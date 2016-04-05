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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:35
Успіх написав: Hotab написав:
спочатку кажуть про свої наміри
"Думати зробити" і "зробити" - якби зовсім різні речі!
Ну тоді плануй злочини хоча б мовчки. Щоб потім не кивати «то не я, то все побратими».
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:12
Denik написав: BIGor написав:
Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?
Курили щось Ви. В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Про них і мова...
Вони винуваті у війні? ІТ-шники? І де Ви взяли стільки ну дуже успішних мільйонерів? Якщо взяти за основу населення України в 40 млн, і середню сім'ю (чол, дружина, 2 дітей, 4 їх батьків пенсіонерів) - то виходить в кожній п'ятій сім'ї є
власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:15
Успіх написав: Hotab написав:
Це хто цікавиться
Та от переглянув пару ютуб-роликів диванних експерДів і захотілось "підбити підсумок" ))
п.с.
Цікаво, скільки ти протримаєшся, щоб...
Але ти вже починаєш з провокації
Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?
Мне другое интересно, когда до форумчан дойдет что кое кто борется не с врагом, а с форумчанами? По сути борьба с инакомыслием.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:16
Hotab написав: Успіх написав:
Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?
Все є по темі.
Відносно особистостей … Не люблю брехливих вужиків.
Які спочатку кажуть про свої наміри злочинних дій (з’їздити в незаконну відпустку з продовженням виплат бойових 100к, а також шкодити по своїй посаді, бо платити стали менше), а потім показати пальцем на іншого - то не я, то побратими! Такі справи..
Успіх написав: Hotab написав:
Але хочуть набрати 400к на контракт (нереальний план).
От саме про це я хотів запитати і чому це "нереальний план"?
Бо на контракт - це про добровольців. А не примус, як по мобілізації.
але злопам'ятність - теж недобра риса. треба вміти прощати
й привід скоро настає.
400 т на контракт - це нонсенс. але це ж Раша - хоп й вже замість призовників - контрактники.
й що дивує, поки що расіяні йдуть як барани на заклання, рівень кріпосництва на якомусь генетичному рівні... тому, якщо буде таки мобілізація - кілька сотень тисяч ще наберуть. потім, напевне, ні
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 02 кві, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:18
Shaman написав: Ой+ написав: Denik написав:
В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.якраз один млн вкладників володіє більшістю депо
- так що ця цифра взагалі схожа на правду
А у Вас є джерело таких припущень
?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:18
Успіх написав:
Доброго ранку!
А хто підкаже - нове м'ясо завезуть на утилізацію на фронт через 3міс, 4? Чи коли?
Тому що, звідси прямолінійно випливає, скільки в нас часу є на проведення зачистки наших окупованих областей, в тому числі і Криму!
Тому що потім, знову треба буде зупинитись/поставити на паузу на невизначений термін.
Загалом - з одного боку добре стояти на місці і по максимуму утилізувати орків, а з іншого - через декілька місяців, вони знову навезуть нового м'яса - і, якщо ми на той час будемо на "старих позиціях" - то, вони знову будуть закидувати м'ясом і помалу просуватись...
Тож, час(тягнути час) - зараз не дуже грає на нашому боці.
С насильником не борятся его же методами. РФ воюет мясом, мы нет. И нам конец если начнем это делать.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:25
vitaliian
,
По сути борьба с инакомыслием.
Нормальне таке «инакомыслие»:
«не дасьте мені скільки я хочу, я не буду нічого робити, а ба більше, я зі зброєю прийду до вас….»
І не треба казати «то не я, то побратими». Бо тоді треба казати прізвища побратимів, які погрожують вчинити злочин.
Доречі, нагадай мені, Віталій, як ти там називав свого опонента , який просто не хотів з тобою погодитись відносно важливості сфери послуг і логістики?
Я запам’ятав звернення «клінічний ідіот».
Це боротьба з інакомислієм, чи другоє?
З.І Нагаоай, ти мене читаєш, чи в ЧС, як майже всі на словах у тебе? Чи в ЧС, але щоразу відкриваєш закрите ?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:48
BIGor написав: Shaman написав: Ой+ написав:Denik
В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.якраз один млн вкладників володіє більшістю депо
- так що ця цифра взагалі схожа на правду
А у Вас є джерело таких припущень
?
хтось колись на форумі цитував ФГВ, коли вони робити черговий прес-реліз, - там була така цифра
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:52
Hotab написав:
«не дасьте мені скільки я хочу, я не буду нічого робити, а ба більше, я зі зброєю прийду до вас….»
Як все перекручено... Як все написано у "стверджувальній манері".
А я ж лише приблизне писав у ПРИПУЩЕНІ, а стверджував лише те, що вже зробили і роблять ІНШІ!!!(а я - ще терплю
)
Навіщо свої домисли приплітати?
Якщо хтось хоче почути конкретні відповіді на конкретні питання - то задайте їх і отримаєте відповіді!
А не те приплітати, що я колись написав якісь думки, чи можливо, навіть, фантазії!
Ставте чіткі питання, типу:
1. Будеш тепер погано виконувати бойові завдання?
2. Будеш їхати нелегально у відпустку?
3....
І так далі!
А тоді всі мої відповіді гарно заскріншотити і мені, якщо щось/колись - то тицьнути тут/в обличчя!
Бо ще раз кажу - ДУМАТИ І РОБИТИ - ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ!!!
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