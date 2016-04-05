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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:44
prodigy написав:
нестача робочої сила мене не цікавить, а нестача кваліфікованих зварників, фрезеровщиків, нейрохірургів, навіть слюсарів сто приводить до того, що перший ліпший може назватися плиточником (чи інше) -ризикуєш, наймаючи кота в мішку
Для того щоб була кваліфікована робоча сила потрібно їй платити. Потрібно наймати некваліфіковану і робити з неї кваліфіковану.
Саме так роблять в ІТ і нічого, ніхто не жаліється. І це при тому що для ІТ-шіна треба рік-два щоб щось навчитись, для плиточника місяць-два.
Проблема "кваліфікованої" робочої сили в робочих спеціальностях(плиточники, зварники і т.д) - це мала оплата! Все! Це єдина проблема.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:11
vitaliian написав:
Немного этого есть только в Киеве и Одессе. Ссумарное население этих городов 4-5 млн включая бабушек и детей, Экономически активных - 2,5млн из которых не может быть 1млн миллионеров , это каждый 3й...
Також хотілось сказати, що є населені пункти з тисячами жителів, в яких жодного з 1 млн доходом. Якщо брати певні вузькі, то можливо в певних будинках, чи резерваціях всі попадають в явні чи таємні мільйонери. Знову ж таки вернемося до початків дискусії - почали з 2014 до 2019 р з такими неофіційними заробітчанами чи по спрощеній схемі ФОПами. Бо прокурори, судді і ще там деякі категорії цілком легально зараз отримують такі і більші кошти.
Тоді в середньому взагалі вийде вже не десятий а кожен 6-7 з мільйонними доходами. Ну це вже для дуже і дуже вузького переліку конча-засп і т.д. підійде.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:33
Брата и сестру из украинской деревни родители продали немцу-фокуснику Карузо, которой обещал сделать мальчика Барбу королем цирка. Карузо нелегально перевозит их в Берлин, где он сам известен как рэкетир, и многие купленные им за символическую плату дети должны выполнять определенную дневную норму, воруя в городе. Барбу приходится заниматься тем же, а его сестра попадает к сутенеру. При этом Карузо видит в Барбу сына, которого у него никогда не было, и относится к нему соответственно. А мальчику предстоит узнать, что сделал с его сестрой этот человек
Я думал Раша пропаганда
Но нет...
Какое это имеет отношение к войне? В классе кого буллят, самого сильного или самого слабого.
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vitaliian
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Bukka
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