30 млн. дійсно помилився на 0 в дописі але не в розрахунках. Але по 100 га це тих же 300 тис. фермерів.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 16:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ноутбуків в країні 10000000. Сеньйор на ноуті накодить понад 1 млн, значить вистачає на 10 трлн, якщо всіх працездатних незадіяних у інших сферах засадити, та ще і податків ціла купа.
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:20
Дмитро Корчинський
1 годину тому
💥 Не втримася і запостив...
⭐️ І ви не стримуйтесь!
➡️ Хмельницький.
✅ Сьогодні.
🇺🇦 18:00.
☝️ Місцеві патріоти сповіщають, що Ініціативна група збирається за адресою Володимирська 113 (собор під аркою).
Сьогодні наскільки я зрозумів в Хмельницькому буде весело
Будуть провчати московських попів
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