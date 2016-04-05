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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3913391439153916
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:27

  somilitark написав:
  baraka написав:
я ему про то, что у нас нет своего плана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали

А може ви підете добровольцем і спочатку будете шукати перемогу?
Потім вже розберемось, без таких ватніків як ви.


то есть, вы считаете, что кто-то, кто задаёт неудобные вопросы - должен пойти на фронт, геройски погибнуть для того, чтобы такие как вы смогли дальше жить в стране розовых пони ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((


зовнішнє управління це скоріше плюс, ніж мінус, інакше більшість повоєнних грошей будуть розкрадатися і країна буде повертатися до довоєнного рівня років 100.
Але є й мінус, на нас зможуть давити сприводу таких спірних моментів як експорт лісу, продаж землі нерезидентам, соціальні питання (пенс.вік, ціни на енергоносії тощо)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  baraka написав:то есть, вы считаете, что кто-то, кто задаёт неудобные вопросы - должен пойти на фронт, геройски погибнуть для того, чтобы такие как вы смогли дальше жить в стране розовых пони ?


somilitark нервується бо сам немає відповідей на ці питання. Особисто я розумію і його точку зору і вашу
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:32

  Letusrock написав:
  somilitark написав:всі ці істерики що ми нічого не вирішуємо це тупа і прімитивна рашапропаганда, в Польщі теж не було ніякого плана? За неї все вирішували? А чого тоді Польща це взірець для багатьох країн? Подумайте над цим простим реченням, якщо є чим((((


зовнішнє управління це скоріше плюс, ніж мінус, інакше більшість повоєнних грошей будуть розкрадатися і країна буде повертатися до довоєнного рівня років 100.
Але є й мінус, на нас зможуть давити сприводу таких спірних моментів як експорт лісу, продаж землі нерезидентам, соціальні питання (пенс.вік, ціни на енергоносії тощо)


я тоже за внешнее управление, сами мы не выгребем, не знаем, не видим как и не пытаемся найти.

Но внешненее управление будет без лубрикантов, таким как это показывает МВФ. Может это и к лучшему.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  baraka написав:такие вопросы задавать нельзя

Я взагалі дуже скептично відношусь до усіх коментів на кацапомові
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:33

  Letusrock написав:зовнішнє управління це скоріше плюс
фамилия Балчун вам о чем то говорит? Во внешнем управлении тоже может быть человеческий фактор, науправляют и уедут, концов не найдешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:фамилия Балчун вам о чем то говорит? Во внешнем управлении тоже может быть человеческий фактор, науправляют и уедут, концов не найдешь.

Без сумніву.
я не агітую за зовнішнє упр., лише допускаю таку можливість. Але нашим любим друзям неможна безконтрольно давати повоєнні гроші, інакше красти будуть всі - від премєра до секретаря найменшого ОТГ. Якщо під час війни проскакують яйця по 17, по після розправлять крила на повну
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:52

  baraka написав:
  somilitark написав:
  baraka написав:
я ему про то, что у нас нет своего плана действий после войны и я не вижу чтобы мы его искали

А може ви підете добровольцем і спочатку будете шукати перемогу?
Потім вже розберемось, без таких ватніків як ви.


то есть, вы считаете, что кто-то, кто задаёт неудобные вопросы - должен пойти на фронт, геройски погибнуть для того, чтобы такие как вы смогли дальше жить в стране розовых пони ?

Які у вас не зручні питання?
У вас просто примітивна рашапропаганда в голові і у вас немає клепки зрозуміти суть.
Я маю диплом єкономіста, і не просто просиджував штані на парах, а активно вчився, навіть зараз мені це цікаво, працюю я теж у сфері економіки, де постійно треба приймати рішення у сфері економічних відносин і нести за це відповідальність.
МВФ піднімає тему акцизів, якби ви знали що це таке, то ви не задавали би дурних питань що то є якимось злом, увесь розвинутий світ займається економікою плотно вже більше ніж 300 років і ви чомусь з облизуванням дивитись на Польщу, яка змогла за 30 років капіталізма досягнути неймовірних успіхів у всьому, і весь світ дивується бензоколонкою, яка має ресурсів в 100 разів більше ніж та Польща, но докотилася до рейха і мясних штурмів у духі першої світової, так ось підняття акцизів це і є лагідним перерозподілом благ, коли багатий громадянин споживаючи дефіцитні смаколики платить пенсію бабулі, яка вже не може достатньо заробити, він платить випалюючи цигарку зарплату лікарю, він платить поліцейському, коли заливає свій улюблений 95-й для свого Фольсквагена, но вам факт адекватних відносин і працю десятків поколінь західної економічної школи дають під соусом зла, мовляв краще коли царь і боярє все вкрадуть, а потім якісь крохи зі стола зметуть і буде кайф, а МВФ то зло, но так живе нормальний світ і він досягнув неймовірних висот в жемократії і економіці, коли на пенсії люди подорожують, а не рахують копійки в черзі на уцінену просрочку, ми оплачуємо життям молодих пацанів право жити вільно і заможно, а не бути рабами полудурків із мокшанських болот.
Ви не розумієте 2+2, напевне ви комуняка і батько ваш напевне був банальним прапором на якомусь складі військової машини срср, тому вам просто краще мовчати і не лізти де ви смішний, не смішіть народ зі своїм примітивним баченням світу і речей((((
somilitark
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  #<1 ... 3913391439153916
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