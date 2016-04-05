Схоже 1 квітня.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:40
Припущення досить тверезе, особливо якщо забрати нижній діапазон і написати кожен 20-тий.
Тобто 5% працюючих в Україні - гривневі мільонери по доходам.
Працюючих - 12 млн , кожен 20 = 600 000...
Зараз навіть в ЗСУ є як мінімум 100 000 тих хто тримає дохід в 1 млн грн в рік
І ще 400 000 тих хто отримає 0,6 млн грн в рік.
Додано: Суб 01 кві, 2023 22:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щодо Зеленського та Зе-влади на них теж є частина відповідальності, бо 2 роки в мінобороні максимум - працювали за інерцією від Пороха. Дійсно якісь ескалаційні рухи від хуйла почалися на початку 2021 року.
Виробничі потужності Артема+Луча дозволяли виробляти 15000 НАР С-8 калібру 80 мм. й були завантажені мінімально.
В перерахунку на Вільху це б дало десь 1500 ракет. 150-300 млн. доларів було цілком реально відрізати з "Великого будівництва". При тому, що в 21-22 ракет 200 мабуть зібрали. Це до купи до 900 точок, що були в наявності.
Чи зупинило б це навалу: ні, бо в орків було 3300 танків + тисяч 10 всякої бронетехніки від Тигрів до БМП-3, тисяч 5 артилерійських систем, мабуть ще й тисяч 10 вантажівок, інженерної техніки, техніки зв'язку та ППО.
Але оркам було б супер-неприємно з першого дня війни. І ніякий "вогняний вал" при наступі на Донбасі в зоні АТО Попасна-Сєверодонецьк-Лисичанськ орки б змогли в дуже обмеженому масштабі.
Додано: Нед 02 кві, 2023 07:45
а пенсіонер буде сисадміном за 5-5,5
зарплати впали до рівня 2008/09 року-обмаль вакансій
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:09
Передбачити б майбутнє...
Доброго ранку!
А хто підкаже - нове м'ясо завезуть на утилізацію на фронт через 3міс, 4? Чи коли?
Тому що, звідси прямолінійно випливає, скільки в нас часу є на проведення зачистки наших окупованих областей, в тому числі і Криму!
Тому що потім, знову треба буде зупинитись/поставити на паузу на невизначений термін.
Загалом - з одного боку добре стояти на місці і по максимуму утилізувати орків, а з іншого - через декілька місяців, вони знову навезуть нового м'яса - і, якщо ми на той час будемо на "старих позиціях" - то, вони знову будуть закидувати м'ясом і помалу просуватись...
Тож, час(тягнути час) - зараз не дуже грає на нашому боці.
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:18
То не я збирався потроху шкодити, то побратими..
Це хто цікавиться, ти, чи «побратими»?
Пішли питання стратегічного рівня.
ЗІ. Мобілізація у орків не припинялась. Постійно йде на рівні 20 т на місяць (одна з версій).
З 1 квітня почався призив на срочку. Але хочуть набрати 400к на контракт, не плутати з мобілізацією. (нереальний план).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 кві, 2023 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:30
Все є по темі.
Відносно особистостей … Не люблю брехливих вужиків.
Які спочатку кажуть про свої наміри злочинних дій (з’їздити в незаконну відпустку з продовженням виплат бойових 100к, а також шкодити по своїй посаді, бо платити стали менше), а потім показати пальцем на іншого - то не я, то побратими! Такі справи..
Бо на контракт - це про добровольців. А не примус, як по мобілізації.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 кві, 2023 08:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 кві, 2023 08:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Думати зробити" і "зробити" - якби зовсім різні речі!
Що не підуть?
В нас же на штурмові бригади пішли!
А що там - засцуть?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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