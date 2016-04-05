baraka написав:

от Монина10 фактов из меморандума МВФ1) повышение налогов сразу после окончания войны. НДС с 20 до 24%, НДФЛ с 18 примерно до 25% ЕСв с 22 до 25%, акцизы с 2.7% ВВП до 4.2% ВВП (в 1.5 раза с индексацией каждый год)2) война судя по всему до 2-й половины 2024 года судя по размеру военных расходов в 2024 году.3) 10 млрд долларов прямых инвестиций ежегодно с 2026 по 2023 год - все на что может рассчитывать Украина. В 2025-м только 4 млпд... Это 75 млрд долларов за 10 лет. Причем это на все и на восстановление Украины и на частные бизнес инвестиции в Украину за 8 лет. И это только при прямых оцененных потерях оцененных в 141 млрд долларов при общих потерях в 411 млрд долларов за 1 год войны ...4) Основа будущего роста Повышение качества государственного управления... Не бизнес не инновации не льготы ... А Государство. Сразу же проводится ассоциация с СССР. Собственно воссозданием СССР в новой обёртке и под управлением внешним это все и организовывается5) судя по данным экспорта импорта МВФ видит ВВП Украины около 280 млрд долларов через 10 лет с курсом гривны расчетным около 63 гривна/доллар6) Гос долг Украины вырастет за 10 лет со 112 млрд долларов на начало 2023 года до 215 млрд долларов и составит 77.8% ВВП. Вообщем в 2 раза7) Прощай планы по энергетической независимости. Зелёная повестка и каждый год импорт газа на 4.9 млрд долларов. И это при том что Украина уже 2 года как не закупала газ. Хочется спросить только. Интересно это будет российский газ или чей?товарное сальдо по экспорту импорту товаров в размере -30-35 млрд долларов каждый год вплоть до 2033 год без тенденции к уменьшению. Курс планируют удерживать и минимизировать девальвацию через превышение экспорта услуг над импортом и внешними инвестициями + кредитами в долг9) Воврат к старым политикам Плавающий курс инфляционное таргетирование. По ставке пока не прочитал но логично в такой конструкции держать 25% до 2033 года с таким прогнозом торгового баланса ..10) конечно же увеличение регуляций. Как путь в ЕС. Рецепты как в ЕС мы уже увидели. Думаю увидим ещё много бюрократических правил. Ведь Украинцы достойны быть в ЕС... Вот только зарплат как в ЕС в Украине с такими планами точно не будет.В целом это планы по превращению Украины в серую зону Украина, где нет стимулов для частных инвестиций, где нет места новым рабочим местам, медленное восстановление с наращиванием долгов ... Так что не удивлюсь что реализация этого плана приведет к населению Украины в 25 млн человек к 2033 году.