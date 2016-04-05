Додано: Пон 03 кві, 2023 14:52

baraka написав: somilitark написав: baraka написав:

я ему про то, что у нас нет своего плана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали я ему про то, что у нас нетплана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали

А може ви підете добровольцем і спочатку будете шукати перемогу?

Потім вже розберемось, без таких ватніків як ви. А може ви підете добровольцем і спочатку будете шукати перемогу?Потім вже розберемось, без таких ватніків як ви.



то есть, вы считаете, что кто-то, кто задаёт неудобные вопросы - должен пойти на фронт, геройски погибнуть для того, чтобы такие как вы смогли дальше жить в стране розовых пони ? то есть, вы считаете, что кто-то, кто задаёт неудобные вопросы - должен пойти на фронт, геройски погибнуть для того, чтобы такие как вы смогли дальше жить в стране розовых пони ?

Які у вас не зручні питання?У вас просто примітивна рашапропаганда в голові і у вас немає клепки зрозуміти суть.Я маю диплом єкономіста, і не просто просиджував штані на парах, а активно вчився, навіть зараз мені це цікаво, працюю я теж у сфері економіки, де постійно треба приймати рішення у сфері економічних відносин і нести за це відповідальність.МВФ піднімає тему акцизів, якби ви знали що це таке, то ви не задавали би дурних питань що то є якимось злом, увесь розвинутий світ займається економікою плотно вже більше ніж 300 років і ви чомусь з облизуванням дивитись на Польщу, яка змогла за 30 років капіталізма досягнути неймовірних успіхів у всьому, і весь світ дивується бензоколонкою, яка має ресурсів в 100 разів більше ніж та Польща, но докотилася до рейха і мясних штурмів у духі першої світової, так ось підняття акцизів це і є лагідним перерозподілом благ, коли багатий громадянин споживаючи дефіцитні смаколики платить пенсію бабулі, яка вже не може достатньо заробити, він платить випалюючи цигарку зарплату лікарю, він платить поліцейському, коли заливає свій улюблений 95-й для свого Фольсквагена, но вам факт адекватних відносин і працю десятків поколінь західної економічної школи дають під соусом зла, мовляв краще коли царь і боярє все вкрадуть, а потім якісь крохи зі стола зметуть і буде кайф, а МВФ то зло, но так живе нормальний світ і він досягнув неймовірних висот в жемократії і економіці, коли на пенсії люди подорожують, а не рахують копійки в черзі на уцінену просрочку, ми оплачуємо життям молодих пацанів право жити вільно і заможно, а не бути рабами полудурків із мокшанських болот.Ви не розумієте 2+2, напевне ви комуняка і батько ваш напевне був банальним прапором на якомусь складі військової машини срср, тому вам просто краще мовчати і не лізти де ви смішний, не смішіть народ зі своїм примітивним баченням світу і речей((((