ніхто тут не жере Успіха, в перші місяці війни спільнота форуму виявила свою шану і турбувалась за нього коли від нього не було звісток, коли він з'явився на валютній гілці люди накидали півсотню "вподобайок" і не один раз-було це? було
коли він почав після червня регулярно околачівать груши на цій і не інших гілках фінанс.юа склалось враження що людина має багато вільного часу для спілкування-ореол героя трохи став згасати
а коли він з власної дурості написав про можливість відпуски за хабарі командиру, то це був великий факап і в рейтингу героїв форума (фриз, бобуа, успіх та інші) він автоматом опинився на останньому місці що було написано в Біблії 3000 років тому: Язик мій – ворог мій. (Як. 3:1-12). з інтернету на цю тему:
Язик – невеличкий член тіла, але ніхто з людей не може його вгамувати. Він сповнений смертоносної отрути, невеликий, сильний, порочний, суперечливий, бо з нього виходить і хороше і погане, а так не повинно бути. Як можна говорити добре, коли сам злий? Якщо ти гніваєшся, то вчись себе контролювати, не виплескуй емоцій одразу. Від повноти серця говорять уста. Потрібно контролювати свою мову. Або ти переможеш свій язик, або він тебе погубить. Не гріши язиком, міняй свою мову, не користуйся зброєю сатани, не ображай людей. Слово нам дане для повчання, а не для нарікань, невдоволення, вияву упередженості та користі. До мови треба ставитись серйозно. У нашої мови є два джерела. Перше джерело - це мудрість земна, гірка заздрість і сварливість у серці, невлаштованість у житті. Друге джерело - це Божа мудрість, чистота, мир, скромність, послух, милість, лагідність, неупередженість у серці, добра поведінка у житті, плід правди і благословінь. Недарма існує вираз: що в серці, те й на язику. Якщо у нашому житті є сміття, то його потрібно виносити. Наше серце також потребує генерального прибирання, бо воно є джерелом життя. Язик можна підкорити за допомогою Слова Божого. Будьте уважними до власних слів і мови, приводьте у порядок серце, вирівнюйте свої шляхи,боріться і перемагайте внутрішнього ворога.
стосовно питань які Успіх задає нам, ці питання не в нашій компетенції, тому ніхто не намагається давати дурних порад (я інколи даю тобі поради, але вони не стосуються твоєї служби) можна було б відповісти банальним , з уставу (Устав внутренней службы РККА (1937))
Солдат должен стойко переносить "все тяготы и лишения воинской службы"
Солдат должен стойко переносить "все тяготы и лишения воинской службы", если они вызваны объективными причинами, а не пренебрежительным отношением к воинам. Об этом написал волонтер Роман Доник в Facebook, комментируя новогодний инцидент в Мариуполе в 2017г.
"Эти тяготы и лишения должны быть связаны с несением воинской службы. В них входит и голод, и холод, и ранения, и даже гибель. Но эти лишения должны быть по объективным причинам, связанным с войной или службой. А не с пренебрежительным отношением к солдату и его необходимым нуждам. Рабоче-крестьянская Красная армия должна быть разрушена. В первую очередь в головах высших офицеров. И с чего-то нужно начинать", – считает Доник. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/donik-o-s ... 67983.html
Denik написав:В Україні було з мільйон власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік. Про них і мова...
Вони винуваті у війні? ІТ-шники? І де Ви взяли стільки ну дуже успішних мільйонерів? Якщо взяти за основу населення України в 40 млн, і середню сім'ю (чол, дружина, 2 дітей, 4 їх батьків пенсіонерів) - то виходить в кожній п'ятій сім'ї є
власників бізнесів, фермерів, власників нерухомості комерційної чи елітної під здачу, ІТ-шників зі скілом сіньйор+ з доходом більше мільйона гривень на рік
Так воно мабуть і є, в середньому в кожній п'ятій. А реально в одних п'ятих буде їх 2-4 одразу, а в інших п'ятих жодного. Тому в реальності в кожній 15й...
prodigy написав:коли він почав після червня регулярно околачівать груши на цій і не інших гілках фінанс.юа склалось враження що людина має багато вільного часу для спілкування-ореол героя трохи став згасати
а коли він з власної дурості написав про можливість відпуски за хабарі командиру, то це був великий факап
1. Бо десь у червні попав снаряд у дах хати, де я знаходився з побратимами на той час - чудом всі залишились цілі і неушкоджені! І може я тоді зрозумів, що моє життя будь-якої миті може обірватись! Може я і після того(а пізніше ще під крутіший обстріл попав) почав тут більше писати, бо хотів виговоритись... 2. А про можливість відпустки - то я, як не дивно, хотів висвітлити корупцію! Тобто, хотів показати накшталт - "он дивіться - суддя взятку бере, а потім не чесний вирок виносить!" Натомість отримав - " це підсудний винний, що судді продажні/корупціонери! Тож про суддів ми промовчимо/забудемо, а от підсудного, який вказав на хабарництво суддів - накажемо!")) Ну якось так вийшло, хіба ні?
vitaliian написав:Если бы от с курортов Испании писал и жаловался что на море не пускают, я бы первый матюкал его, но знаю о его солдатской жизни немного больше чем остальной форум, тяжело ему. Армия не его стихия. И тут вообще не вопрос денег.