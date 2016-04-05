Denik написав:Гладковського звинувачують в зловживаннях на 17 млн. грн. - це менше вартості 1 двигуна до танка. По зе-команді є доведені до вироку випадки. Всі роздмухування і звинувачення через "корупцію" до вироку суду є просто діяльністю "корисних ідіотів" під впливом російських інформаційних спецопреацій. Тому постійна йшла і йде логіка від підприємців - "навіщо платити податки", як "все розворують". А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4. росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...
Тепер правда життя така: "оптимізатори" податків або підуть в ЗСУ з АК-74 воювати бо нічого більше не вміють у військовому плані. Ті, хто втік від гіркіних та моторол з наступного року скидатимуться у вигляді підвищенних податків в країнах Заходу, бо США вже зсушений накопичувати зброю для гіпотетичного протистояння з Китаєм, а ЄС не відсидиться і цій ситуації так, як останні років 10 з військовими розходами менше 2% ВВП. Не хотіли "скидатися" на БТР-4 по 1 млн. доларів - будуть скидатися на такі саме у військовому відношенні Rossomak по 3 млн. доларів. https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/1/7396005/
Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?
Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни. https://t.me/operativnoZSU/88570 Це щось нормальне чи непотріб?
fler написав:Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни. https://t.me/operativnoZSU/88570 Це щось нормальне чи непотріб?
BIGor написав:Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?
Курили щось Ви. В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік. Про них і мова...
prodigy написав: це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
мне тут недавно нашептали что в наших судах работают сисадмины за 7К грн. там уж явно работают не пенсионеры...
Denik написав:В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.
якраз один млн вкладників володіє більшістю депо - так що ця цифра взагалі схожа на правду
fler написав:Згідно з повідомленнями з угорських джерел, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхній уряд планує передати Україні 12 винищувачів Saab Gripen для підвищення обороноздатності країни. https://t.me/operativnoZSU/88570 Це щось нормальне чи непотріб?