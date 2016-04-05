Якщо так, то тобі, Успіх, слід звільнятися з армії. Знаходитись у постійному стресі дуже небезпечно, тим більше, що "справа не в грошах".
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Додано: Нед 02 кві, 2023 20:54
Якщо так, то тобі, Успіх, слід звільнятися з армії. Знаходитись у постійному стресі дуже небезпечно, тим більше, що "справа не в грошах".
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:57
Гіркий смак справедливості!
Ні, якраз НЕ гарно вийшло!
Вийшло так, наче старенький дідусь наламав відро кукурудзи і його зловили...
А тоді у суді йому паяють 10р. ув'язнення за це!
І зовсім не звертають увагу на заяви і докази про хабарництво у ВЕЛИКИХ МАСШТАБАХ того, чи іншого судді/прокурора/даїшніка і т.п.
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чиєсь хабарництво, в яких би не було розмірах, не є виправданням для злочинів інших
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Долярчик не может уволиться из армии, у него нет юридических оснований для этого.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:06
Автомат тримати зможе? ;)
А що - є така опція?)))
От добровільно - піти в ЗСУ можна!
А от звільнитись - добровільно/за власним бажанням - так нема такого!
І от тільки закон схожий проштовхують - так всі кричать, що НЕ пройде він!
Так що це не Кучері кричати "я б пішов на фронт, але виявляється - в мене троє(чи там ще більше) неповнолітніх дітей!"
Як і Флер заявляти - накшталт "всі на фронт" - але мій чоловік непридатний і вміє автівки ремонтувати лише за 50км від лінії фронту! А вже за 20км від фронту - ремонтувати авто не зможе!(мабуть, релігія не дозволить)
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це не брехня!
Я ж не винен, що нагороду дали аж тепер(на початку березня) і, нажаль, не президент, а комбриг(чи хто він там був не знаю).
І, я лише не показав її фото тут, так як згадав, що більшість радила такі речі вже після війни показувати!
Тож, твої всякі припущення - хибні!
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:23
Ти ж казав, що у вас хлопці звільняються...
Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).
Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так?
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як поїдете у відпустку, закладете "умову для звільнення" через 9 міс
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:30
Ще раз питаю - автомат тримати може?))
От знову мене провокують/підштовхують висвітлювати корупцію - а потім знову заявлять, що то "лише я так хотів зробити..."
Ні.
Добре ремонтувати і там, і там.
Але погано викручуватися що "по факту" - твій чоловік придатний, а от піти добровольцем(якщо його так не брали) - так ні, бо є причина не піти
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