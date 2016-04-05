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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3910391139123913
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:15

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:16

:arrow: Все буде Україна!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:17

:arrow: :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 кві, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:22

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Старый конь борозду не портит.
Але і не глибоко оре!)))

Може про поле... скоро посівна... ☝️ нехай буде? :D
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