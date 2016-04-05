Ой+ написав:Ну це сміливе припущення, що кожен 10-20-ий працездатного віку таємний мільйонер Корейко. Туди ж як і припущення про понад 100 млрд доларової готівки під матрасами.
100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш. не враховано, скільки народ вивіз знову за кордон на відпустки, але сума 50 млрд дол - реальність. можливо більше - 70-80 млрд дол.
якраз один млн вкладників володіє більшістю депо - так що ця цифра взагалі схожа на правду
А у Вас є джерело таких припущень?
Джерело - ФГВФО. Вони якось публікували статистику розподілу по вкладниках. Там було, наскільки пам'ятаю: - приблизно 1% вкладників володіють половиною всіх вкладів 5% вкладників - 83% вкладів Але щодо кількості, мільйон - цифра, що немає сенсу. Думаю, якщо відсікти залишки менше 1000 грн, то всіх вкладників не факт, що 1млн буде
Знову мене відволікають)) від фільму, який ви мені запропонували переглянути)) Там так жорстко почалось що я не очікував... І, хоч я лише початок глянув фільму - зразу виникло запитання до вас: - що, з отими "не зовсім адекватними"(мягко кажучи) форумчанами, які тут є постійно озлобленими - таке 100% трапилось з ними у їхньому дитинстві? І тому вони вічно такі?
Якщо хтось хоче почути конкретні відповіді на конкретні питання - то задайте їх і отримаєте відповіді
Успіх ,
2. Будеш їхати нелегально у відпустку?
Чому передумав їхати у нелегальну відпустку? А якби така можливість все ще була? Що вплинуло на рішення?
Наміри навмисно не виконувати належно свої обов’язки (в умовах війни на бойовому посту) виказувались побратимами, чи ти подумав, що вони можуть так думати? На підставі чого ти таке придумав? Проектування своїх планів і думок? Якщо виказуватили, ти усвідомлюєш, що це наміри в яких є ознаки злочину і усвідомлюєш, що це несе важкі наслідки? Що ти зробив , коли дізнався? Підтримав їх в їх намірах?
Продовжувати питання?
А можна я на всі питання дам одну відповідь? Я писав розмови побратимів, які вільно/не вільно чув... і додавав від себе припущення, що може так, або інакше статись, якщо вони почнуть діяти! (а деякі дії вони вже зробили і продовжуєють робити - це звільнятись "за сімейними обставинами" і т. п. - що і Фрізі теж підтвердив, що і в них - теж таке практикується)
Якщо хтось хоче почути конкретні відповіді на конкретні питання - то задайте їх і отримаєте відповіді
Успіх ,
2. Будеш їхати нелегально у відпустку?
Чому передумав їхати у нелегальну відпустку? А якби така можливість все ще була? Що вплинуло на рішення?
Наміри навмисно не виконувати належно свої обов’язки (в умовах війни на бойовому посту) виказувались побратимами, чи ти подумав, що вони можуть так думати? На підставі чого ти таке придумав? Проектування своїх планів і думок? Якщо виказуватили, ти усвідомлюєш, що це наміри в яких є ознаки злочину і усвідомлюєш, що це несе важкі наслідки? Що ти зробив , коли дізнався? Підтримав їх в їх намірах?
Продовжувати питання?
А можна я на всі питання дам одну відповідь? Я писав розмови побратимів, які вільно/не вільно чув... і додавав від себе припущення, що може так, або інакше статись, якщо вони почнуть діяти! (а деякі дії вони вже зробили і продовжуєють робити - це звільнятись "за сімейними обставинами" і т. п. - що і Фрізі теж підтвердив, що і в них - теж таке практикується)
виправдовуватися - марна праця, тому забийте на це.
Shaman написав:й що дивує, поки що расіяні йдуть як барани на заклання, рівень кріпосництва на якомусь генетичному рівні... тому, якщо буде таки мобілізація - кілька сотень тисяч ще наберуть. потім, напевне, ні
вчора казали по тв , що восени мобілізація 300к дала 1.2 млн збігли до Казахстану, Грузії, Узбекистану та інше
ГУР оцінює кількість мобілізованих 420-450 (300к+20к*7місяців) чи наберуть ще 400к? питання не зовсім риторичне чи пуйло домовився з Си про постачання обмундирування (в який кількості?), стрілецька зброя, все має значення.
22 роки(1992-2014) армія була країні взагалі непотрібна, служба була джерелом збагачення для офіцерів/генералів
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 02 кві, 2023 10:34, всього редагувалось 3 разів.
Знову мене відволікають)) від фільму, який ви мені запропонували переглянути)) Там так жорстко почалось що я не очікував... І, хоч я лише початок глянув фільму - зразу виникло запитання до вас: - що, з отими "не зовсім адекватними"(мягко кажучи) форумчанами, які тут є постійно озлобленими - таке 100% трапилось з ними у їхньому дитинстві? І тому вони вічно такі?
Хех причин 100 тысяч, объяснять всё детством слишком просто. я знаю человека, который до 19 лет был почти святой, со всеми дружил, с родителями не конфликтовал, наркоту не употреблял, порочных связей не имел. А потом как понеслось... Фиг его знает, что стало триггером. Может то что из вуза выгнали.
Успіх написав:Там так жорстко почалось що я не очікував
напишите потом что вы об этом думаете, в ЛС. Здесь это оффтоп и мало кому интересно.
prodigy написав:ГУР оцінює кількість мобілізованих 420-450 (300к+20к*7місяців) чи наберуть ще 400к? питання не зовсім риторичне чи пуйло домовився з Си про постачання обмундирування (в який кількості?), стрілецька зброя, все має значення.
М'яса наберуть скільки треба, адже баранів там ще неміряно, на жаль.. Зі зброєю можуть бути проблеми "Несколько месяцев назад Си Цзиньпин сказал, что мир движется к биполярному миру, где будет два полюса: один называется «Китай», а второй называется «Вашингтон». И де-факто это означает то, что он предлагает двигаться к Ялтинским договоренностям – 2, то есть к следующему переделу мира. И в данном случае визит в Москву показал, что Си Цзиньпин начинает двигаться в этом направлении. Если проанализировать подписанные в москве договоренности, рф от встречи не получила ничего, кроме, вероятно, политических и физических гарантий безопасности Путина на ближайшее время. По выражению советника главы МВД Украины, Путин, в сущности, «променял вассалитет на собственную персональную безопасность". https://charter97.org/ru/news/2023/4/2/542490/