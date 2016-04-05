А ви певні, що це дійсно план МВФ, а не просто вкид від недоексперта? Чи варто поринати в дискусію, якщо предмет дискусії з сумнівного джерела, від якогось третьосортного балабола?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:02
крим.авторитет в ГУР ?
Сьогодні зявилась інфо про загибель Артура Пашкуляка з Мукачева.
Учасник сумнозвісної стрілянини в Мукачеві 2015 року (між правим сектором і бандитами), людина яка пробувала повернути в Мукачево "романтику" 90-х (рекет, кришування, грабежі).
Перебував під слідством, потім опинився на фронті, та ще й в ГУР. Дивно якось
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05
Самі кавкали, що зараз вас почнуть мокати за мову, чому пишете на орковській, і коли немає що сказати по суті, то докотилися до пошуку граматичних помилок, але ватанам я вибачаю, вас теж розводять на другорядному, а суті ви так ніколи і не зрозумієте.
В універі в нас теж був страх граматичних помилок, вже на першому курсі сказали, що головне суть і на граматику викладачі не будуть звертати увагу.
Я навчався 15 років мовою окупантів, нещодавно перейшов на рідну мову, тому я виправлюсь, а ви як нічого не розуміли то так і помрете невізгласом(((
п.с. я вже все сказав по тому "плану МВФ", і то скоріше не план МВФ, а констатація факта обставин і як нам прийдеться жити після варваського обвала економіки спричиненого нападом орків, якби ви вміли хоч трохи розуміти суть, то не задавали би одне питання декілька разів
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:07
Та до чого такі дрібниці, там за "планом МВФ" літом цигарки подорощають на 5 гривень, а в наступному ще на 10, ось це проблема!!!
Ви краще скажіть чи є в вас свій план? Щоб не було подорощання?
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12
Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сейчас в поезде.
Только что эшелон немецкой брони прошел по встречке, в сторону Украины.
К сожалению фото добавить не получается.
Что-то типа бмп с минибашней но без пушки. Похоже, пошли Мардеры.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:24
Якщо буде час та натхнення перечитати 167 сторінок то зроблю, але питання було про інше - про вкид від якогось мутного недоексперта, який чогось всерйоз прийнялися обговорювати
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