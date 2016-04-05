Denik написав:Гладковського звинувачують в зловживаннях на 17 млн. грн. - це менше вартості 1 двигуна до танка. По зе-команді є доведені до вироку випадки. Всі роздмухування і звинувачення через "корупцію" до вироку суду є просто діяльністю "корисних ідіотів" під впливом російських інформаційних спецопреацій. Тому постійна йшла і йде логіка від підприємців - "навіщо платити податки", як "все розворують". А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4. росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...
Тепер правда життя така: "оптимізатори" податків або підуть в ЗСУ з АК-74 воювати бо нічого більше не вміють у військовому плані. Ті, хто втік від гіркіних та моторол з наступного року скидатимуться у вигляді підвищенних податків в країнах Заходу, бо США вже зсушений накопичувати зброю для гіпотетичного протистояння з Китаєм, а ЄС не відсидиться і цій ситуації так, як останні років 10 з військовими розходами менше 2% ВВП. Не хотіли "скидатися" на БТР-4 по 1 млн. доларів - будуть скидатися на такі саме у військовому відношенні Rossomak по 3 млн. доларів. https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/1/7396005/
Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?