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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3914391539163917
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ, а не просто вкид від недоексперта? Чи варто поринати в дискусію, якщо предмет дискусії з сумнівного джерела, від якогось третьосортного балабола?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:02

крим.авторитет в ГУР ?

Сьогодні зявилась інфо про загибель Артура Пашкуляка з Мукачева.
Учасник сумнозвісної стрілянини в Мукачеві 2015 року (між правим сектором і бандитами), людина яка пробувала повернути в Мукачево "романтику" 90-х (рекет, кришування, грабежі).
Перебував під слідством, потім опинився на фронті, та ще й в ГУР. Дивно якось

https://zaxid.net/zaginuv_artur_pashkul ... e_n1560974
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05

  baraka написав:
  somilitark написав:Які у вас не зручні питання?


мені здається, що тут часточка "не" пишеться разом, економісте :)

а питання таке: ви згодні з планом МВФ чи можете запропонувати свій план ?

Самі кавкали, що зараз вас почнуть мокати за мову, чому пишете на орковській, і коли немає що сказати по суті, то докотилися до пошуку граматичних помилок, але ватанам я вибачаю, вас теж розводять на другорядному, а суті ви так ніколи і не зрозумієте.
В універі в нас теж був страх граматичних помилок, вже на першому курсі сказали, що головне суть і на граматику викладачі не будуть звертати увагу.
Я навчався 15 років мовою окупантів, нещодавно перейшов на рідну мову, тому я виправлюсь, а ви як нічого не розуміли то так і помрете невізгласом(((

п.с. я вже все сказав по тому "плану МВФ", і то скоріше не план МВФ, а констатація факта обставин і як нам прийдеться жити після варваського обвала економіки спричиненого нападом орків, якби ви вміли хоч трохи розуміти суть, то не задавали би одне питання декілька разів :roll:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:07

  Denik написав:Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.

Та до чого такі дрібниці, там за "планом МВФ" літом цигарки подорощають на 5 гривень, а в наступному ще на 10, ось це проблема!!!
Ви краще скажіть чи є в вас свій план? Щоб не було подорощання?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12

  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сейчас в поезде.
Только что эшелон немецкой брони прошел по встречке, в сторону Украины.
К сожалению фото добавить не получается.
Что-то типа бмп с минибашней но без пушки. Похоже, пошли Мардеры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:24

  Honestus написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687

Якщо буде час та натхнення перечитати 167 сторінок то зроблю, але питання було про інше - про вкид від якогось мутного недоексперта, який чогось всерйоз прийнялися обговорювати
Faceless
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