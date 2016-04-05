Додано: Пон 03 кві, 2023 13:26

baraka написав: somilitark написав: baraka написав: даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть

А до чого веде автор цього нагнітання?

Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?

Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?

А до чого веде автор цього нагнітання?Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?



автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану". Не можем прежде всего не потому, что у нас нет возможностей, а потому, что мы не анализируем, не думаем наперёд, не планируем. Мы и дальше будем пешкой в чужой игре. "Ознакомтесь с предлагаемыми правилами" так сказать... автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану". Не можем прежде всего не потому, что у нас нет возможностей, а потому, что мы не анализируем, не думаем наперёд, не планируем. Мы и дальше будем пешкой в чужой игре. "Ознакомтесь с предлагаемыми правилами" так сказать...

Якійсь мацьковські наративи про зовнішнє управляння ви транслюєте.Сама бензоколонка вже так нацярювалась і була такою самостійною і соборною, що зараз повзає на колінах у пана Сі і вчить китайську мову, скоро за миску риса почнуть працювати, но напевне з пафосом, що так треба, там зверху у великого годувальника хитрий план і царю відніше.Я взагалі не розумію ваших меседжів, МВФ це лікар, який прийшов спасати хворого, на якого напав маньяк.Ви за деревами не бачите лісу, суть в тому, що ми разом з США і Європою виграємо цю війну, нас беруть в світову систему розвинутого суспільства, всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((