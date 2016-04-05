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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:15
baraka написав: somilitark написав: baraka написав:
даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть
А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?
автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану". Не можем прежде всего не потому, что у нас нет возможностей, а потому, что мы не анализируем, не думаем наперёд, не планируем. Мы и дальше будем пешкой в чужой игре. "Ознакомтесь с предлагаемыми правилами" так сказать...
Автор цього найгнітання один з численніх балаболів з лейбами "експерт-аналітик". То ж не варто надто серйозно то сприймати. Воно ще восени курс 50 пророкувало і продовження зростання курсу в 2023
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:17
baraka написав: somilitark написав: baraka написав:
даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть
А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?
автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану". Не можем прежде всего не потому, что у нас нет возможностей, а потому, что мы не анализируем, не думаем наперёд, не планируем. Мы и дальше будем пешкой в чужой игре. "Ознакомтесь с предлагаемыми правилами" так сказать...
Цель войны — добиться лучшего, хотя бы только с вашей точки зрения, состояния мира после войны.
Так что перспективы у войны - так себе, даже выход на границы 91года
Надеюсь, все понимают что Европа просто так наших беженцев 20-50 летних, обратно не отдаст
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:26
baraka написав: somilitark написав: baraka написав:
даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть
А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?
автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану". Не можем прежде всего не потому, что у нас нет возможностей, а потому, что мы не анализируем, не думаем наперёд, не планируем. Мы и дальше будем пешкой в чужой игре. "Ознакомтесь с предлагаемыми правилами" так сказать...
Якійсь мацьковські наративи про зовнішнє управляння ви транслюєте.
Сама бензоколонка вже так нацярювалась і була такою самостійною і соборною, що зараз повзає на колінах у пана Сі і вчить китайську мову, скоро за миску риса почнуть працювати, но напевне з пафосом, що так треба, там зверху у великого годувальника хитрий план і царю відніше.
Я взагалі не розумію ваших меседжів, МВФ це лікар, який прийшов спасати хворого, на якого напав маньяк.
Ви за деревами не бачите лісу, суть в тому, що ми разом з США і Європою виграємо цю війну, нас беруть в світову систему розвинутого суспільства, всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:30
Одна з вимог МВФ для виділення 15млрд.дол. це підвищення цін для населення тарифів на комуналку, і всі розуміють, що з підвищенням цін на коммуналку не прийдеться говорити про зростання цін на житло, окрім того
-триває війна
-ті 10 млн людей що виїхали з УКраїни навряд чи наближчим часом повернуться, особливо чоловіки, знаючи, що вїхавши назад в УКраїну, ти не зможеш виїхати, знаю ситуації, що помирають батьки від хвороб, а їх діти навіть не приїздять на похорони(
-демографічна ситуація була катастрофічною, а зараз космічною тільки вниз.
-банкрутство буд. компаній теж відлякує укрїнських покупців, яких лишилося досить мало, кому аж дуже кортить купити квартиру, а іноземці , вони навіть приїздити сюди бояться.
-корупції і афери теж зустрічаються.
Та навіть наші банки наразі не беруться кредитувати, тоді про що казати.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:32
somilitark написав:
Якійсь мацьковські наративи про зовнішнє управляння ви транслюєте.
Сама бензоколонка вже так нацярювалась і була такою самостійною і соборною, що зараз повзає на колінах у пана Сі і вчить китайську мову, скоро за миску риса почнуть працювати, но напевне з пафосом, що так треба, там зверху у великого годувальника хитрий план і царю відніше.
Я взагалі не розумію ваших меседжів, МВФ це лікар, який прийшов спасати хворого, на якого напав маньяк.
Ви за деревами не бачите лісу, суть в тому, що ми разом з США і Європою виграємо цю війну, нас беруть в світову систему розвинутого суспільства, всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((
ага, ну ок, зрада-зрада
ну ок, продолжаем жить в стране розовых пони...
вот лично вас устраивает план МВФ, всё нравится ? Никакие вопросы не возникают ? Всё хорошо ? И язык же не поворачивается возразить им, и ничего встречного предложить не можем, да ?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:34
baraka написав: somilitark написав:
Якійсь мацьковські наративи про зовнішнє управляння ви транслюєте.
Сама бензоколонка вже так нацярювалась і була такою самостійною і соборною, що зараз повзає на колінах у пана Сі і вчить китайську мову, скоро за миску риса почнуть працювати, но напевне з пафосом, що так треба, там зверху у великого годувальника хитрий план і царю відніше.
Я взагалі не розумію ваших меседжів, МВФ це лікар, який прийшов спасати хворого, на якого напав маньяк.
Ви за деревами не бачите лісу, суть в тому, що ми разом з США і Європою виграємо цю війну, нас беруть в світову систему розвинутого суспільства, всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((
ага, ну ок, зрада-зрада
ну ок, продолжаем жить в стране розовых пони...
вот лично вас устраивает план МВФ, всё нравится ? Никакие вопросы не возникают ? Всё хорошо ?
А ви подумайте, щоб було без 30 ярдів доларів допомоги в минулому році?
У вас немає питань? Чи ви хотіли караваї носити бурятам і московітам?
Ну тоді у мене до вас більше немає питань, ви просто кончена вата(с).
п.с. я хочу жити в Європі, бути вільним і багатим, а не цілувати сра баріну за миску супа, но ви просто дурень, вас обдурити, це як два пальця обсікати лаврову.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:39
somilitark написав:
А ви подумайте, щоб було без 30 ярдів доларів допомоги в минулому році?
У вас немає питань? Чи ви хотіли караваї носити бурятам і московітам?
Ну тоді у мене до вас більше немає питань, ви просто кончена вата(с).
ая-яй, ещё обзвите меня Арестовичем
я ему про то, что у нас нет своего
плана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали, а он мне про то, что такие вопросы задавать нельзя и поэтому я зрада-зрада.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:41
somilitark написав:
п.с. я хочу жити в Європі, бути вільним і багатим, а не цілувати сра баріну за миску супа, но ви просто дурень, вас обдурити, це як два пальця обсікати лаврову.
и вы уверены, что c этой дорожной картой от МВФ вы будете "вільним і багатим" ?
тут вы должны до%баться с вопросом - "чому не українською?"
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:45
baraka написав:
я ему про то, что у нас нет своего
плана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали
А може ви підете добровольцем і спочатку будете шукати перемогу?
Потім вже розберемось, без таких ватніків як ви.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:19
baraka написав: Хомякоид написав:
Что то по графику глубоко копнули, глубжке чем в 2008 и в предідущих кризисах.
Когда старт кризиса ? Осень ?
я хз, выборы ж в США, имхо, будут пытаться дотянуть до осени 2024, а дальше хоть потоп
1) baraka
+++++!
2) Примерно в течении года после последнего повышения ставки ФРС, если не начнут снижать ставку и будут ее удерживать.
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