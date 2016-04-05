Додано: Нед 02 кві, 2023 18:13

Василь-Рівне написав: Ukrainian Військовий теж повів себе явно неадекватно - зкинути Біблію на підлогу це образа ВСІХ віруючих, але в результаті відбувся синцями і розбитим носом, а от наслідки для московських попів,сподіваюсь, будуть адекватними :



Міський голова ( https://t.me/symchyshyn_oleksandr/5145 ) Хмельницького про побиття військового у церкві московського патріархату.



▪️На позачерговій сесії Хмельницької міської ради буде розглянуто припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ МП.



▪️Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені.



▪️Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури.



московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні, — додав Симчишин. Військовий теж повів себе явно неадекватно - зкинути Біблію на підлогу це образавіруючих, але в результаті відбувся синцями і розбитим носом, а от наслідки для московських попів,сподіваюсь, будуть адекватними :Міський голова () Хмельницького про побиття військового у церкві московського патріархату.▪️На позачерговій сесії Хмельницької міської ради буде розглянуто припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ МП.▪️Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені.▪️Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури.московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні, — додав Симчишин.

московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні

військовий зробив погано, мене самого інколи ситуація підбурює зробите щось подібне-але це дрібне хуліганство і люди (хоч і старі) а кадилом можуть навернутимешкаю поряд з церквою УПЦ МП-десь 900м, два роки тому бачив таке-декілька жінок в віці 50-75 йдуть до храму з іконами, ікони тримають на груді, після служби з ними йдуть назад. Спитав для чого це вони роблять-чи в храмі не вистачає ікон? Ні, батюшка сказав щоб несли з дому власні ікони і робили з ними хрестовий хід до і після вечірнього богослужіння (тобто декілька кіл по кругу)-навіщо?Ця церква-це колишній сільський рибний магазин (де торгували рибою що з 1960р), мене якось малим рідні туди завозили у 1972.у 90х магазин був років 10 закритий, потім десь у 2002-2004 його опанував отець Михайло (зробили маленький ремонт і почали служити)Нещодавно виявився власник магазину у якого є документи на приватизацію, почалась сварка, судова тяжба і інший цирк-вся річ у грошахагентуру треба спочатку прибрати з СБУ, СЗР , РСНБО (Демченко пам'ятаєте?)мєр Труханов (немає сумніву що це був би другий Сальдо), якби Одесу захопилистосовно церкви УПЦ МП, після інаугурації президент навідався саме до Онуфрія першим, а потім зустрівся з іншими главами конфесій (люди все пам'ятають)зараз дуже вчасний момент для того що прикрити цю лавочку агентів і ватниківвсе дуже просто-церкви як культурні організації (театр, цирк) мають ліцензію на своє шоу ...за часи срср існував великий список рок-груп яким були заборонені концерти (Машина Времени, Аквариум, Чорний Кофе)можна зробити так само- тільки по закону (рішенням суду, а не указом президента, чи рснбо)-заборонити концерти УПЦ МП на території України