гладковського звинувачують в зловживаннях на 17 млн. грн. - це менше вартості 1 двигуна до танка. По зе-команді є доведені до вироку випадки. Всі роздмухування і звинувачення через "корупцію" до вироку суду є просто діяльністю "корисних ідіотів" під впливом російських інформаційних спецопреацій. Тому постійна йшла і йде логіка від підприємців - "навіщо платити податки", як "все розворують". А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4. росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...
Тепер правда життя така: "оптимізатори" податків або підуть в ЗСУ з АК-74 воювати бо нічого більше не вміють у військовому плані. Ті, хто втік від гіркіних та моторол з наступного року скидатимуться у вигляді підвищенних податків в країнах Заходу, бо США вже зсушений накопичувати зброю для гіпотетичного протистояння з Китаєм, а ЄС не відсидиться і цій ситуації так, як останні років 10 з військовими розходами менше 2% ВВП. Не хотіли "скидатися" на БТР-4 по 1 млн. доларів - будуть скидатися на такі саме у військовому відношенні Rossomak по 3 млн. доларів. https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/1/7396005/
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.
це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
Це взагалі не проблема. Навіть більше - це плюс. Якщо подивитись на новітню історію України(після совка) то Україна завжди страждала від надлишку робочої сили. На заводах совка працювала величезна кількість робочої сили, які працювали фактично на весь великий Союз. Заводи з часом "порізали", а робоча сила залишалась і це вилилось в наднизьку заробітну плату. Сьогодні надлишку робочої сили вже немає, але і нестачі(як в усіх європейських країн) її також немає. Скоріш за все буде нестача робочої сили після війни і це вилиється в ріст зарплат в кінці-кінців.
нестача робочої сила мене не цікавить, а нестача кваліфікованих зварників, фрезеровщиків, нейрохірургів, навіть слюсарів сто приводить до того, що перший ліпший може назватися плиточником (чи інше) -ризикуєш, наймаючи кота в мішку
стосовно заводів (таких як СРЗ-в Одесі закрили два, в Чорноморську срз перетворили на зерновий термінал задешево, тобто нічого не інвестувавши в побудову причалів, купили зерно перевантажник і почали бабло качати
в одному порту великої Одеси на 1991р було 14т робітників, в 2007 -10400 (з котрих 850 -пенсіонери віком навіть 70+), на сьогодні 3400 (половина на 4дневке), тобто навіть 2500 вистачає з гаком, червоні директори тримали величезну кількість робітників, інвестіції за 30 років у апгрейд порта було ноль (до 2017р працювали крани Ганси (гдр, яким було по 60 років), потім порізали ганси на скраб і встановили зерно переватажники.
потужність порта (заявлена 32 млн.т)-у 2021 -перевантажили 25,5млн (з яких перевалка зерна 14,6млн, тобто 57%) перевалку зерна роблять на 90% приватні термінали (тобто порт, а з ним країна не мають заробітку) Кількість суднозаходів з початку року – 1 695, зокрема у грудні – 161(2021рік) порт Лекшоис в Португалії менший по розміру (кількість причалів/складських приміщень) майше в 5 разів -зробив 15,5млн у 2021 висновок плачевний-Україна стала зерновим хабом, працюють приватні зернові єлеватори, приватні перевалочні термінали (які мають своїх докерів), а державні докери на простої, платять 1200-1600грн на місяць (тут хоч не хоч треба їхати на заробітки у Европу)