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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3901390239033904>
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:38

  fler написав:Це щось нормальне чи непотріб?

Схоже 1 квітня.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:40

  Ой+ написав:
  Denik написав:В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
Припущення досить тверезе, особливо якщо забрати нижній діапазон і написати кожен 20-тий.
Тобто 5% працюючих в Україні - гривневі мільонери по доходам.
Працюючих - 12 млн , кожен 20 = 600 000...
Зараз навіть в ЗСУ є як мінімум 100 000 тих хто тримає дохід в 1 млн грн в рік
І ще 400 000 тих хто отримає 0,6 млн грн в рік.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:А "оптимізація" податків протягом 5 років мільйоном суб'єктів господарювання по 100 тис. грн на рік - це 500 млрд. грн.. Якщо б половина цієї суми пішла б на закупівлю озброєнь - це б було б еквівалентно 10 тис. БТР-4.
росія б не сунулуся, якщо б в нас по посадкам 10 тис. БТР-4 або високоточна зброя в еквіваленті...

Щодо Зеленського та Зе-влади на них теж є частина відповідальності, бо 2 роки в мінобороні максимум - працювали за інерцією від Пороха. Дійсно якісь ескалаційні рухи від хуйла почалися на початку 2021 року.
Виробничі потужності Артема+Луча дозволяли виробляти 15000 НАР С-8 калібру 80 мм. й були завантажені мінімально.
https://armyinform.com.ua/2021/07/28/ta ... myr-zimin/
В перерахунку на Вільху це б дало десь 1500 ракет. 150-300 млн. доларів було цілком реально відрізати з "Великого будівництва". При тому, що в 21-22 ракет 200 мабуть зібрали. Це до купи до 900 точок, що були в наявності.
Чи зупинило б це навалу: ні, бо в орків було 3300 танків + тисяч 10 всякої бронетехніки від Тигрів до БМП-3, тисяч 5 артилерійських систем, мабуть ще й тисяч 10 вантажівок, інженерної техніки, техніки зв'язку та ППО.
Але оркам було б супер-неприємно з першого дня війни. І ніякий "вогняний вал" при наступі на Донбасі в зоні АТО Попасна-Сєверодонецьк-Лисичанськ орки б змогли в дуже обмеженому масштабі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:45

  mephala написав:
  prodigy написав: це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають


мне тут недавно нашептали что в наших судах работают сисадмины за 7К грн.
там уж явно работают не пенсионеры...


а пенсіонер буде сисадміном за 5-5,5 :mrgreen:
зарплати впали до рівня 2008/09 року-обмаль вакансій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:09

Передбачити б майбутнє...

Доброго ранку!
А хто підкаже - нове м'ясо завезуть на утилізацію на фронт через 3міс, 4? Чи коли?
Тому що, звідси прямолінійно випливає, скільки в нас часу є на проведення зачистки наших окупованих областей, в тому числі і Криму!
Тому що потім, знову треба буде зупинитись/поставити на паузу на невизначений термін.

Загалом - з одного боку добре стояти на місці і по максимуму утилізувати орків, а з іншого - через декілька місяців, вони знову навезуть нового м'яса - і, якщо ми на той час будемо на "старих позиціях" - то, вони знову будуть закидувати м'ясом і помалу просуватись...

Тож, час(тягнути час) - зараз не дуже грає на нашому боці.
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:18

То не я збирався потроху шкодити, то побратими..

  Успіх написав:Доброго ранку!
А хто підкаже - нових чмобіків завезуть на утилізацію на фронт через 3міс, 4? Чи коли?
.

Це хто цікавиться, ти, чи «побратими»?
Пішли питання стратегічного рівня.


:mrgreen:

ЗІ. Мобілізація у орків не припинялась. Постійно йде на рівні 20 т на місяць (одна з версій).
З 1 квітня почався призив на срочку. Але хочуть набрати 400к на контракт, не плутати з мобілізацією. (нереальний план).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 кві, 2023 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це хто цікавиться
Та от переглянув пару ютуб-роликів диванних експерДів і захотілось "підбити підсумок" ))

п.с.
Цікаво, скільки ти протримаєшся, щоб...
Але ти вже починаєш з провокації ;)

Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але хочуть набрати 400к на контракт (нереальний план).
От саме про це я хотів запитати і чому це "нереальний план"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:30

  Успіх написав:Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?

Все є по темі.
Відносно особистостей … Не люблю брехливих вужиків.
Які спочатку кажуть про свої наміри злочинних дій (з’їздити в незаконну відпустку з продовженням виплат бойових 100к, а також шкодити по своїй посаді, бо платити стали менше), а потім показати пальцем на іншого - то не я, то побратими! Такі справи..

  Успіх написав:
  Hotab написав:Але хочуть набрати 400к на контракт (нереальний план).
От саме про це я хотів запитати і чому це "нереальний план"?

Бо на контракт - це про добровольців. А не примус, як по мобілізації.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 кві, 2023 08:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:спочатку кажуть про свої наміри
"Думати зробити" і "зробити" - якби зовсім різні речі!
  Hotab написав:це про добровольців
Що не підуть?
В нас же на штурмові бригади пішли!
А що там - засцуть?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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