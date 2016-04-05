budivelnik написав:Припущення досить тверезе, особливо якщо забрати нижній діапазон і написати кожен 20-тий. Тобто 5% працюючих в Україні - гривневі мільонери по доходам. Працюючих - 12 млн , кожен 20 = 600 000... Зараз навіть в ЗСУ є як мінімум 100 000 тих хто тримає дохід в 1 млн грн в рік І ще 400 000 тих хто отримає 0,6 млн грн в рік.
Вище і нижче п.Denik пише про 5 років я так розумію ще за Порошенка президента. Тобто в цей мільйон мільйонерів не входить ЗСУ та ті що офіційно мали мільйон з уплатою податків.
Shaman написав:100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш
Якщо можна посилання коли в наших банках було +100 млрд дол, щоб з них могло стільки піти в кеш? А то ми якось дискутуємо трошки не за одними правилами, я, наприклад на іншій гілці даю вам посилання та №овдп, а Ви думки. Можливо гроші одні і ті ж виходять-заходять, типа як на каруселях, але від цього їх більше не стає.
Faceless написав:Джерело - ФГВФО. Вони якось публікували статистику розподілу по вкладниках. Там було, наскільки пам'ятаю: - приблизно 1% вкладників володіють половиною всіх вкладів 5% вкладників - 83% вкладів Але щодо кількості, мільйон - цифра, що немає сенсу.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків) І що ми бачимо по найсвіжіших даних? Грн 96323 вкладів розміром +600 тис. 185682514 грн. валюта в еквіваленті: 109483 вкладів розміром +600 тис. 234 844 719 грн
Питання де той підпільний мільйон мільйонерів по щорічних доходах за 2014-2019 рр? Чи на то він і підпільний, щоб ніхто не здогадався?
хтось колись на форумі цитував ФГВ, коли вони робити черговий прес-реліз, - там була така цифра
Хтось-колись...короче нуль інформації від вас. Одні суб'єктивні вислови. Я колись зберіг з валютної гілки за 2018 рік дані, і щось там мільйон найбагатших просто не видно. Кількість__розмір вкладу___середній в групі 89770_____від 500 000________1 802 000 268500____200 000-500 000______279 000 476000____100 000-200 000______145 000 23400000__10 - 100 000_________4 000 16000000_____до 10 грн____________2 грн
BIGor написав:Хтось-колись...короче нуль інформації від вас. Одні суб'єктивні вислови. Я колись зберіг з валютної гілки за 2018 рік дані, і щось там мільйон найбагатших просто не видно. Кількість__розмір вкладу___середній в групі 89770_____від 500 000________1 802 000 268500____200 000-500 000______279 000 476000____100 000-200 000______145 000 23400000__10 - 100 000_________4 000 16000000_____до 10 грн____________2 грн
У 2020 році думав над тим, щоб собі банківську комірку зняти: обійшов кілька відділень різних банків - все було зайнято. Хтось кешем 50к зелені тримав, а хтось і 200к...
Ой+ написав:Питання де той підпільний мільйон мільйонерів по щорічних доходах за 2014-2019 рр? Чи на то він і підпільний, щоб ніхто не здогадався?
більше 100к моряків (з доходом 30-60к дол на рік), великий агробізнес, митники, контрабандисти, прокурори/судді, до 2021р в АМПУ середня зарплата була 70к+ до речи -глави ОТГ(мери міст) зп від 70к+ (плюс торгівля землею)
пс церква(від настоятеля храму і вище) може мільйона не буде, 300к доларових мультимільйонерів
Denik написав:У 2020 році думав над тим, щоб собі банківську комірку зняти: обійшов кілька відділень різних банків - все було зайнято. Хтось кешем 50к зелені тримав, а хтось і 200к
В ячейке не обязательно деньги.
Ой+ написав:Питання де той підпільний мільйон мільйонерів по щорічних доходах за 2014-2019 рр? Чи на то він і підпільний, щоб ніхто не здогадався
вы никогда не видели миллионера без денег? Я у такого работал. Всё в кредите транспорт, помещения и прочее прочее. На сайте фонда он никак не учитывается. Но миллион миллионеров это скорее всего преувеличение. Точнее это "виртуальные миллионеры", если продать их активы, которые сможет купить только другой миллионер.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 11:44, всього редагувалось 4 разів.
Shaman написав:100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш
Якщо можна посилання коли в наших банках було +100 млрд дол, щоб з них могло стільки піти в кеш? А то ми якось дискутуємо трошки не за одними правилами, я, наприклад на іншій гілці даю вам посилання та №овдп, а Ви думки. Можливо гроші одні і ті ж виходять-заходять, типа як на каруселях, але від цього їх більше не стає. ...
prodigy написав: це буте негативно впливати на економіку (2,7млн це люди які працюють за копійки), не буде пенсіонерів-хто піде у охрану, чи двірником за 5-6к? , тому пенсіонери з пенсією 4-5к додають 5-6к(коли працюють) і якось виживають
мне тут недавно нашептали что в наших судах работают сисадмины за 7К грн. там уж явно работают не пенсионеры...
а пенсіонер буде сисадміном за 5-5,5 зарплати впали до рівня 2008/09 року-обмаль вакансій
хтось колись на форумі цитував ФГВ, коли вони робити черговий прес-реліз, - там була така цифра
Хтось-колись...короче нуль інформації від вас. Одні суб'єктивні вислови. Я колись зберіг з валютної гілки за 2018 рік дані, і щось там мільйон найбагатших просто не видно. Кількість__розмір вкладу___середній в групі 89770_____від 500 000________1 802 000 268500____200 000-500 000______279 000 476000____100 000-200 000______145 000 23400000__10 - 100 000_________4 000 16000000_____до 10 грн____________2 грн
хлопче, не хами бо та інфа, яку ти подаєш, більше стосується особисто тебе, а не ситуації загалом. люди, які вміють думати, живуть у світі Faceless, а не світі Bigor
budivelnik написав:Припущення досить тверезе, особливо якщо забрати нижній діапазон і написати кожен 20-тий. Тобто 5% працюючих в Україні - гривневі мільонери по доходам. Працюючих - 12 млн , кожен 20 = 600 000... Зараз навіть в ЗСУ є як мінімум 100 000 тих хто тримає дохід в 1 млн грн в рік І ще 400 000 тих хто отримає 0,6 млн грн в рік.
Вище і нижче п.Denik пише про 5 років я так розумію ще за Порошенка президента. Тобто в цей мільйон мільйонерів не входить ЗСУ та ті що офіційно мали мільйон з уплатою податків.
Shaman написав:100 млрд дол не припущення, а дані НБУ скільки готівки пішло з банків в кеш
Якщо можна посилання коли в наших банках було +100 млрд дол, щоб з них могло стільки піти в кеш? А то ми якось дискутуємо трошки не за одними правилами, я, наприклад на іншій гілці даю вам посилання та №овдп, а Ви думки. Можливо гроші одні і ті ж виходять-заходять, типа як на каруселях, але від цього їх більше не стає.
Faceless написав:Джерело - ФГВФО. Вони якось публікували статистику розподілу по вкладниках. Там було, наскільки пам'ятаю: - приблизно 1% вкладників володіють половиною всіх вкладів 5% вкладників - 83% вкладів Але щодо кількості, мільйон - цифра, що немає сенсу.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків) І що ми бачимо по найсвіжіших даних? Грн 96323 вкладів розміром +600 тис. 185682514 грн. валюта в еквіваленті: 109483 вкладів розміром +600 тис. 234 844 719 грн
Питання де той підпільний мільйон мільйонерів по щорічних доходах за 2014-2019 рр? Чи на то він і підпільний, щоб ніхто не здогадався?
трохи помилився - 1 млн вкладів, точніше 947 тис, більше 200 т грн. людей менше - напевне треба поділити на 3-4-5.