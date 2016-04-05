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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 39093910391139123913>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:54

  Успіх написав:
  vitaliian написав:...знаю о его солдатской жизни немного больше чем остальной форум, тяжело ему. Армия не его стихия. И тут вообще не вопрос денег.
10000000000005000000000000 плюсів!!!👍👍👍

Якщо так, то тобі, Успіх, слід звільнятися з армії. Знаходитись у постійному стресі дуже небезпечно, тим більше, що "справа не в грошах".
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:57

Гіркий смак справедливості!

  antey1969 написав:Красиво получилось
Ні, якраз НЕ гарно вийшло!
Вийшло так, наче старенький дідусь наламав відро кукурудзи і його зловили...
А тоді у суді йому паяють 10р. ув'язнення за це!
І зовсім не звертають увагу на заяви і докази про хабарництво у ВЕЛИКИХ МАСШТАБАХ того, чи іншого судді/прокурора/даїшніка і т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  antey1969 написав:Красиво получилось
Ні, якраз НЕ гарно вийшло!
Вийшло так, наче старенький дідусь наламав відро кукурудзи і його зловили...
А тоді у суді йому паяють 10р. ув'язнення за це!
І зовсім не звертають увагу на заяви і докази про хабарництво у ВЕЛИКИХ МАСШТАБАХ того, чи іншого судді/прокурора/даїшніка і т.п.
Чиєсь хабарництво, в яких би не було розмірах, не є виправданням для злочинів інших
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:...знаю о его солдатской жизни немного больше чем остальной форум, тяжело ему. Армия не его стихия. И тут вообще не вопрос денег.
10000000000005000000000000 плюсів!!!

Якщо так, то тобі, Успіх, слід звільнятися з армії. Знаходитись у постійному стресі дуже небезпечно, тим більше, що "справа не в грошах".


Долярчик не может уволиться из армии, у него нет юридических оснований для этого.

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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:06

Автомат тримати зможе? ;)

  fler написав:слід звільнятися з армії
А що - є така опція?)))
От добровільно - піти в ЗСУ можна!
А от звільнитись - добровільно/за власним бажанням - так нема такого!
І от тільки закон схожий проштовхують - так всі кричать, що НЕ пройде він!

Так що це не Кучері кричати "я б пішов на фронт, але виявляється - в мене троє(чи там ще більше) неповнолітніх дітей!"
Як і Флер заявляти - накшталт "всі на фронт" - але мій чоловік непридатний і вміє автівки ремонтувати лише за 50км від лінії фронту! А вже за 20км від фронту - ремонтувати авто не зможе!(мабуть, релігія не дозволить)
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Чиєсь хабарництво, в яких би не було розмірах, не є виправданням для злочинів інших
Ні, от тут якраз саме той випадок, коли "розмір має значення!"©)))
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Колись брехав, що Сам приїде тобі нагороду чіпляти і що? Ти хоч розумієш, що от такою своєю постійною брехнею
Це не брехня!
Я ж не винен, що нагороду дали аж тепер(на початку березня) і, нажаль, не президент, а комбриг(чи хто він там був не знаю).
І, я лише не показав її фото тут, так як згадав, що більшість радила такі речі вже після війни показувати!
Тож, твої всякі припущення - хибні!
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:23

  Успіх написав:
  fler написав:слід звільнятися з армії
А що - є така опція?)))

Ти ж казав, що у вас хлопці звільняються...
  Успіх написав:Як і Флер заявляти - накшталт "всі на фронт" - але мій чоловік непридатний і вміє автівки ремонтувати лише за 50км від лінії фронту! А вже за 20км від фронту - ремонтувати авто не зможе!(мабуть, релігія не дозволить)

Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).
Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  fler написав:слід звільнятися з армії
А що - є така опція?)))
От добровільно - піти в ЗСУ можна!
А от звільнитись - добровільно/за власним бажанням - так нема такого!
І от тільки закон схожий проштовхують - так всі кричать, що НЕ пройде він!

Так що це не Кучері кричати "я б пішов на фронт, але виявляється - в мене троє(чи там ще більше) неповнолітніх дітей!"
Як і Флер заявляти - накшталт "всі на фронт" - але мій чоловік непридатний і вміє автівки ремонтувати лише за 50км від лінії фронту! А вже за 20км від фронту - ремонтувати авто не зможе!(мабуть, релігія не дозволить)
Як поїдете у відпустку, закладете "умову для звільнення" через 9 міс
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:30

Ще раз питаю - автомат тримати може?))

  fler написав:Ти ж казав, що у вас хлопці звільняються...
От знову мене провокують/підштовхують висвітлювати корупцію - а потім знову заявлять, що то "лише я так хотів зробити..."
  fler написав:Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так?
Ні.
Добре ремонтувати і там, і там.
Але погано викручуватися ;) що "по факту" - твій чоловік придатний, а от піти добровольцем(якщо його так не брали) - так ні, бо є причина не піти ;)
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