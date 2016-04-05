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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3907390839093910>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Нулик зайвий. З дитинства пам'ятаю, що в Україні, приблизно, одна людина на гектар, бо сам порахував.

30 млн. дійсно помилився на 0 в дописі але не в розрахунках. Але по 100 га це тих же 300 тис. фермерів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Я додам, що в Україні щонайменше 300 млн. гектарів сільгоспземель.
Так от фермер, що обробояє 100 гектар у 2021 мав фінансовий потік десь 100-150 тис. доларів у випадку вирощування зернових. 300 млн. гектарів вистачить на 300 тис. фермерів по 100 га.

А ноутбуків в країні 10000000. Сеньйор на ноуті накодить понад 1 млн, значить вистачає на 10 трлн, якщо всіх працездатних незадіяних у інших сферах засадити, та ще і податків ціла купа.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:20

Дмитро Корчинський
1 годину тому
💥 Не втримася і запостив...
⭐️ І ви не стримуйтесь!
➡️ Хмельницький.
✅ Сьогодні.
🇺🇦 18:00.
☝️ Місцеві патріоти сповіщають, що Ініціативна група збирається за адресою Володимирська 113 (собор під аркою).

Сьогодні наскільки я зрозумів в Хмельницькому буде весело 8)
Будуть провчати московських попів
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:20

  Ой+ написав:
  Denik написав:Я додам, що в Україні щонайменше 300 млн. гектарів сільгоспземель.
Так от фермер, що обробояє 100 гектар у 2021 мав фінансовий потік десь 100-150 тис. доларів у випадку вирощування зернових. 300 млн. гектарів вистачить на 300 тис. фермерів по 100 га.
А ноутбуків в країні 10000000. Сеньйор на ноуті накодить понад 1 млн, значить вистачає на 10 трлн, якщо всіх працездатних незадіяних у інших сферах засадити, та ще і податків ціла купа.
Можна судити по доходам навколишніх знайомих 10-30 осіб..
Можна використовувати спрощену статистику по 12 млн працюючих..
Отже, до війни
12 млн працюючих отримували
по 12000 грн/місяць в середньому=150 000 рік(заокруглив вверх щоб легше було рахувати)
Якщо припустити що 6 млн отримували мінімалку в 6000, то для того щоб вийти на середню в 12000 виходить що
6 млн отримували по 18000
По тому ж алгоритму розбиваємо 6 млн
3 млн по 9000 + 3 млн по 27 000
Далі
1,5 млн по 13 000 + 1,5 млн по 40 000
Далі
0,75 млн по 20 000 + 0,75 млн по 60 000( 60 000 * 12 місяців=0,72 млн в рік)
І це тільки зарплата, але в багатих основний дохід не зарплата
а - прибуток від операцій з майном
б - сірий неоподаткований і не відомий

Тому 1 млн осіб з доходом по 100 000 грн в місяць( не плутати з середнім доходом на сімю) - це досить реально.
ПС
Згадайте як я писав що вхожу в 5% найбагатших в Україні( тобто знаходжусь на 2млн позиції в рейтингу)
Тобто з моїх розрахунків виходило що в Україні присередній сімї в 2,3 особи - як мінімум 1 млн сімей має дохід вищий ніж 100 000 в місяць( і це станом на 2019)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:24

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:потому что нельзя со всеми дружить. Сожрут. Как сейчас жрут долярчика.
Тобто, старатись зі всіма бути добрим - смертельно небезпечно?
Але чого я питаю - як тут, навіть, на форумі - результат на ліцццо!©😀
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:47

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:22 роки(1992-2014) армія була країні взагалі непотрібна, служба була джерелом збагачення для офіцерів/генералів

На початку вторгнення очільник СЗРУ Литвиненко утік за кордон, а зі сховищ зникли тисячі одиниць зброї та $12 млн – ЗМІ https://www.stopcor.org/ukr/section-uan ... -2023.html


"Почали з того, що відсторонили та відправили до резерву свідомих керівників, котрі стали непотрібними свідками втечі з України".


так буває, коли виникає ненависть до свідків факапу керівника

10 березня 1995р судно потрапило в потужний шторм (ураган) біля східного узбережжя
США (порт Чарлстон)-капітан банально розгубився і запанікував
(судно витримало 70годин штормовання) потім вітер потрохи вщухав і капітан почав скаженіти на офіцерів які були свідками його слабкості і навченої безпорадності в складний момент.

https://life.pravda.com.ua/society/2023/02/17/252892/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:53

  Хомякоид написав: Сьогодні наскільки я зрозумів в Хмельницькому буде весело 8)
Будуть провчати московських попів


Не так это нужно делать, тоньше. Например подловить на уголовке кого-то из близких и вынудить батюшку работать на нас, по-тихому "добровольно" перевести громаду под управление ПЦУ.
А такими показушными наездами будут только повод для срача создавать.
Востаннє редагувалось Камикадзе в Нед 02 кві, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:56

  Хомякоид написав:Дмитро Корчинський
1 годину тому
💥 Не втримася і запостив...
⭐️ І ви не стримуйтесь!
➡️ Хмельницький.
✅ Сьогодні.
🇺🇦 18:00.
☝️ Місцеві патріоти сповіщають, що Ініціативна група збирається за адресою Володимирська 113 (собор під аркою).

Сьогодні наскільки я зрозумів в Хмельницькому буде весело 8)
Будуть провчати московських попів

Корчинский - это давно протухшая консерва ФСБ
Тот, кто цитирует Корчинского - такая же давно протухшая консерва
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:13

  Василь-Рівне написав:Ukrainian Військовий теж повів себе явно неадекватно - зкинути Біблію на підлогу це образа ВСІХ віруючих, але в результаті відбувся синцями і розбитим носом, а от наслідки для московських попів,сподіваюсь, будуть адекватними :

Міський голова (https://t.me/symchyshyn_oleksandr/5145) Хмельницького про побиття військового у церкві московського патріархату.

▪️На позачерговій сесії Хмельницької міської ради буде розглянуто припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ МП.

▪️Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені.

▪️Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури.

московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні, — додав Симчишин.


військовий зробив погано, мене самого інколи ситуація підбурює зробите щось подібне-але це дрібне хуліганство і люди (хоч і старі) а кадилом можуть навернути

мешкаю поряд з церквою УПЦ МП-десь 900м, два роки тому бачив таке-декілька жінок в віці 50-75 йдуть до храму з іконами, ікони тримають на груді, після служби з ними йдуть назад. Спитав для чого це вони роблять-чи в храмі не вистачає ікон? Ні, батюшка сказав щоб несли з дому власні ікони і робили з ними хрестовий хід до і після вечірнього богослужіння (тобто декілька кіл по кругу)-навіщо?
Ця церква-це колишній сільський рибний магазин (де торгували рибою що з 1960р), мене якось малим рідні туди завозили у 1972.
у 90х магазин був років 10 закритий, потім десь у 2002-2004 його опанував отець Михайло (зробили маленький ремонт і почали служити)
Нещодавно виявився власник магазину у якого є документи на приватизацію, почалась сварка, судова тяжба і інший цирк-вся річ у грошах

московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні


агентуру треба спочатку прибрати з СБУ, СЗР , РСНБО (Демченко пам'ятаєте?)
мєр Труханов (немає сумніву що це був би другий Сальдо), якби Одесу захопили

стосовно церкви УПЦ МП, після інаугурації президент навідався саме до Онуфрія першим, а потім зустрівся з іншими главами конфесій (люди все пам'ятають)
зараз дуже вчасний момент для того що прикрити цю лавочку агентів і ватників
все дуже просто-церкви як культурні організації (театр, цирк) мають ліцензію на своє шоу ...за часи срср існував великий список рок-груп яким були заборонені концерти (Машина Времени, Аквариум, Чорний Кофе)
можна зробити так само- тільки по закону (рішенням суду, а не указом президента, чи рснбо)-заборонити концерти УПЦ МП на території України
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:15

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Дмитро Корчинський
1 годину тому
💥 Не втримася і запостив...
⭐️ І ви не стримуйтесь!
➡️ Хмельницький.
✅ Сьогодні.
🇺🇦 18:00.
☝️ Місцеві патріоти сповіщають, що Ініціативна група збирається за адресою Володимирська 113 (собор під аркою).

Сьогодні наскільки я зрозумів в Хмельницькому буде весело 8)
Будуть провчати московських попів

Корчинский - это давно протухшая консерва ФСБ
Тот, кто цитирует Корчинского - такая же давно протухшая консерва


підтвержую...
але у нього били куратори в СБУ (на кого ці охфіцери працювали чи досі працюють)
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  #<1 ... 3907390839093910>
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