vitaliian написав:Немного этого есть только в Киеве и Одессе. Ссумарное население этих городов 4-5 млн включая бабушек и детей, Экономически активных - 2,5млн из которых не может быть 1млн миллионеров , это каждый 3й...
Також хотілось сказати, що є населені пункти з тисячами жителів, в яких жодного з 1 млн доходом. Якщо брати певні вузькі, то можливо в певних будинках, чи резерваціях всі попадають в явні чи таємні мільйонери. Знову ж таки вернемося до початків дискусії - почали з 2014 до 2019 р з такими неофіційними заробітчанами чи по спрощеній схемі ФОПами. Бо прокурори, судді і ще там деякі категорії цілком легально зараз отримують такі і більші кошти. Тоді в середньому взагалі вийде вже не десятий а кожен 6-7 з мільйонними доходами. Ну це вже для дуже і дуже вузького переліку конча-засп і т.д. підійде.
Брата и сестру из украинской деревни родители продали немцу-фокуснику Карузо, которой обещал сделать мальчика Барбу королем цирка. Карузо нелегально перевозит их в Берлин, где он сам известен как рэкетир, и многие купленные им за символическую плату дети должны выполнять определенную дневную норму, воруя в городе. Барбу приходится заниматься тем же, а его сестра попадает к сутенеру. При этом Карузо видит в Барбу сына, которого у него никогда не было, и относится к нему соответственно. А мальчику предстоит узнать, что сделал с его сестрой этот человек
Я додам, що в Україні щонайменше 300 млн. гектарів сільгоспземель. Так от фермер, що обробояє 100 гектар у 2021 мав фінансовий потік десь 100-150 тис. доларів у випадку вирощування зернових. 300 млн. гектарів вистачить на 300 тис. фермерів по 100 га.
У Хмельницькому між військовим ЗСУ 26-річним Артуром Ананьєвим і священиками Свято-Покровського Кафедрального собору УПЦ МП виник конфлікт. Після словесної перепалки попи накинулися на військового прямо в церкві і побили його. НП сталася о 10:20, у неділю, 2 квітня.
Про те, що сталося, розповіла речниця УПП у Хмельницькій області Вікторія Тимощук, пише vsim.ua.
За її словами, чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книжку "Євангеліє", влаштував словесний конфлікт зі священиками. Зазначимо, що на військового накинулося кілька священнослужителів. Йому заломили руки, розбили ніс. Зверху його притиснув масою власного тіла один із попів. Коли ж військовий почав задихатися і казати, що йому не вистачає повітря, щоб дихати, священик відповів, що "йому все одно".
Відео інциденту в храмі опублікував депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.
Як розповів Бурлик, на відео - військовий Артур Ананьєв. Він від початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. Під час бойових дій він отримав контузію і черепно-мозкову травму.
Чоловік прийшов до храму УПЦ МП і поставив запитання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали сюди ходити".