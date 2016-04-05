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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3910391139123913
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:25

  alibob написав:Ukrainian
"І це Хмельницький."

Тут пан prodigy 01 квітня 2023 13:31 надавав таку інфу:

"Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП:
станом на 2020

Хмельницька область – 968 парафій;
Вінницька область – 885 парафій;
Житомирська область – 661 парафія;
Київська область – 649 парафій;
Дніпропетровська область – 641 парафія;
Закарпатська область – 621 парафія;
Волинська область – 618 парафій;
Одеська область – 608 парафій;
Чернігівська область – 561 парафія;
Рівненська область – 548 парафій;
Полтавська область – 486 парафій;
Донецька область – 473 парафії;
Черкаська область – 445 парафій;
Сумська область – 393 парафії;
Херсонська область – 371 парафія;
Запорізька область – 370 парафій;
Харківська область – 367 парафій;
Кіровоградська область – 307 парафій;
Окупований Крим – близько 300 парафій;
Чернівецька область – 292 парафії;
Миколаївська область – 285 парафій;
Київ – 265 парафій;
Луганська область – 179 парафій;
Тернопільська область – 101 парафія;
Львівська область – 59 парафій;
Івано-Франківська область – 29 парафій."

Ще здивовані? Чи?


здивован, Хмельницька область на першому місті закварного хіт-параду
не Чернігов, Київ (де близбко до мордору) і не ватна Одеса
а Хмельницкий, Вінниця, Житомір і Закарпатье-хтось каже що це ЗУ, але справжня ЗУ-це Львів , Франівськ і Тернопіль (колиска ЗУНР)

роками (ще з 1978) подорожував на авто по Україні, починав ще з батьками (маршрут був майже не змінний-Одеса-Хмельницкий -Каменец Подольский-Мукачево-Львів-Франківськ, або після Хмельницкого-Буковель-Сіневір-Трускавець, Тернопіль)

навагався з місцевими розмовляти ломаною українською (краще не міг)
і тут в Мукачево зупинився у центрі і побачив у кіоску журнал Футбол (вже почалось евро 2008), став звертатися до жінки українською, а вона мені відповідає російською і каже : не ломайте язика, говоріть рідною мовою( :roll: ), кажу що намагаюсь розмовляти українською мовою на ЗУ.
вона відповідає -Західною України тут немає, це Закарпатье, люди розмовляють переважно російською і угорською (це був 2008 )
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:54

В 90 х початок 2000 х Вінниця була в масі російськомовною, зараз ситуація кардинально змінилась.
Більшість говорять українською, можливо суржиком.

Здається вже можна казати що Вінниця повністю україномовне місто.
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