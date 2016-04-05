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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3911391239133914
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  baraka написав:от Монина

Глянув його дописи... Типовий балабол
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Многие не в курсе, но в момент войны, действительно стёрты понятия непригодности к воинской службы.
У нас почти год прослужил человек с металлическим шарниром вместо коленного сустава, в шутку называли его киборгом.
Служат без пальцев на ноге, служат с неработающей левой рукой, даже отсутствие одной стопы (при наличии протеза) не является освобождением от воинской службы, если нет стопы и одной трети голени, тогда да, негоден.
И у нас боевое подразделение, просто как я говорил, везде много должностей, где используются, такие люди и их способности.

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