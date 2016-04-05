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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3900390139023903>
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:24

BIGor до 65 років (до пенсії) половина не дотягне, це 100%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:27

  Denik написав:Гладковського звинувачують в зловживаннях на 17 млн. грн. - це менше вартості 1 двигуна до танка. По зе-команді є доведені до вироку випадки.
Всі роздмухування і звинувачення через "корупцію" до вироку суду є просто діяльністю "корисних ідіотів" під впливом російських інформаційних спецопреацій.
Тому постійна йшла і йде логіка від підприємців - "навіщо платити податки", як "все розворують".
А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4.
росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...

Тепер правда життя така: "оптимізатори" податків або підуть в ЗСУ з АК-74 воювати бо нічого більше не вміють у військовому плані. Ті, хто втік від гіркіних та моторол з наступного року скидатимуться у вигляді підвищенних податків в країнах Заходу, бо США вже зсушений накопичувати зброю для гіпотетичного протистояння з Китаєм, а ЄС не відсидиться і цій ситуації так, як останні років 10 з військовими розходами менше 2% ВВП.
Не хотіли "скидатися" на БТР-4 по 1 млн. доларів - будуть скидатися на такі саме у військовому відношенні Rossomak по 3 млн. доларів.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/1/7396005/

Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:28

  prodigy написав:BIGor до 65 років (до пенсії) половина не дотягне, це 100%

Ну ми ж с тобою дотягнемо чи не ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:10

Можна по темі?

Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни.
https://t.me/operativnoZSU/88570
Це щось нормальне чи непотріб?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:19

  fler написав:Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни.
https://t.me/operativnoZSU/88570
Це щось нормальне чи непотріб?


А что случилось ? ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?

Курили щось Ви. В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Про них і мова...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:53

  prodigy написав: це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають


мне тут недавно нашептали что в наших судах работают сисадмины за 7К грн.
там уж явно работают не пенсионеры...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.

Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:06

  Ой+ написав:
  Denik написав:В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.

Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.

100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.

якраз один млн вкладників володіє більшістю депо - так що ця цифра взагалі схожа на правду
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:20

  fler написав:Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни.
https://t.me/operativnoZSU/88570
Це щось нормальне чи непотріб?

Нічого Угорщина не передасть.
Ukrainian
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