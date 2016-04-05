Додано: Пон 03 кві, 2023 10:21

fler написав: Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).

Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так? Успіх, навіщо перекручувати? Не "всі на фронт", а лише придатні, без яких легко можна обійтися в тилу (тобто не постраждає важливе виробництво тощо).Я правильно розумію, що ремонтувати автівки військовим за 50км від лінії фронту - то погано та неприйнятно, треба не менше ніж за 20км, так?

Миколаїв не за 50 км від лінії фронту, а за 65 (бо на Кінсбурнській косі, хіба що якась дрг може шаритись, щось більш серйозне, бо орки показували фото прильотів керованої ракети Хелфайр з району Очакова з дальністю 10 км).А це вже суттєво впливає на ситуацію - робить неможливими обстріли Миколаєва ракетами С-300 орків, бо комплекс не розгорнути прямо на зрізі лівого берега - бо там його побачать та роз'єбуть одразу.Те саме стосується і служби в армії. Окрім того, що є деякий ризик загинути чи отримати поранення армія - це умови життя від скотських до спартанських, відсутність вихідних, іноді відсутність відпусток, ненормований робочий день, повна відсутність свободи під час служби. На психологічний стан в першу чергу діють саме перелічені вище фактори, а не імовірність загинути. Тому в розвинених країнах льотчикам дається якась кількість місій наприклад, або участь у операціях на якийсь термін. І цей термін має бути доволі розумним (щоб окупилося навчання військовослужбовця і він встиг принести достатньо користі). І другий термін +- має бути добровільним поки є 5-10 мільйонів мобілізаційного ресурсу.З точки зору посади Успіха у зв'язку - його обов'язки є сидіння в бліндажі біля радіостанції годин по 6-12 на добу. Ваш чоловік після місяця навчання зміг би робити те саме.