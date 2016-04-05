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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3905390639073908>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:11

  Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Прислуги, частных школ, вип клиник... Скорее нет, чем да.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:11

  mephala написав:
  prodigy написав:
  mephala написав:
мне тут недавно нашептали что в наших судах работают сисадмины за 7К грн.
там уж явно работают не пенсионеры...


а пенсіонер буде сисадміном за 5-5,5 :mrgreen:
зарплати впали до рівня 2008/09 року-обмаль вакансій


нет еще пенсионеров сисадминов :mrgreen:

якщо ви продовжуєте мусолити цю думку, то про всяк випадок - адмін що, на одній роботі працює? - там варіантів багато.

не здивуюсь, якщо суд навіть офіційне місце роботи заради стажу - а основний заробіток - трохи інше.

в мене так знайомий з Сіетлу розповідав, чому пішов працювати програмістом в муніципалітет, а не в Microsoft - заради пенсії - правда це років 15-20 тому. там трохи інша ситуація, але теж показово
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:16

  vitaliian написав:
  Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.

поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть :D

1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші...
ще спробуй відкладати з таких сум
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:20

До теми закрити небо від шахідів.
Подивіттся кількість задіяних ресурсів для збивання.

https://t.me/voynareal/55579
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:20

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.

поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть :D

1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші...

Кто сказал что они все покупают? Были бы развиты аренда самолетов/яхт, сответственно по всей стране были бы частные клиники/ школы, яхт клубы и аэропорты вместо 3 тыс АТБ

Немного этого есть только в Киеве и Одессе. Ссумарное население этих городов 4-5 млн включая бабушек и детей, Экономически активных - 2,5млн из которых не может быть 1млн миллионеров , это каждый 3й...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:26, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а взагалі військову гілку перетворили на фінансову.
але форум-то фінансовий :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:23

  Shaman написав:
  BIGor написав:Хтось-колись...короче нуль інформації від вас. Одні суб'єктивні вислови.
Я колись зберіг з валютної гілки за 2018 рік дані, і щось там мільйон найбагатших просто не видно.
Кількість__розмір вкладу___середній в групі
89770_____від 500 000________1 802 000
268500____200 000-500 000______279 000
476000____100 000-200 000______145 000
23400000__10 - 100 000_________4 000
16000000_____до 10 грн____________2 грн

хлопче, не хами ;) бо та інфа, яку ти подаєш, більше стосується особисто тебе, а не ситуації загалом. люди, які вміють думати, живуть у світі Faceless, а не світі Bigor

Дурнику, може досить хамити і переходити на особистості? А світ Faceless якраз і привів нас до тієї ситуації яка є на зараз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:25

  Успіх написав:Знову мене відволікають)) від фільму, який ви мені запропонували переглянути))
Там так жорстко почалось :shock: що я не очікував...

"Памфір"?
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:27

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
  vitaliian написав:Shaman але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.

тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.

поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть :D

1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші...

Кто сказал что они все покупают? Были бы развиты аренда самолетов/яхт, сответственно по всей стране были бы частные клиникм/ школы, яхт клубы и аэропорты вместо 3 тыс АТБ

Немного этого есть только в Киеве и Одессе.

але крім 1 млн мільйонерів є ще 39 млн трохи бідніших громадян.

й які садики, аеропорти? - приватна садик-школа 10 т грн. деякі тут хвалилися 20 т грн. 2 дитини - бюджет самі зведете?

vitaliian, умовне питання - скільки ви витрачаєте? бо просто на життя без ніяких садиків-клубів-яхт сім'я з 4 людей має витрачати 50-60 т грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:29

  BIGor написав:А світ Faceless якраз і привів нас до тієї ситуації яка є на зараз.
еще одна причина войны - Фейслесс
vitaliian
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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