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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:14
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:15
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:16
Все буде Україна!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 02 кві, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:17
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 02 кві, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:22
Успіх написав: vitaliian написав:
Старый конь борозду не портит.
Але і не глибоко оре!)))
Може про поле... скоро посівна... ☝️ нехай буде?
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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