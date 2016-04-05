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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3910391139123913>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:36

За крок до перевороту думок!©

  Faceless написав:Як поїдете у відпустку, закладете "умову для звільнення" через 9 міс
Так можна зразу усиновити і не чекати 9міс)))
Але, як тут вже піднімали тему про дітей, що діти - це дорого і дуже дорого)))
А тут є декілька способів дешевших))- але ми знову вертаємось до корупції))))

Але зауважте - на незаконні способи звільнення - я до сих пір не пішов!
Це хоч трохи має вагу, чи ні? ;)

Я чекаю на закон! :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Як поїдете у відпустку, закладете "умову для звільнення" через 9 міс
Так можна зразу усиновити і не чекати 9міс)))
Але, як тут вже піднімали тему про дітей, що діти - це дорого і дуже дорого)))
А тут є декілька способів дешевших))- але ми знову вертаємось до корупції))))

Але зауважте - на незаконні способи звільнення - я до сих пір не пішов!
Це хоч трохи має вагу, чи ні? ;)
Зараз усиновлення неможливе, тож треба своїми силами
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:38

  Успіх написав:Але зауважте - на незаконні способи звільнення - я до сих пір не пішов!

Це хоч трохи має вагу, чи ні

Бог все видит, даже этот форум. И После стольких стенаний вас скоро отпустят к детям насовсем
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:48

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але зауважте - на незаконні способи звільнення - я до сих пір не пішов!

Це хоч трохи має вагу, чи ні

Бог все видит

Я і раніше помічав Його силу - але тут, то Його сила помітна просто, як на долоні!
Божі дива тут творяться просто "на витягнуту руку"!
Невіруючі сказали б, що то все "співпадіння"... - але як тоді - що 100500 співпадінь? :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:49

  Успіх написав:
  fler написав:Але погано викручуватися ;) що "по факту" - твій чоловік придатний, а от піти добровольцем(якщо його так не брали) - так ні, бо є причина не піти ;)

А якщо по факту непридатний, то що? До чого ці твої закиди?
Відповідаю на запитання: Не кожний, хто може тримати автомат, є придатним до військової служби. Сподіваюся, що це не треба пояснювати.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:50

  vitaliian написав:Бог все видит, даже этот форум. И После стольких стенаний вас скоро отпустят к детям насовсем
Тут головне всюди додавати в кінці таких☝️ речень - "живим і неушкодженим"! :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:52

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Бог все видит, даже этот форум. И После стольких стенаний вас скоро отпустят к детям насовсем
Тут головне всюди додавати в кінці таких☝️ речень - "живим і неушкодженим"! :D

Обов'язково живим і неушкодженим
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:08

  Hotab написав:До теми закрити небо від шахідів.
Подивіттся кількість задіяних ресурсів для збивання.

https://t.me/voynareal/55579


Виглядає наче епічно, але давайте порахуємо: що дешевше-витратити на шахеда хай 1000 патронів по 2-3 доллари/штука чи 1 ракету з якого небудь Насамса або чогось подібного за 100000-1000000$? До того ж не потрібно зайвий раз "світити" радари ПВО та й вартісні системи ми отримуєму в дуже обмеженій кількості і навряд чи можливо швидко збільшити їх кількість. Або зайдемо з іншого боку-якщо той Шахед долетить до цілі, то яка буде сумма збитків?
Звичайно добре було б мати тисяч десять бійців зі Стінгерами, розквартированими по всій країні на такий випадок+пару сотень літаків/вертольотів, що позмінно патрюлюють повітряний простір, але то тільки мрії.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:12

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Старый конь борозду не портит.
Але і не глибоко оре!)))
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