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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:35
Успіх написав: Hotab написав:
спочатку кажуть про свої наміри
"Думати зробити" і "зробити" - якби зовсім різні речі!
Ну тоді плануй злочини хоча б мовчки. Щоб потім не кивати «то не я, то все побратими».
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:12
Denik написав: BIGor написав:
Нічого не зрозуміло, як біженці з ЛДНР оптимізували податки, що Україна лишидась без танків і оборонної промисловості? І які 100 000 грн в рік з однієї особи? Що Ви курите?
Курили щось Ви. В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Про них і мова...
Вони винуваті у війні? ІТ-шники? І де Ви взяли стільки ну дуже успішних мільйонерів? Якщо взяти за основу населення України в 40 млн, і середню сім'ю (чол, дружина, 2 дітей, 4 їх батьків пенсіонерів) - то виходить в кожній п'ятій сім'ї є
власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:15
Успіх написав: Hotab написав:
Це хто цікавиться
Та от переглянув пару ютуб-роликів диванних експерДів і захотілось "підбити підсумок" ))
п.с.
Цікаво, скільки ти протримаєшся, щоб...
Але ти вже починаєш з провокації
Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?
Мне другое интересно, когда до форумчан дойдет что кое кто борется не с врагом, а с форумчанами? По сути борьба с инакомыслием.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:16
Hotab написав: Успіх написав:
Ти вмієш "по темі гілки" писати, а не переходити на когось особисто?
Все є по темі.
Відносно особистостей … Не люблю брехливих вужиків.
Які спочатку кажуть про свої наміри злочинних дій (з’їздити в незаконну відпустку з продовженням виплат бойових 100к, а також шкодити по своїй посаді, бо платити стали менше), а потім показати пальцем на іншого - то не я, то побратими! Такі справи..
Успіх написав: Hotab написав:
Але хочуть набрати 400к на контракт (нереальний план).
От саме про це я хотів запитати і чому це "нереальний план"?
Бо на контракт - це про добровольців. А не примус, як по мобілізації.
але злопам'ятність - теж недобра риса. треба вміти прощати
й привід скоро настає.
400 т на контракт - це нонсенс. але це ж Раша - хоп й вже замість призовників - контрактники.
й що дивує, поки що расіяні йдуть як барани на заклання, рівень кріпосництва на якомусь генетичному рівні... тому, якщо буде таки мобілізація - кілька сотень тисяч ще наберуть. потім, напевне, ні
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 02 кві, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:18
Shaman написав: Ой+ написав: Denik написав:
В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.якраз один млн вкладників володіє більшістю депо
- так що ця цифра взагалі схожа на правду
А у Вас є джерело таких припущень
?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:18
Успіх написав:
Доброго ранку!
А хто підкаже - нове м'ясо завезуть на утилізацію на фронт через 3міс, 4? Чи коли?
Тому що, звідси прямолінійно випливає, скільки в нас часу є на проведення зачистки наших окупованих областей, в тому числі і Криму!
Тому що потім, знову треба буде зупинитись/поставити на паузу на невизначений термін.
Загалом - з одного боку добре стояти на місці і по максимуму утилізувати орків, а з іншого - через декілька місяців, вони знову навезуть нового м'яса - і, якщо ми на той час будемо на "старих позиціях" - то, вони знову будуть закидувати м'ясом і помалу просуватись...
Тож, час(тягнути час) - зараз не дуже грає на нашому боці.
С насильником не борятся его же методами. РФ воюет мясом, мы нет. И нам конец если начнем это делать.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:25
vitaliian
,
По сути борьба с инакомыслием.
Нормальне таке «инакомыслие»:
«не дасьте мені скільки я хочу, я не буду нічого робити, а ба більше, я зі зброєю прийду до вас….»
І не треба казати «то не я, то побратими». Бо тоді треба казати прізвища побратимів, які погрожують вчинити злочин.
Доречі, нагадай мені, Віталій, як ти там називав свого опонента , який просто не хотів з тобою погодитись відносно важливості сфери послуг і логістики?
Я запам’ятав звернення «клінічний ідіот».
Це боротьба з інакомислієм, чи другоє?
З.І Нагаоай, ти мене читаєш, чи в ЧС, як майже всі на словах у тебе? Чи в ЧС, але щоразу відкриваєш закрите ?
400 т на контракт - це нонсенс. але це ж Раша - хоп й вже замість призовників - контрактники.
й що дивує, поки що расіяні йдуть як барани на заклання, рівень кріпосництва на якомусь генетичному рівні... тому, якщо буде таки мобілізація - кілька сотень тисяч ще наберуть. потім, напевне, ні
Мобілізувати вони можуть і більше 400к (з наслідками у вигляді росту невдоволення), а от добровольців…. Вже ж всі там все бачать, які «потєрь нєт» , розуміння, що за відсутності втрат мобізізації кілька разів не проводять.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 кві, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:48
BIGor написав: Shaman написав: Ой+ написав:Denik
В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік.
Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.якраз один млн вкладників володіє більшістю депо
- так що ця цифра взагалі схожа на правду
А у Вас є джерело таких припущень
?
хтось колись на форумі цитував ФГВ, коли вони робити черговий прес-реліз, - там була така цифра
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:52
Hotab написав:
«не дасьте мені скільки я хочу, я не буду нічого робити, а ба більше, я зі зброєю прийду до вас….»
Як все перекручено... Як все написано у "стверджувальній манері".
А я ж лише приблизне писав у ПРИПУЩЕНІ, а стверджував лише те, що вже зробили і роблять ІНШІ!!!(а я - ще терплю
)
Навіщо свої домисли приплітати?
Якщо хтось хоче почути конкретні відповіді на конкретні питання - то задайте їх і отримаєте відповіді!
А не те приплітати, що я колись написав якісь думки, чи можливо, навіть, фантазії!
Ставте чіткі питання, типу:
1. Будеш тепер погано виконувати бойові завдання?
2. Будеш їхати нелегально у відпустку?
3....
І так далі!
А тоді всі мої відповіді гарно заскріншотити і мені, якщо щось/колись - то тицьнути тут/в обличчя!
Бо ще раз кажу - ДУМАТИ І РОБИТИ - ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ!!!
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Додано: Нед 02 кві, 2023 09:57
Успіх
Якщо хтось хоче почути конкретні відповіді на конкретні питання - то задайте їх і отримаєте відповіді
,
2. Будеш їхати нелегально у відпустку?
Чому передумав їхати у нелегальну відпустку?
А якби така можливість все ще була?
Що вплинуло на рішення?
Наміри навмисно не виконувати належно свої обов’язки (в умовах війни на бойовому посту) виказувались побратимами, чи ти подумав, що вони можуть так думати?
На підставі чого ти таке придумав? Проектування своїх планів і думок?
Якщо виказуватили, ти усвідомлюєш, що це наміри в яких є ознаки злочину і усвідомлюєш, що це несе важкі наслідки? Що ти зробив , коли дізнався? Підтримав їх в їх намірах?
Продовжувати питання?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 кві, 2023 10:03, всього редагувалось 2 разів.
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