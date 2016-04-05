Додано: Нед 02 кві, 2023 18:41

Успіх написав: vitaliian написав: потому что нельзя со всеми дружить. Сожрут. Как сейчас жрут долярчика. потому что нельзя со всеми дружить. Сожрут. Как сейчас жрут долярчика. Тобто, старатись зі всіма бути добрим - смертельно небезпечно?

Але чого я питаю - як тут, навіть, на форумі - результат на ліцццо!©😀 Тобто, старатись зі всіма бути добрим - смертельно небезпечно?Але чого я питаю - як тут, навіть, на форумі - результат на ліцццо!©😀

Язик – невеличкий член тіла, але ніхто з людей не може його вгамувати. Він сповнений смертоносної отрути, невеликий, сильний, порочний, суперечливий, бо з нього виходить і хороше і погане, а так не повинно бути. Як можна говорити добре, коли сам злий? Якщо ти гніваєшся, то вчись себе контролювати, не виплескуй емоцій одразу. Від повноти серця говорять уста. Потрібно контролювати свою мову. Або ти переможеш свій язик, або він тебе погубить. Не гріши язиком, міняй свою мову, не користуйся зброєю сатани, не ображай людей. Слово нам дане для повчання, а не для нарікань, невдоволення, вияву упередженості та користі. До мови треба ставитись серйозно. У нашої мови є два джерела. Перше джерело - це мудрість земна, гірка заздрість і сварливість у серці, невлаштованість у житті. Друге джерело - це Божа мудрість, чистота, мир, скромність, послух, милість, лагідність, неупередженість у серці, добра поведінка у житті, плід правди і благословінь. Недарма існує вираз: що в серці, те й на язику. Якщо у нашому житті є сміття, то його потрібно виносити. Наше серце також потребує генерального прибирання, бо воно є джерелом життя. Язик можна підкорити за допомогою Слова Божого. Будьте уважними до власних слів і мови, приводьте у порядок серце, вирівнюйте свої шляхи,боріться і перемагайте внутрішнього ворога.

Солдат должен стойко переносить "все тяготы и лишения воинской службы"





"Эти тяготы и лишения должны быть связаны с несением воинской службы. В них входит и голод, и холод, и ранения, и даже гибель. Но эти лишения должны быть по объективным причинам, связанным с войной или службой. А не с пренебрежительным отношением к солдату и его необходимым нуждам. Рабоче-крестьянская Красная армия должна быть разрушена. В первую очередь в головах высших офицеров. И с чего-то нужно начинать", – считает Доник.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/donik-o-s ... 67983.html Солдат должен стойко переносить "все тяготы и лишения воинской службы", если они вызваны объективными причинами, а не пренебрежительным отношением к воинам. Об этом написал волонтер Роман Доник в Facebook, комментируя новогодний инцидент в Мариуполе в 2017г."Эти тяготы и лишения должны быть связаны с несением воинской службы. В них входит и голод, и холод, и ранения, и даже гибель. Но эти лишения должны быть по объективным причинам, связанным с войной или службой. А не с пренебрежительным отношением к солдату и его необходимым нуждам., – считает Доник.Больше читайте тут:

ніхто тут не жере Успіха,в перші місяці війни спільнота форуму виявила свою шану і турбувалась за ньогоколи від нього не було звісток, коли він з'явився на валютній гілці люди накидали півсотню "вподобайок" і не один раз-було це? булоколи він почав після червня регулярно околачівать груши на цій і не інших гілках фінанс.юа склалось враження що людина має багато вільного часу для спілкування-ореол героя трохи став згасатиа коли він з власної дурості написав про можливість відпуски за хабарі командиру,то це був великий факап і в рейтингу героїв форума (фриз, бобуа, успіх та інші)він автоматом опинився на останньому місціщо було написано в Біблії 3000 років тому:з інтернету на цю тему:стосовно питань які Успіх задає нам,ці питання не в нашій компетенції, тому ніхто не намагається давати дурних порад (я інколи даю тобі поради, але вони не стосуються твоєї служби)можна було б відповісти банальним , з уставу (Устав внутренней службы РККА (1937))