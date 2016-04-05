Denik написав:

Гладковського звинувачують в зловживаннях на 17 млн. грн. - це менше вартості 1 двигуна до танка. По зе-команді є доведені до вироку випадки.Всі роздмухування і звинувачення через "корупцію" до вироку суду є просто діяльністю "корисних ідіотів" під впливом російських інформаційних спецопреацій.Тому постійна йшла і йде логіка від підприємців - "навіщо платити податки", як "все розворують".А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4.росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...Тепер правда життя така: "оптимізатори" податків або підуть в ЗСУ з АК-74 воювати бо нічого більше не вміють у військовому плані. Ті, хто втік від гіркіних та моторол з наступного року скидатимуться у вигляді підвищенних податків в країнах Заходу, бо США вже зсушений накопичувати зброю для гіпотетичного протистояння з Китаєм, а ЄС не відсидиться і цій ситуації так, як останні років 10 з військовими розходами менше 2% ВВП.Не хотіли "скидатися" на БТР-4 по 1 млн. доларів - будуть скидатися на такі саме у військовому відношенні Rossomak по 3 млн. доларів.