Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Прислуги, частных школ, вип клиник... Скорее нет, чем да.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.
поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть
1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші... ще спробуй відкладати з таких сум
Shaman написав:але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.
поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть
1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші...
Кто сказал что они все покупают? Были бы развиты аренда самолетов/яхт, сответственно по всей стране были бы частные клиники/ школы, яхт клубы и аэропорты вместо 3 тыс АТБ
Немного этого есть только в Киеве и Одессе. Ссумарное население этих городов 4-5 млн включая бабушек и детей, Экономически активных - 2,5млн из которых не может быть 1млн миллионеров , это каждый 3й...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:26, всього редагувалось 4 разів.
BIGor написав:Хтось-колись...короче нуль інформації від вас. Одні суб'єктивні вислови. Я колись зберіг з валютної гілки за 2018 рік дані, і щось там мільйон найбагатших просто не видно. Кількість__розмір вкладу___середній в групі 89770_____від 500 000________1 802 000 268500____200 000-500 000______279 000 476000____100 000-200 000______145 000 23400000__10 - 100 000_________4 000 16000000_____до 10 грн____________2 грн
хлопче, не хами бо та інфа, яку ти подаєш, більше стосується особисто тебе, а не ситуації загалом. люди, які вміють думати, живуть у світі Faceless, а не світі Bigor
Дурнику, може досить хамити і переходити на особистості? А світ Faceless якраз і привів нас до тієї ситуації яка є на зараз.
vitaliian написав:Shaman але припущення, що в країни 1 млн людей отримує більше 1 млн грн на рік, - більш ніж вірогідно, хоча цифрами це зараз не довести.
тогда 20% экономики бвои бы vip услуги, аэродромы, частные самолеты, яхты, коттеджи, охрана, Сколько надо ресторанов накормить миллион вип семей. Скорее нет, чем да.
поділіть 1 млн грн на 12 - отримаєте 80 тис грн на місяць. на сім'ю з 4 людей - не надто великі гроші. на машину вже доведеться збирати декілька років чи брати кредит. які там яхти чи літаки - таке собі й доларові мільйонери дозволити не можуть
1 млн грн на рік насправді не надто великі гроші...
Кто сказал что они все покупают? Были бы развиты аренда самолетов/яхт, сответственно по всей стране были бы частные клиникм/ школы, яхт клубы и аэропорты вместо 3 тыс АТБ
Немного этого есть только в Киеве и Одессе.
але крім 1 млн мільйонерів є ще 39 млн трохи бідніших громадян.
й які садики, аеропорти? - приватна садик-школа 10 т грн. деякі тут хвалилися 20 т грн. 2 дитини - бюджет самі зведете?
vitaliian, умовне питання - скільки ви витрачаєте? бо просто на життя без ніяких садиків-клубів-яхт сім'я з 4 людей має витрачати 50-60 т грн.