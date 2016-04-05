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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:25
alibob написав:Ukrainian
"І це Хмельницький."
Тут пан prodigy 01 квітня 2023 13:31 надавав таку інфу:
"Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП:
станом на 2020
Хмельницька область – 968 парафій;
Вінницька область – 885 парафій;
Житомирська область – 661 парафія;
Київська область – 649 парафій;
Дніпропетровська область – 641 парафія;
Закарпатська область – 621 парафія;
Волинська область – 618 парафій;
Одеська область – 608 парафій;
Чернігівська область – 561 парафія;
Рівненська область – 548 парафій;
Полтавська область – 486 парафій;
Донецька область – 473 парафії;
Черкаська область – 445 парафій;
Сумська область – 393 парафії;
Херсонська область – 371 парафія;
Запорізька область – 370 парафій;
Харківська область – 367 парафій;
Кіровоградська область – 307 парафій;
Окупований Крим – близько 300 парафій;
Чернівецька область – 292 парафії;
Миколаївська область – 285 парафій;
Київ – 265 парафій;
Луганська область – 179 парафій;
Тернопільська область – 101 парафія;
Львівська область – 59 парафій;
Івано-Франківська область – 29 парафій."
Ще здивовані? Чи?
здивован, Хмельницька область на першому місті закварного хіт-параду
не Чернігов, Київ (де близбко до мордору) і не ватна Одеса
а Хмельницкий, Вінниця, Житомір і Закарпатье-хтось каже що це ЗУ, але справжня ЗУ-це Львів , Франівськ і Тернопіль (колиска ЗУНР)
роками (ще з 1978) подорожував на авто по Україні, починав ще з батьками (маршрут був майже не змінний-Одеса-Хмельницкий -Каменец Подольский-Мукачево-Львів-Франківськ, або після Хмельницкого-Буковель-Сіневір-Трускавець, Тернопіль)
навагався з місцевими розмовляти ломаною українською (краще не міг)
і тут в Мукачево зупинився у центрі і побачив у кіоску журнал Футбол (вже почалось евро 2008), став звертатися до жінки українською, а вона мені відповідає російською і каже : не ломайте язика, говоріть рідною мовою(
), кажу що намагаюсь розмовляти українською мовою на ЗУ.
вона відповідає -Західною України тут немає, це Закарпатье, люди розмовляють переважно російською і угорською (це був 2008 )
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:54
В 90 х початок 2000 х Вінниця була в масі російськомовною, зараз ситуація кардинально змінилась.
Більшість говорять українською, можливо суржиком.
Здається вже можна казати що Вінниця повністю україномовне місто.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:28
Якось народ слабкий в географії та історії . І чомусь не хоче витрачати час хоча б на Вікіпедію - просто глянути . Хмельницька область до Західної України ніяким чином не стосується - хіба для синоптиків . Історично (що новіше) - руська імперія або срср . Галичина - це Австро-Угорщина та Польща . Закарпаття та Буковина - це вже інша трошки історія . А Волинь - це ще одна зовсім інша історія . Бо треба дивитися і на церкву , яка там переважно існувала , і на політичний устрій ( і політичні партії ) , і на те що зараз називають громадські організації . Бо все це формує певні особливості і світосприйняття . Наприклад - Хмельницька область - прикордонна колись поблизу західного світу . На Волині позиція православної церкви завжди була панівною - УГКЦ там практично не було . Бо росія . І так далі .
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:31
prodigy написав:
навагався з місцевими розмовляти ломаною українською (краще не міг)
і тут в Мукачево зупинився у центрі і побачив у кіоску журнал Футбол (вже почалось евро 2008), став звертатися до жінки українською, а вона мені відповідає російською і каже : не ломайте язика, говоріть рідною мовою( ), кажу що намагаюсь розмовляти українською мовою на ЗУ.
вона відповідає -Західною України тут немає, це Закарпатье, люди розмовляють переважно російською і угорською (це був 2008 )
ваша пані вам набрехала відсотків на 90%. Дійсно є (була) незначна частина населення яка розмовляла російською : це немісцеві військові, які залишились тут жити після служби, а також етнічні росіяни, казахи що в 60-70х були направленні в область як молоді спеціалісти і залишились тут жити.
Єдине до початку 2000-х жителі сіл та гірських районів говорили переважно на місцевому діалекті (симбіоз української, словацької, чеської, угорської) який немав жодного відношення до російської. Діалект відрізнявся в кожному селі, навіть є американізми (наприклад моя бабуся про зонтик казала - амбрелла). Зараз в епоху "глобалізації" діалект потроху витісняється українською
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:21
fler написав:
Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).
Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так?
Миколаїв не за 50 км від лінії фронту, а за 65 (бо на Кінсбурнській косі, хіба що якась дрг може шаритись, щось більш серйозне, бо орки показували фото прильотів керованої ракети Хелфайр з району Очакова з дальністю 10 км).
А це вже суттєво впливає на ситуацію - робить неможливими обстріли Миколаєва ракетами С-300 орків, бо комплекс не розгорнути прямо на зрізі лівого берега - бо там його побачать та роз'єбуть одразу.
Те саме стосується і служби в армії. Окрім того, що є деякий ризик загинути чи отримати поранення армія - це умови життя від скотських до спартанських, відсутність вихідних, іноді відсутність відпусток, ненормований робочий день, повна відсутність свободи під час служби. На психологічний стан в першу чергу діють саме перелічені вище фактори, а не імовірність загинути. Тому в розвинених країнах льотчикам дається якась кількість місій наприклад, або участь у операціях на якийсь термін. І цей термін має бути доволі розумним (щоб окупилося навчання військовослужбовця і він встиг принести достатньо користі). І другий термін +- має бути добровільним поки є 5-10 мільйонів мобілізаційного ресурсу.
З точки зору посади Успіха у зв'язку - його обов'язки є сидіння в бліндажі біля радіостанції годин по 6-12 на добу. Ваш чоловік після місяця навчання зміг би робити те саме.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:28
fler написав:
А якщо по факту непридатний, то що? До чого ці твої закиди?
Відповідаю на запитання: Не кожний, хто може тримати автомат, є придатним до військової служби. Сподіваюся, що це не треба пояснювати.
У Вас уявлення про армію як про бойові групи ССО. Хоча навіть розвідка на 98% або їздить на джипах, щоб підняти коптера, або просто сидить доба/через дві на якихось сильно замаскованих позиціях.)))
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:37
от Монина
10 фактов из меморандума МВФ
1) повышение налогов сразу после окончания войны. НДС с 20 до 24%, НДФЛ с 18 примерно до 25% ЕСв с 22 до 25%, акцизы с 2.7% ВВП до 4.2% ВВП (в 1.5 раза с индексацией каждый год)
2) война судя по всему до 2-й половины 2024 года судя по размеру военных расходов в 2024 году.
3) 10 млрд долларов прямых инвестиций ежегодно с 2026 по 2023 год - все на что может рассчитывать Украина. В 2025-м только 4 млпд... Это 75 млрд долларов за 10 лет. Причем это на все и на восстановление Украины и на частные бизнес инвестиции в Украину за 8 лет. И это только при прямых оцененных потерях оцененных в 141 млрд долларов при общих потерях в 411 млрд долларов за 1 год войны ...
4) Основа будущего роста Повышение качества государственного управления... Не бизнес не инновации не льготы ... А Государство. Сразу же проводится ассоциация с СССР. Собственно воссозданием СССР в новой обёртке и под управлением внешним это все и организовывается
5) судя по данным экспорта импорта МВФ видит ВВП Украины около 280 млрд долларов через 10 лет с курсом гривны расчетным около 63 гривна/доллар
6) Гос долг Украины вырастет за 10 лет со 112 млрд долларов на начало 2023 года до 215 млрд долларов и составит 77.8% ВВП. Вообщем в 2 раза
7) Прощай планы по энергетической независимости. Зелёная повестка и каждый год импорт газа на 4.9 млрд долларов. И это при том что Украина уже 2 года как не закупала газ. Хочется спросить только. Интересно это будет российский газ или чей?
товарное сальдо по экспорту импорту товаров в размере -30-35 млрд долларов каждый год вплоть до 2033 год без тенденции к уменьшению. Курс планируют удерживать и минимизировать девальвацию через превышение экспорта услуг над импортом и внешними инвестициями + кредитами в долг
9) Воврат к старым политикам Плавающий курс инфляционное таргетирование. По ставке пока не прочитал но логично в такой конструкции держать 25% до 2033 года с таким прогнозом торгового баланса ..
10) конечно же увеличение регуляций. Как путь в ЕС. Рецепты как в ЕС мы уже увидели. Думаю увидим ещё много бюрократических правил. Ведь Украинцы достойны быть в ЕС... Вот только зарплат как в ЕС в Украине с такими планами точно не будет.
В целом это планы по превращению Украины в серую зону Украина, где нет стимулов для частных инвестиций, где нет места новым рабочим местам, медленное восстановление с наращиванием долгов ... Так что не удивлюсь что реализация этого плана приведет к населению Украины в 25 млн человек к 2033 году.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:42
Denik написав:
У Вас уявлення про армію як про бойові групи ССО. Хоча навіть розвідка на 98% або їздить на джипах, щоб підняти коптера, або просто сидить доба/через дві на якихось сильно замаскованих позиціях.)))
пані Fler з "непридатним" чоловіком собі конкретно підпортила імідж на форумі))
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:49
Letusrock написав: Denik написав:
У Вас уявлення про армію як про бойові групи ССО. Хоча навіть розвідка на 98% або їздить на джипах, щоб підняти коптера, або просто сидить доба/через дві на якихось сильно замаскованих позиціях.)))
пані Fler з "непридатним" чоловіком собі конкретно підпортила імідж на форумі))
Че вы на неё накинулись непригодный по возрасту (60+ )
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:53
Denik написав: fler написав:
Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).
Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так?
Миколаїв не за 50 км від лінії фронту, а за 65 ...
А це вже суттєво впливає на ситуацію - робить неможливими обстріли Миколаєва ракетами С-300 орків...
Тобто якщо до Мико ракети не долітають, то мій чоловік муйней зайнятий?
А Тернопіль ще далі від фронту, то й що? Логіка? Чи ремонт автівок у Мико - це непотрібна справа під час війни?
Denik написав:
Ваш чоловік після місяця навчання зміг би робити те саме.
Ну ви ж краще знаєте мого чоловіка, ніж я, тому вам видніше.
Взагалі не розумію, чому так нейметься щодо мого чоловіка? Звинувачують, не маючи жодних підстав
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