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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3906390739083909
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Нулик зайвий. З дитинства пам'ятаю, що в Україні, приблизно, одна людина на гектар, бо сам порахував.

30 млн. дійсно помилився на 0 в дописі але не в розрахунках. Але по 100 га це тих же 300 тис. фермерів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Я додам, що в Україні щонайменше 300 млн. гектарів сільгоспземель.
Так от фермер, що обробояє 100 гектар у 2021 мав фінансовий потік десь 100-150 тис. доларів у випадку вирощування зернових. 300 млн. гектарів вистачить на 300 тис. фермерів по 100 га.

А ноутбуків в країні 10000000. Сеньйор на ноуті накодить понад 1 млн, значить вистачає на 10 трлн, якщо всіх працездатних незадіяних у інших сферах засадити, та ще і податків ціла купа.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:20

Дмитро Корчинський
1 годину тому
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➡️ Хмельницький.
✅ Сьогодні.
🇺🇦 18:00.
☝️ Місцеві патріоти сповіщають, що Ініціативна група збирається за адресою Володимирська 113 (собор під аркою).

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