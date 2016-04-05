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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:02
baraka написав:
от Монина
Глянув його дописи... Типовий балабол
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:12
Многие не в курсе, но в момент войны, действительно стёрты понятия непригодности к воинской службы.
У нас почти год прослужил человек с металлическим шарниром вместо коленного сустава, в шутку называли его киборгом.
Служат без пальцев на ноге, служат с неработающей левой рукой, даже отсутствие одной стопы (при наличии протеза) не является освобождением от воинской службы, если нет стопы и одной трети голени, тогда да, негоден.
И у нас боевое подразделение, просто как я говорил, везде много должностей, где используются, такие люди и их способности.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:18
baraka
А этот Монин-хуёнин часом не из-за поребрика прогнозы вещает?
Или там с Мунтяншей и Килинкаровым вместе шведской семьёй живут и прогнозы на все 360град строчут
Почему курс то 63 планируют если обычно он раз - и втрое падает?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:28
Хомякоид написав: baraka написав:
от Монина
10 фактов из меморандума МВФ
1) повышение налогов сразу после окончания войны. НДС с 20 до 24%, НДФЛ с 18 примерно до 25% ЕСв с 22 до 25%, акцизы с 2.7% ВВП до 4.2% ВВП (в 1.5 раза с индексацией каждый год)
2) война судя по всему до 2-й половины 2024 года судя по размеру военных расходов в 2024 году.
3) 10 млрд долларов прямых инвестиций ежегодно с 2026 по 2023 год - все на что может рассчитывать Украина. В 2025-м только 4 млпд... Это 75 млрд долларов за 10 лет. Причем это на все и на восстановление Украины и на частные бизнес инвестиции в Украину за 8 лет. И это только при прямых оцененных потерях оцененных в 141 млрд долларов при общих потерях в 411 млрд долларов за 1 год войны ...
4) Основа будущего роста Повышение качества государственного управления... Не бизнес не инновации не льготы ... А Государство. Сразу же проводится ассоциация с СССР. Собственно воссозданием СССР в новой обёртке и под управлением внешним это все и организовывается
5) судя по данным экспорта импорта МВФ видит ВВП Украины около 280 млрд долларов через 10 лет с курсом гривны расчетным около 63 гривна/доллар
6) Гос долг Украины вырастет за 10 лет со 112 млрд долларов на начало 2023 года до 215 млрд долларов и составит 77.8% ВВП. Вообщем в 2 раза
7) Прощай планы по энергетической независимости. Зелёная повестка и каждый год импорт газа на 4.9 млрд долларов. И это при том что Украина уже 2 года как не закупала газ. Хочется спросить только. Интересно это будет российский газ или чей?
товарное сальдо по экспорту импорту товаров в размере -30-35 млрд долларов каждый год вплоть до 2033 год без тенденции к уменьшению. Курс планируют удерживать и минимизировать девальвацию через превышение экспорта услуг над импортом и внешними инвестициями + кредитами в долг
9) Воврат к старым политикам Плавающий курс инфляционное таргетирование. По ставке пока не прочитал но логично в такой конструкции держать 25% до 2033 года с таким прогнозом торгового баланса ..
10) конечно же увеличение регуляций. Как путь в ЕС. Рецепты как в ЕС мы уже увидели. Думаю увидим ещё много бюрократических правил. Ведь Украинцы достойны быть в ЕС... Вот только зарплат как в ЕС в Украине с такими планами точно не будет.
В целом это планы по превращению Украины в серую зону Украина, где нет стимулов для частных инвестиций, где нет места новым рабочим местам, медленное восстановление с наращиванием долгов ... Так что не удивлюсь что реализация этого плана приведет к населению Украины в 25 млн человек к 2033 году.
Что то все очень грустно.
С такими раскладами риста точно не будет.
Квиточку одного персонажа жалко.
Предложения Реуса в 150 тіс. будет казаться невиданно щедрім и отказавщийся будет плакать крокодильими слезами
Честно говоря, не слишком верится в такой расклад. С одной стороны он слишком пессимистичный (по сути автор четко отвергает даже саму возможность вступления Украины в ЕС).
С другой стороны он слишком оптимистичен. Автор считает, что население Украины вследствие подобных потрясений упадет на 0!!! млн до нынешних 25 млн. Но ведь одно прямо противоречит другому: если Ж будет нарастать (курс, налоговый пресс, обрезание социала, безработица), - население будет и дальше выезжать, если пойдет восстановление, - какая-то часть вернётся, парируя постепенный выезд молодежи и специалистов.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:26
fler написав:
Взагалі не розумію, чому так нейметься щодо мого чоловіка? Звинувачують, не маючи жодних підстав
Це знаєте, як трішечки пукнуть у переповненому громадському транспорті, та обурюватися більше всіх.
fler написав:
Почну з того, що вже у перших числах лютого 2022 я мала чіткий намір виїхати за кордон. Ми не виїхали лише тому, що мій чоловік був проти. Чоловіки, які придатні до військової роботи, мають її виконувати. Мій - не придатний.
Ось саме з цього і почалось.
мешканцям ЗУ, які взагалі не потерпали від бомбардувань
18 квітня буде ровно рік, як по СТО у Львові "прилетіло", четверо загиблих хлопців, які також ремонтували машини для військових.
зайняли "чужі" місця за кордоном
З останнім вашим твердженням можна як погодитись, так і ні. Чому писать не буду, воно вам не потрібно, ви ображені на мешканців Заходу України з якоїсь відомої тільки вам причини.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:00
Кабінет Міністрів запроваджує програму безкоштовного обміну старих телевізорів на LED.
Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив портал фейк.гов.уа.
“Заміна телевізорів на пристрої з LED-підсвічуванням дозволять суттєво знизити енергоспоживання. Крім того, усі телевізори буде наперед налаштовано на перегляд Єдиних новин, що забезпечить належне інформування громадян”, – прокоментували чиновники.
LED-телевізори характеризує висока якість зображення, що відтворюється на екрані. Картинка вражає оптимальним балансом яскравості та контрастності, чіткістю та динамічністю, реалістичністю та природністю передачі кольорів.
Для обміну телевізорів кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати телевізор у найближчому відділені «Укрпошти».
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